Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15-21 листопада 2021 року

Тиждень насичений астрологічними подіями, які сприяють переважно напруженим ситуаціям.

19 листопада відбудеться місячне затемнення в Тельці й відкриває коридор затемнень, який закінчиться повним сонячним затемненням 4 грудня. Багато людей відчуватимуть вплив затемнень за кілька днів до цієї дати. Через неправильну оцінку ситуації значно збільшується ймовірність зайти в глухий кут. У період коридору затемнень у більшості людей пильність знижується, але маніпулятори, ошуканці набувають особливої сили. Якщо у вас чисті помисли і ви хочете на когось вплинути, ви зможете зробити це за допомогою слова. Сильні духом використовують потужні планетарні впливи просування вперед, викорінення власних недоліків і самовдосконалення.

15 листопада Сонце та Юпітер у напруженому аспекті – проблеми виникають через надмірний оптимізм, запуск занадто масштабних проєктів. У гонитві за примарним щастям можна розтратити всі свої ресурси. Негативний вплив квадратури між Юпітером і Сонцем проявляється в тому, що люди поводяться легковажно і недооцінюють потенційні небезпеки. Цього дня посилюється авантюризм та любов до пригод, що може призвести до проблем.

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16 листопада Сонце та Плутон у гармонійному аспекті. Протягом дня формуються умови для прояву прихованих можливостей та внутрішнього потенціалу. Це час жагучої діяльності, люди натхненні, активізуються творчі сили. Сприятливий день для матеріальних справ, розмов із впливовими людьми, вирішення фінансових питань. Багато чого у житті стає ясним і зрозумілим, вдається конструктивно перетворити реальність.

Від 16 до 18 листопада – опозиція Марса та ретро-Урана, точний аспект 17 листопада. У цей час можливі революційні перетворення, несподіваний поворот подій. Багато людей дратівливі цього дня, нервозність та неврівноваженість сприяє травмам, ДТП, неправильним фундаментальним рішенням. Зовнішні перешкоди посилюють невдоволення людей, з'являється схильність до силового вирішення питань.

18 листопада Меркурій у гармонії з ретро-Нептуном — хороший день для того, щоб поговорити з дітьми та сформувати у них поняття про високі моральні якості, які допомагають без проблем існувати в соціумі.

19 листопада Венера в гармонії з ретро-Ураном — це гармонійний аспект, але в коридорі затемнень, що почався, можуть бути не дуже приємні сюрпризи. Наприклад, якщо людина звикла лише брати, то на неї чекає жорстоке зіткнення з реальністю – джерело блага може повністю вичерпати свої ресурси. Люди, які довго і напружено працюють, навпаки, можуть отримати фінансову вигоду, отримати шанс змінити своє життя на краще.

20 листопада Меркурій формує квадратуру з Юпітером, точний аспект вночі на початку доби 21 листопада. Наростає напруженість, виникають труднощі зі збиранням та обробкою інформації, часто вона сприймається зі спотвореннями. Меркурій та Юпітер – це дві планети, які відповідають за пізнання навколишнього світу. Цього дня люди часто незадоволені собою, своїм рівнем знань, з'являється прагнення розширити свій кругозір і багатьом це вдається – 21 листопада Меркурій у секстилі з Плутоном – з'являються вчителі, знайомі, корисні книжки. Всесвіт відкриває багаті життєві можливості, які потрібно розглянути і не прогаяти.

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ОВЕН

Тиждень ділової та розумової активності. Ви можете розв'язати багато проблем, підвищити ефективність своїх зусиль. Сприятливий час для торгівлі, укладання договорів та шляхетних вчинків. Можна планувати на цей період серйозні розмови, навчальні заходи, вирішення питань із документами. Вдалий час для розробки стратегії вашої ділової активності. Але, перш ніж щось сказати, – десять разів подумайте, оскільки протягом тижня вам властиві періоди різкості, сарказму та непотрібної відвертості.

ТЕЛЕЦЬ

Хороша концентрація, спокій, розважливість привертає до вас багатьох людей. Хоча для романтичних взаємин час несприятливий. Можуть з'явитися можливості виявити себе з найкращого боку у професійній сфері, отримати схвалення керівництва чи невелику премію. Вас бажають бачити, радитися з вами, працювати разом, але якщо ви помічаєте недоліки в будь-яких справах, розумна критика і тактовна вказівка на помилки тільки допоможуть вам зробити крок вгору кар'єрними сходами.

БЛИЗНЯТА

Дратівливість і безліч дрібних турбот сприяють поспішним, необдуманим діям. Можливе розумове перезбудження, головний біль та погіршення самопочуття. Якщо цими днями необхідно вести будь-які переговори, то під час спілкування з іншими людьми слід намагатися зібрати всю свою стриманість. Не варто активувати там, де вас не просять. Тиждень підходить для самостійної роботи, досліджень, підготовки бази для роботи в нових умовах, з урахуванням обставин, що склалися.

РАК

Ви найсильніше відчуєте вплив Повні 19 листопада, який є Місячним затемненням. Складний період, відбуваються доленосні події, порушуються теми, яких не хотілося б торкатися. Посилено ризик отримання тілесних ушкоджень, зокрема внаслідок роботи з технікою та механізмами. Але це добрий час початку оздоровчих заходів, курсу масажу, комплексу фізичних вправ. У взаєминах із близькими та коханими вам властива різкість, з'являється схильність до вираженого протистояння.

ЛЕВ

Ваш управитель — Сонце — бере участь у процесі формування затемнень, тому тиждень для вас виявиться непростим. Особисті та сімейні стосунки можуть суттєво постраждати. Щоб уникнути неприємностей, ліпше зосередитися на професійній сфері, займатися фінансовими питаннями, бізнесом – у цьому разі можна досягти хороших результатів, наблизитися до мети. Не беріть участь у тих справах, які мають бути приховані, – ви перед очима у всіх, нічого неможливо приховати від оточення.

ДІВА

Для вас період перевірки – у коханні, у роботі, у стосунках із оточенням. З'являється багато ситуацій, надходить велика кількість інформації — на все не вистачає часу. Хоча зовні з вами ніби нічого не відбувається, усередині вас – вулкан почуттів та емоцій. Також поточний тиждень – період осяянь, нових ідей, цьому сприяє внутрішня напруженість, яка раптово проявляється у розумових процесах. У фінансовій сфері, загалом, все добре – вам повертають борги, якщо ви заборгували – з'являється можливість повернути чи сплатити кредит.

ТЕРЕЗИ

Зверніть увагу, чи правильно ви розподіляєте свої симпатії, чи довіряєте людям. Період непростий, особливо шодо фінансових питань та особистих взаємин. Розрахунок на отримання прибутку невиправданий. Виникають перешкоди, часто через безвідповідальних партнерів. Любовні проблеми можуть відволікати від роботи. Стережіться непотрібних покупок, зайвих витрат, оскільки. більшість речей, куплених протягом тижня, вже незабаром виявляться марними. Найближчим часом необхідно сконцентруватися на головній меті та задовольнятися малим.

СКОРПІОН

Багато енергії, сил дає прагнення самостверджуватись хоч би що. Схильні втручатися у ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення. Гарний час для усвідомленої самостійної діяльності (за раніше складеним планом), оскільки для оточення ваш характер проявляється подібно до спалахів блискавки. А це сприяє невдачам у контактах із публікою, у громадській діяльності. Обставини вимагають від вас зробити вибір, відмовитись від старого та безперспективного, знайти нові ресурси, додаткові джерела доходу.

СТРІЛЕЦЬ

Під час ведення справ слід звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, поспішних рішень, неприборканих фінансових амбіцій, неправильної оцінки того, що відбувається. Дух суперництва долає вас як стосовно начальства, так і стосовно товаришів по службі і компаньйонів. Прагнення до переваги, підвищене честолюбство можуть багато зіпсувати. Імпульсивні дії, схильність поставити всі крапки над «i» може негативно вплинути на сімейні стосунки, порушити гармонію в любовній сфері.

КОЗОРІГ

Можливі фінансові чи юридичні труднощі. Не намагайтеся досягти всього одразу, з нальоту, перевищуючи свої можливості та повноваження. Ви самовпевнені, різко обстоюєте свої інтереси. Але для любовних стосунків – сприятливий час. Якщо ви давно хотіли завоювати увагу симпатичної вам людини, будьте сміливішими, активнішими – ви зможете справити сприятливе враження на представників протилежної статі. З'являється можливість розірвати обставини, що сковують, привернути до себе увагу.

ВОДОЛІЙ

Якщо вам не вистачало рішучості здійснити щось, використовуйте цей період. На шляху до досягнення бажаного виявляйте заповзятливість, напір, ініціативу. Підвищується ваша суто фізична рухливість, з'являється легкість підіймання. Не допускайте агресивних дій стосовно оточення, особливо до дітей — енергію, що збільшилася, направте в мирне річище — активний відпочинок, фізичну роботу, відрядження, ділові поїздки. Головне, дотримуйтесь закону, чітко виконуйте інструкції, не вплутуйтеся в авантюри.

РИБИ

Бажань багато, але немає волі для їх здійснення. Тиждень супроводжується сильною внутрішньою перенапруженістю, в результаті — занепад сил, сумніви в собі, депресія. Якщо опанувати себе, докласти певних зусиль, то можуть виникнути корисні знайомства, романтичні зв'язки. Завдяки ресурсам інших людей ви можете просунути свої інтереси, отримати бажане. Працюйте над своєю самооцінкою, шукайте в собі таланти та розвивайте їх – інші люди це помітять та підтримають. Запропонуйте навколишньому світу щось, натомість отримаєте ще більше.

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