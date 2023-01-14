Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 січня 2023 року

Протягом цього тижня з ретроградної фази руху вийдуть дві планети – Марс та Меркурій, тому будь-які справи розвиватимуться швидше вже від 19 січня.

Відбувається активація процесів всіх рівнях – від особистих життєвих сфер до колективних і світових. Особливо сприятливо зміна фаз руху Марса вплине на чоловіків, їхній фізичний та психічний стан.

Триває період спадного Місяця, тому до 22 січня необхідно завершити безліч справ. Водночас варто не забувати про те, що дні перед Молодиком мають величезний вплив на організм людини. Саме тоді люди більше схильні до захворювань, бо знижується імунітет.

18 січня – день сильних трансформаційних енергій, коли можна поринути у суть речей та відкрити нові джерела ресурсів. Можуть відбутися гучні події у сфері міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної політики. Саме час змінити масштаби та поглянути на свою нинішню ситуацію з іншого погляду.

20 січня о 10:30 Сонце на місяць входить на знак Водолія. Транзит пробуджує в душах людей дух свободи та прагнення справедливості. Посилюються революційні настрої, що може призвести до соціальних заворушень.

21 січня о 22:53 за київським часом Молодик у Водолії і з цього дня починається рік Чорного Водяного Кролика (Кота). Енергетичне тло змінюється, поступово життя стає набагато спокійнішим, якщо порівнювати з 2022, яким керував войовничий Чорний Тигр. Настав час використовувати зовсім інші інструменти, у найширшому значенні цього слова.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Час цікавих знайомств, оригінальних ідей. Поки що немає значних досягнень, проте загалом життя протягом цього тижня стає цікавішим і романтичнішим. Спробуйте написати тим із ваших друзів, із ким ви давно не спілкувалися. Сприятливий період для тих, чиї творчі захоплення пов'язані з будь-якою копіткою діяльністю, потребує значної уваги до деталей і водночас фізичної активності. Відпустіть те, що ви так активно просували минулого року, настав час нових починань.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень терплячого, неквапливого просування та розвитку найважливіших для вас справ. Обставини вимагають часом виявити власний характер, але також необхідний самоконтроль під час спілкування з іншими людьми – скандали спалахують на рівному місці. Можливо, ви вирішите щось змінити у сфері особистих та ділових взаємин. Хоча зараз краще більше часу приділити професійній сфері та реалізації свого задуму. Але не рвіться агресивно вперед — інакше лише зазнаєте розчарування через велику кількість затримок та невдач.

БЛИЗНЯТА

Цілком можливо, що ви поставите під сумнів деякі з ініціатив минулого року і визнаєте їх нереалістичними. Наразі йде накопичення ресурсів, які знадобляться надалі, вони живитимуть практично весь 2023 рік. За можливості накопичуйте цінну інформацію, акумулюйте фінансові кошти, шукайте співпраці з іншими людьми. Протягом тижня з'являться нові знайомства, можливість знайти стратегічних союзників та налагодити із ними взаємовигідні, збалансовані взаємини.

РАК

Досить складно досягти внутрішньої рівноваги може спричинити значні емоційні переживання. Обставини вимагають від вас значного терпіння, оскільки доведеться багато й наполегливо працювати над ув'язуванням різних не дуже значних деталей. Цілком імовірно, що ви будете обмежені в ресурсах і що за виконану роботу не отримаєте ту суму, на яку розраховували або яку вам обіцяли. І однаково, не піддавайтеся песимізму. А коли надається можливість відпочити, намагайтеся максимально відновлювати сили.

ЛЕВ

У вашому житті з'являється велика кількість потенційних партнерів, співробітників, союзників, і можливо непросто вирішити, хто з них більше підходить для вас. Не упускайте можливість вирушити в поїздку – там на вас також може чекати зустріч, яка згодом виявиться доленосною. Тиждень сприятливий для сімейних справ, шлюбних та романтичних взаємин. Прагнення до взаєморозуміння, емоційної близькості, душевного комфорту позитивно вплине також і на вашу професійну сферу.

ДІВА

Може виникнути прагнення перевірити свої взаємини з іншими людьми на міцність, розібратися, чи все в них нормально. Якщо йдеться про ділове партнерство, це цілком розумне прагнення, це допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Однак, неварто наражати на небезпеку особисті емоційні відносини. Якщо ви дасте волю своїм ревнощам і підозрілості, то просто ускладните життя — і собі, і близькій людині. Зараз від вас потрібний спокій та терпіння, щоб створити гармонійний психологічний клімат у сім'ї та романтичній сфері.

ТЕРЕЗИ

Цього місяця право вирішального голосу належить вашому партнеру, і не все складається так, як хотілося б вам. Однак, у вас є можливість виявити свою силу, використати свій вплив на оточення, показати, що ви вмієте розпоряджатися грошима та керувати ситуацією. Можливо, вам доведеться помірятися з кимось силами, і навіть якщо водночас не ви переможете, намагайтеся показати все найкраще, на що ви здатні. Тиждень може принести завершення будь-яких взаємин, ділових або особистих, або ж ви захочете позбутися залежності, що обтяжує вас.

СКОРПІОН

У житті може виникнути щось нове, але для цього від вас може знадобитися зробити крок назустріч комусь, виявити ініціативу. Можливо, в результаті вам вдасться знайти рішення для давньої проблеми, зрушити з місця справу, що забуксувала. Або хоча б дізнатися щось нове про себе. Це гарний тиждень для підписання контрактів, розрахованих на тривалий період та вигідних для обох сторін. Якщо є така можливість – візьміть відпустку, відпочиньте. Якщо ні — вирішіть для себе, що поспішати вам нікуди, можна зупинитися, подумати і згадати всі дрібниці, які ви раніше відкладали на потім.

СТРІЛЕЦЬ

Накопичуйте важливу інформацію, подивіться, як слід довкола — можливо, ви виявите джерела підтримки, які раніше не помічали, розширіть свої горизонти. Займіться цікавими для вас справами, улюбленим хобі, не дозволяйте іншим залазити у ваше життя і затьмарювати його. Наповніть ваше життя романтикою та пригодами. Нехай цей тиждень буде для вас приємним і безтурботним, оскільки попереду у вас багато наполегливої роботи. Гарний час для зустрічей із новими людьми, відвідування цікавих місць, підготовки бази для нових видів діяльності.

КОЗОРІГ

Активно включайтеся в різні справи, не втрачайте свій шанс — на вас чекають бенетежливі подорожі та пригоди. Ви повинні старанно попрацювати, щоб розкрутити колесо своїх справ. Не слід ухвалювати поспішних рішень, а також не варто пов'язувати себе будь-якими зобов'язаннями до кінця цього місяця. Ведіть розмірений спосіб життя і дозвольте всьому йти своєю чергою. Спробуйте поєднувати роботу з відпочинком, щоб ваш організм зміг гідно витримати підвищене навантаження і не захворіти в невідповідний момент.

ВОДОЛІЙ

Час змін, прогресу, нових починань, великих можливостей. Ви можете зробити суттєвий ривок уперед, у напрямку своєї мрії, здобути незалежність. Ваші дії протягом цього тижня значно впливають на наступні місяці року. Сформулюйте, ясно уявіть свої цілі та почніть працювати у їхньому напрямку. Шукайте і не втрачайте нові перспективи, цікаві ідеї. Ваша енергія – на підйомі, настав час діяти. Найкраще розраховувати тільки на свої сили, крокувати вперед рішуче та сміливо, яскраво виявляти свою індивідуальність.

РИБИ

Дозвольте собі зайнятися тим, що вам найбільше подобається, викликає у вас найбільше натхнення. Можливо, саме ця справа і приведе вас до бажаного успіху. Внесіть у своє життя якнайбільше нового: знайомтеся з новими людьми, спробуйте робити те, чим ви ніколи раніше не займалися, зрештою, оновіть свій гардероб або займіться спортом! Будьте щирими, відкритими і навіть зайва прямолінійність зараз вам не зашкодить. Вас переповнюють ідеї, пов'язані з новою темою, яка нещодавно увійшла у ваше життя.

Читайте також: