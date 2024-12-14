Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 грудня 2024 року

Час завершення старого року збігається з потужними космічними явищами, що закликають до глибокого осмислення та підготовки до нового циклу. Цей тиждень насичений енергетичними переходами та важливими аспектами, які впливають не лише на наші почуття, мету та взаємини, а й на глобальні світові процеси.

18 грудня напруженість між Сонцем і Нептуном, що приносить плутанину, незрозумілість та відчуття невпевненості у своїх силах. Енергія Нептуна розмиває межі реальності, створюючи ілюзії та провокуючи помилки. Стережіться самообману та необґрунтованих очікувань! Оскільки почався період спадного Місяця, найкраще присвятити день творчим практикам, медитації, інтуїтивній роботі чи відпочинку біля води.

19 грудня Венера у Стрільці формує гармонійний тригон із ретро Юпітером у Близнятах – це аспект удачі, розширення та приємних сюрпризів у сфері кохання, фінансів та соціальної взаємодії. Можливі зустрічі з людьми з минулого, які принесуть радість чи нове розуміння стосунків. А також і покращення особистого життя через відкритість та чесне спілкування. Старі проєкти можуть зненацька принести прибуток. Використовуйте енергію цього аспекту для відновлення гармонії та пошуку радості у маленьких речах.

Від 20 грудня і до кінця місяця Сатурн у напруженому аспекті з ретро-Юпітером (точний – 24 грудня) нагадує про складнощі, які виникали у серпні. Від кінця тижня ці соціальні планети стають активнішими, впливаючи на наші зобов'язання, мету та структуру життя. Період потребує реалістичного аналізу своїх планів на майбутнє, зміцнення дисципліни та відповідальності. Напружений аспект (квадрат) допомагає визначити, що по-справжньому важливо, і, нарешті, позбутися зайвих факторів, що відволікають.

У суботу, 21 грудня Сонце входить на знак Козорога о 11:21 (gmt+2), знаменуючи Зимове Сонцестояння – один із наймістичніших і найзначніших днів року. Час глибокого осмислення та подяки за все, що було. Це точка максимальної темряви, після якої дні починають зростати. У традиціях Колеса Року цей день відомий як Йоль – свято відродження Світу. Символізує завершення старого циклу та підготовку до нового. Також це чудовий момент для загаданих бажань і намірів на наступний рік. Енергія Козорога підтримує структуроване планування, терпіння та завзятість.

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Овен

Для Овнів тиждень вимагатиме балансу між роботою та особистим життям. 18 грудня уникайте конфліктів на роботі — аспект Сонця та Нептуна може спричинити непорозуміння. 19 грудня сприятливий для спілкування з друзями та романтичних зустрічей. Зимове Сонцестояння 21 грудня відкриє можливості для кар'єрного зростання та стратегічного планування. Закладайте фундамент для майбутніх досягнень.

Телець

Тельцям зірки радять зосередитися на особистому зростанні та саморозвитку. Аспект Венери та Юпітера 19 грудня принесе вдалі моменти у фінансовій та любовній сферах. Несподівані доходи чи подарунки можливі. Зимове Сонцестояння 21 грудня активізує теми навчання, подорожей та розширення горизонтів. Плануйте нові починання та пригоди.

Близнята

На Близнят чекає тиждень емоційних коливань і глибоких усвідомлень. 18 грудня уникайте незрозумілих ситуацій та чуток. Але вже 19 грудня принесе можливість поновити старі зв'язки чи покращити стосунки. Зимове Сонцестояння 21 грудня акцентує фінансові питання та особисті ресурси. Визначтеся, від чого варто відмовитись і куди вкласти свої сили.

Рак

Раків очікують важливі рішення у стосунках. 18 грудня будьте обережним у спілкуванні, щоб уникнути непорозумінь. Аспект Венери та Юпітера 19 грудня сприяє романтичним сюрпризам або поверненню старого кохання. Зимове Сонцестояння 21 грудня висвітлює партнерські взаємини – час зміцнювати спілки чи визначатися з новими цілями.

Лев

Леви відчують приплив енергії для вирішення робочих питань. Проте аспект Сонця та Нептуна 18 грудня може спричинити розчарування — тримайте ситуацію під контролем. 19 грудня сприятливий для покращення здоров'я та створення продуктивного розпорядку. Сонцестояння 21 грудня фокусує увагу на роботі та повсякденних обов'язках. Будуйте плани на довгострокову перспективу.

Діва

Для Дів цей тиждень обіцяє творче натхнення та романтичні моменти. 18 грудня можливі ілюзії чи плутанина у стосунках – не поспішайте з висновками. 19 грудня подарує шанс відновлення старих зв'язків. Зимове Сонцестояння 21 грудня відкриває період радості, творчості та кохання. Дозвольте собі трохи розслабитися та насолодитися моментом.

Терези

Для Терезів головною темою тижня стане баланс між будинком та кар'єрою. 18 грудня уникайте невиправданих ризиків та плутанини на роботі. 19 грудня сприятливий для сімейних зустрічей та вирішення побутових питань. Зимове Сонцестояння 21 грудня активізує темидому та сімейних цінностей. Приділіть час близьким та створіть затишний простір.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає активне спілкування та нові ідеї. 18 грудня можливі непорозуміння чи хибна інформація — будьте уважними. 19 грудня — день вдалих розмов та відновлення старих контактів. Зимове Сонцестояння 21 грудня приносить ясність у плани на майбутнє та активізує навчання. Гарний час для нових починань.

Стрілець

Фінансові питання виходять першому плані. 18 грудня уникайте імпульсних витрат. 19 грудня принесе можливість покращити фінансове становище завдяки старим контактам. Зимове Сонцестояння 21 грудня відкриває період для зміцнення матеріального фундаменту та планування бюджету. Час подумати про довгострокові інвестиції.

Козоріг

Для Козорогів цей тиждень стане підготовкою до нового особистого циклу. 18 грудня будьте обережні у спілкуванні – можливі непорозуміння. 19 грудня подарує шанс на романтичні моменти чи приємні новини. Зимове Сонцестояння 21 грудня знаменує ваш власний Новий рік! Настав час будувати амбітні плани і готуватися до успіху.

Водолій

Водоліям варто звернути увагу на внутрішній світ та духовні практики. 18 грудня можливі емоційні коливання – дайте собі відпочинок. 19 грудня сприятливий для завершення старих справ. Зимове Сонцестояння 21 грудня закликає до усамітнення та переосмислення цілей. Слухайте інтуїцію та готуйтеся до нових починань.

Риби

Для Риб тиждень принесе соціальну активність та підтримку друзів. 18 грудня уникайте плутанини та непорозумінь у спілкуванні. 19 грудня — день відновлення старих дружніх зв'язків та романтичних моментів. Зимове Сонцестояння 21 грудня активізує ваші мрії та плани на майбутнє. Час будувати амбітні цілі.

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