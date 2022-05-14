Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 травня 2022 року

Тиждень починається з Місячного затемнення 16 травня о 07:11 за київським часом у Скорпіоні, яке закриє весняний коридор затемнень. Цього дня у багатьох може бути поганий настрій, є відчуття, що все те, що тішило і давало енергію – йде. Важливо зрозуміти, що такий стан короткостроковий, і не накручувати себе ще більше.

Містичне затемнення в Скорпіоні 16 травня 2022 року змінить життя багатьох людей, але для того, щоб отримати позитивні трансформації в житті, важливо позбутися старого та безперспективного, відкрити своє серце майбутньому.

У вівторок, 17 травня, посилюється важливість внутрішніх процесів, відкривається доступ до власних глибинних ресурсів, настає зосередженість на здатності забезпечити собі працездатний енергетичний потенціал завдяки прихованим резервам.

18 травня з'єднання Марса та Нептуна в Рибах. День натхнення та творчості, також підходить для відновлення та регенерації. Дії обумовлені емоціями, тому малоефективні у тих сферах, де потрібна швидкість та точність. Сприятливий день для секретних організацій, служб зовнішньої розвідки. Значних результатів досягнуть усі, хто діє приховано, займається таємною діяльністю, дослідженнями та розслідуваннями.

19 і 20 травня обставини складаються найкращим чином для масштабування, розширення, юридичних справ, вирішення питань із закордонними партнерами.

Від 21 травня Сонце в Близнятах, переходить у цей знак о 04:23 за київським часом, з'єднується із ретро-Меркурієм, управителем цього знаку. 21 та 22 травня багато інформації надходить із різних джерел. Можливі гучні заяви від глав держав, пояснення тієї чи тієї події, яка раніше приховувалась. Активність буде в основному спрямована на прояснення важливих моментів, що дозволить пояснити і зрозуміти минулі події.

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ОВЕН

Посилюються уява та фантазія, але знижується рівень фізичної активності. Тиждень накопичення енергії. Зараз саме час відпочити, усамітнитися, переглянути свої плани на майбутнє, набратися сил, і тоді наступного місяця ви досягнете блискучого успіху. Користуйтеся моментом — відпочивайте, займайтеся тим, що вам подобається, тому що вже від наступного тижня вас поглинуть справи та соціальне життя.

ТЕЛЕЦЬ

Період яскравих подій, зокрема романтичного характеру. Ви можете опинитися в ситуаціях, які потребують потужних, але керованих вибухових проявів енергії. До кінця тижня ви чітко усвідомлюєте, що ваше життя змінилося і те, що було раніше актуальним для вас, тепер не має значення. Не засмучуйтесь, якщо почуваєтеся в стані обнулення — дуже скоро ви досягнете бажаного психологічного та матеріального комфорту.

БЛИЗНЯТА

Закінчується певний етап вашого життя, зараз важливо зробити правильні висновки і з новими силами вже незабаром почати багато з чистого аркуша. Ви засвоїте уроки минулого і досягнете вищого рівня свідомості. Протягом тижня ви можете також виявити інформацію, яку раніше від вас приховували. Від оточення можете почути, що не дуже прагнете контактів, що стали потайливою людиною.

РАК

Не варто афішувати своїх інтересів, тим більше, на початку тижня. Тихо та спокійно збирайте потрібну інформацію, можливо пов'язану з минулим – вам у цьому пощастить, знайдете те, що шукаєте. Відомості, які ви отримаєте, можуть містити тонкі натяки або прихований зміст, зрозумілий лише вам. На перший план виступлять ваша інтуїція, підсвідомість та мрії. Може виникнути потреба в таємній поїздці та контакти з незнайомими людьми.

ЛЕВ

Напружений період, особливо на початку тижня. Ваші думки та ідеї можуть зіткнутися з обмеженнями чи цензурою, можливі розчарування у близьких людях. Друга половина тижня більш сприятлива, всі неприємності, що виникли в понеділок – вівторок, за правильного аналізі події, що відбулася, і продуманих дій можна звести до мінімуму. Не робіть дорогих швидких покупок, зберігайте ресурси!

ДІВА

Саме зараз важливо розібратися з почуттям самотності, зрозуміти її природу та визначити, що заважає будувати міжособистісні стосунки. Щоб не втратити себе, вам потрібні контакти, спілкування, зустрічі з різними людьми. У цей час у пам'яті можуть випливати давні події, які не дають вам спокою, тому виникає потреба знайти того, кому ви можете довірити свої думки та поділитися сумнівами.

ТЕРЕЗИ

Ви можете натрапити на те, що вас не розуміють, вам важко висловити словами свої почуття. Це період таємної діяльності, принаймні, до певного часу нікому не говоріть про своїх плани. Можливі таємні переговори, зустрічі, листування. Хоча можуть бути і таємні інтимні зустрічі, любовні стосунки, які ретельно приховуються від інших. Ваша соціальна активність зараз незабаром дасть хороші результати.

СКОРПІОН

Місячне затемнення у вашому знаку виділяє вас серед інших представників знаків зодіаку. Складний тиждень, часом, вам може здаватися, що всі біди та негаразди випали на вашу долю. Але це гарний час для таємних зв'язків або початку навчання окультних дисциплін або інших таємних наук, для медитацій, психологічних практик тощо. У цей період зростає ваше інтуїтивне сприйняття, розігрується уява, що дуже сприятливо для творчих людей та людей мистецтва.

СТРІЛЕЦЬ

Від початку тижня відчуваєте емоційний занепад, на думку спадають важкі думки, може бути страх перед майбутнім. Але в другій половині тижня ви відчуєте і побачите, що життя змінюється на краще! Все, що відбувається зараз, матиме продовження у першій половині 2023 року, тому будьте уважні до оточення, дійте обдумано, а також зверніться до свого досвіду – зараз минуле дуже корисне в теперішньому.

КОЗОРІГ

Нервовий час, але, скоріше тому, що ви квапите події. Тепер треба вичікувати, а діяти і вживати заходів потрібно трохи пізніше. Відповідний період для вирішення сімейних питань, відпочинку, участі у житті дітей. Ваша активність протягом тижня малоефективна, краще цей час присвятити внутрішньому життю, коханій людині, батькам. Може виникнути потреба робити складний вибір, однак, не поспішайте!

ВОДОЛІЙ

Період прихованої активної роботи, а також самовизначення, опрацювання прихованих емоцій та пригнічених почуттів. Навряд чи можна охарактеризувати тиждень як легкий і радісний, але, у всякому разі, все, що відбувається зараз, корисне для вашого майбутнього. Гарний час для відновлення давніх взаємин, налагодження старих партнерських зв'язків. Тиждень напруженої внутрішньої роботи обов'язково принесе добрі плоди!

РИБИ

Час невизначеності, «витання у хмарах», а також неприємних відкриттів, пов'язаних із особистими взаєминами. З одного боку, важливо не дозволяти використовувати себе, але з іншого – ви отримуєте цінні життєві уроки від партнерів. Те, що відбувається зараз, вам знадобиться в майбутньому. Проте більше не варто дотримуватися старих переконань, звичного способу життя. Ваше життя змінюється кардинально!

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