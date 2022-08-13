Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15-21 серпня 2022 року

На початку тижня все ще сильні енергії повного місяця у Водолії 12 серпня.

Місяць спадає протягом тижня — в астрології цей період називають фазою пасивної дії. Потрібно продовжувати раніше розпочаті справи, можна сісти на дієту. Дуже важливо у дні спадного Місяця виконати старі обіцянки та розрахуватися з боргами.

16 – 18 серпня підходять для вирішення складних питань, які тягнуться вже давно. В інформаційному просторі піднімається градус напруги, обговорюються гострі теми, соціальні проблеми, спонукаючи державні структури дотримуватись і здійснювати свої функції. Ефективні будь-які ініціативи щодо привернення уваги громадськості, просування пріоритетних проєктів, реалізації заходів щодо поліпшення умов праці.

20 серпня о 10:56 Марс переходить у Близнюки і затримається у цьому знаку надовго – до 26 березня 2023 року, а з 30 жовтня 2022 року до 13 січня 2023 року, буде у фазі ретроградного руху. Ситуація на військовому фронті зміниться – стане динамічнішою, але менш передбачуваною.

З 21 серпня Уран стає стаціонарним – фіксуються певні напрямки, що стосуються діяльності громадських об'єднань, різних організацій, які займаються підтримкою та зміцненням міжнародного світу.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тиждень серйозних змін, підвищення рівня фізичної активності та вирішення поточних завдань. З'являється бажання бути у суспільстві, взаємодіяти з тими, хто вас оточує, обговорювати глобальні питання. У будь-якій ситуації ви відчуваєте свій авторитет, значущість інших людей. Обставини складаються найкращим чином для того, щоб взяти ініціативу до своїх рук і завоювати прихильність давно бажаного партнера. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, офіційні структури.

ТЕЛЕЦЬ

У партнерстві та у шлюбі відбуваються помітні зміни, які підштовхнуть вас до самовдосконалення, духовного зростання. Змінюються життєві пріоритети, формуються нові цінності. Прагнення діяльності дозволить вам енергійно взятися за справу і вирватися вперед, завдяки власному досвіду. Ви зможете подолати деякі перешкоди та ясно побачити свої перспективи – на батьківщині чи іншій країні. Оптимізм і творче піднесення допомагають знаходити відповіді на найскладніші питання.

БЛИЗНЮКИ

Ви користуєтесь популярністю, відчуваєте підтримку співробітників, тому можна сміливо просувати свої інтереси, привертати увагу до своїх ідей. Якщо ви давно працювали над проєктами, то, нарешті, зможете їх закінчити. Тиждень підходить для відповідальних виступів, серйозних кроків у бізнесі, пошуку співпраці із зарубіжними партнерами. Будьте готові до несподіваного повороту подій, тримайте напоготові все потрібне, оскільки може виникнути потреба терміново виїхати у відрядження.

РАК

Зростає життєва енергія, опір різним захворюванням і це супроводжується піднесенням духу, відчуттям бадьорості та фізичної сили. Період сприятливий для любовних стосунків – ваша активність зростає, і це приваблює до вас партнерів протилежної статі.

Колективна робота принесе успіхи, зокрема фінансові. Гарний час для того, щоб звернутися за допомогою до впливової людини, залучити ресурси інших людей у свої проєкти.

ЛЕВ

Сприятливий час для того, щоб заявити про себе та реалізувати свої творчі задуми. Партнери та керівники допомагають кар'єрному зростанню та досягненню вищого суспільного становища. У житті багато змінюється, а те, що було актуально ще минулого тижня, зараз уже не має значення. Поточний стан справ допомагає зробити гарну закладку на кілька місяців уперед, розширити можливості у професійній сфері. Корисні далекі мандрівки, спілкування з іноземцями, рекламні заходи.

ДІВА

Настав час висловити те, що накипіло та обговорити з партнерами шляхи виходу зі складних ситуацій. Ваша енергійність і висока обізнаність допоможе залагодити конфлікти в діловій сфері, а також привнести гармонію в сімейні стосунки. Скористайтеся можливостями цього періоду, подумайте про те, чого навчило вас минуле, і зверніть увагу туди, де ви хочете опинитися. Зараз ваша сила у партнерстві, у співпраці з іншими людьми, тому розширюйте коло знайомств, беріть участь у різноманітних заходах.

ТЕРЕЗИ

Невеликий відпочинок допоможе розпочати діяти, повернути інтерес до роботи та надихнутися на нові ідеї.

Ви отримаєте задоволення від романтичних зустрічей, спільних поїздок із коханою людиною чи членами сім'ї. Тиждень сприятливий для вирішення фінансових питань, пошуку інвесторів, оформлення кредитів. Уважніше поставтеся до того, хто входить у коло вашого спілкування, а також зверніть увагу на те, як ви контактуєте з людьми. Чи виконуєте ви свої обіцянки, чи завершуєте ви розпочаті раніше справи?

СКОРПІОН

Тиждень запам'ятається надовго цікавими подіями та несподіваними зустрічами, зокрема й неприємними. Навіть якщо ви не особливо прагнете бути у центрі уваги, від цікавих очей вам не вдасться втекти. Ви привертаєте увагу багатьох людей, зокрема тих, хто може принести вам неприємності. Зараз необхідно стежити за висловлюваннями, уникати зайвої балаканини, пліток, чуток, неперевіреної інформації. Саме час подумати про фінансову безпеку, підстрахуватися, тобто створити запасний план та грошовий резерв.

СТРІЛЕЦЬ

Всесвіт підносить вам безліч приємних сюрпризів, переважно позитивного характеру. Стан здоров'я значно покращиться, ви відчуєте бадьорість духу, підвищення фізичної енергії, підйом настрою та приплив життєвих сил. Люди тягнуться до вас, хочуть легкого та невимушеного спілкування – підіть їм назустріч. Сприятливий період для реклами, виступів на публіці, докладання зусиль для набуття популярності. Те, що раніше не виходило, зараз виходить якнайкраще.

КОЗЕРІГ

Деякі складнощі в особистому житті виникають через увагу сторонніх людей. Постарайтеся якнайменше людей, які вас оточують, посвячувати у свої плани та правильно встановіть особисті межі. При розумному підході до цього питання ви зможете зробити корисні трансформації у взаєминах. Гарний час для розвитку відносин, їхнього переходу на більш серйозний рівень. Якщо ви давно планували переїзд, перехід на нову роботу чи професійну переорієнтацію, саме час це реалізувати.

ВОДОЛІЙ

У вас є чудова можливість зробити конструктивні перетворення у своєму житті, зробити ривок у напрямку обраної мети. Різностороннє сприйняття себе та інших, а також того, що відбувається навколо, сприяє дуже ефективному творчому періоду. Ви раптом стаєте знову потрібним усім 24 години на добу, ваша популярність у представників протилежної статі значно зростає. До кінця тижня давні неприємності, які довго змушували вас хвилюватися, зникають без сліду.

РИБИ

Будьте обережні, уникайте ризику та екстремальних ситуацій. Намагайтеся менше бувати у галасливих компаніях, у натовпі. Зараз ви ефективні там, де є можливість займатися самостійною роботою, виявляти свою індивідуальність. Справи рухаються не так швидко, як хотілося б, у зв'язку з чим ваше невдоволення тим, що відбувається, може призвести до затяжних конфліктів з навколишніми людьми. Зверніть увагу на інформацію, що надходить, записуйте всі дані, щоб не забути важливі деталі — в майбутньому вам це знадобиться.

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