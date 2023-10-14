Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 жовтня 2023 року

Активне прагнення до серйозних внутрішніх і зовнішніх трансформацій дозволить досягти бажаного, треба лише захотіти. Настав час робити те, що поєднує людей, а не роз'єднує, і починати працювати як єдиний організм.

Плутон вийшов із фази стаціонарності у знаку Козорога, генеруючи енергії для великих звершень і подолання труднощів. Триває осінній коридор затемнень, але кризові ситуації не такі страшні, бо директний Плутон і Марс, який почав свій рух містичним знаком Скорпіона 12 жовтня, допомагають швидко вирішувати будь-яку проблему.

21 жовтня – важлива дата цього тижня. Це середній день у коридорі затемнення 14-28 жовтня. Не варто шукати логіки в тому, що відбувається – все здійснюється за дивним збігом обставин. На тлі того, що діється у світі, навряд чи можна очікувати чогось світлого в цей час. Ставки підвищуються, напруженість зростає, що сприяє кардинальним перетворенням світового ладу.

22 жовтня Меркурій входить до знака Скорпіона о 09:49 і допомагає розібратися у внутрішніх справах. Але також може давати запальність, конфліктність, бажання плести інтриги. Доводити свою точку зору й виходити переможцем у суперечках допоможуть розвинені ораторські здібності. Якщо цього немає, то, на жаль, не варто починати, навіть якщо ви маєте рацію.

Марс і Меркурій у Скорпіоні можуть дати неймовірні можливості, головне – правильно ними скористатися. Наприклад, використовувати для того, щоб достукатися і до себе, і до інших, опрацювати внутрішні блоки, вирости й подолати безліч труднощів.

Для більшості це важкий тиждень, але, залежно від особистого гороскопу, затемнення впливають на людей по-різному. Ті, хто мають глибоку проникливість, розуміють приховані мотиви та емоції, здатні активно і правильно ухвалювати рішення. А їхній магнетизм і чарівність вплинуть на людей навколо для власної вигоди. Протилежність цьому – пригнічені почуття, холод у взаєминах і внутрішня напруженість. Мовчання в цьому разі – не вихід. Вияв ревнощів і помсти, тотальний контроль близьких можуть доходити до неадекватного розміру.

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ОВЕН

Коштів зараз не так багато, але ви викрутитеся, а якщо треба, то заощадите. Раптом може прийти усвідомлення, що ви не любите свою роботу і живете не за своєю природою, а отже, не реалізуєте своє призначення. Як результат, багато Овнів захочуть змінити місце роботи або навіть рід діяльності. Є небезпека й несподіваних звільнень, звісток про скорочення посади. Проте зараз не найкращий час, щоб щось змінити у своєму професійному житті. Зачекайте трохи, і все вдасться.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень для вас не дуже ефективний, м'яко кажучи. Цей час краще провести спокійно і, якщо вдасться, якнайдалі від офісу. Зараз найкраща інвестиція своєї енергії – це сім'я та здоров'я. Можуть загостритися хронічні недуги, особливо у людей похилого віку, тому запишіться на медичне обстеження. Багато Тельців, народжених у першій декаді знака (21–30 квітня), зазнають сильного стресу, пов'язаного з особистою сферою. Можливі фінансові проблеми, які до кінця жовтня вирішаться.

БЛИЗНЯТА

Контролюйте свою поведінку та висловлювання, інакше можете втратити те, що для вас дороге. Зв'язки з іноземними колегами допоможуть навчитися нових професійних методів у роботі. За необхідності підготуйте резюме і розішліть його до різних компаній. Несподіваним чином ви можете усвідомити свої таланти, з'являться нові ідеї, які можна буде реалізувати в листопаді. Із засобами проблем не очікується, але будьте обережні у фінансових операціях, не робіть необдуманих витрат.

РАК

Прагнення змін супроводжуватиме вас не лише цього тижня, але і протягом усього жовтня. Проте все дається насилу, немов "крізь терни до зірок!". Це непростий період, який вимагає максимальної концентрації уваги та сил. Грошових надходжень можна очікувати від іноземних інвесторів і закордонних проєктів. На роботі буде справжній завал із справ, вас, як то кажуть, розриватимуть на частини. Вкрай небажані спекуляції на біржових ринках, особливо в середині місяця.

ЛЕВ

Ви звикли працювати поодинці і вирішувати всі проблеми самостійно, проте зараз час поєднуватися з іншими людьми. Попросіть поради у старших, допомога друзів стане гарною підмогою в бізнесі. Обговорюючи умови співпраці, чітко обговорюйте умови й зобов'язання, підписуйте договір. Можлива важлива ділова поїздка, зміцнення зв'язків з іноземними колегами. Підприємці опиняться перед вибором – скоротити витрати чи закриватися.

ДІВА

Ваш магнетизм і сила впливу значно зростають. Прекрасна можливість доєднатися до будь-якого співтовариства за інтересами, групи однодумців, у якій вас вважатимуть душею компанії та справжнім лідером. У жодному разі не використовуйте це на шкоду оточенню! Активізується любовне життя, збільшується ймовірність інтрижок, також акцентується "дитяче" питання і все, що з цим пов'язане. В сімейних стосунках усе буде не так гладко, як хотілося б.

ТЕРЕЗИ

Тривожний тиждень. Сонячне затемнення у вашому знаку кардинально змінює ваше життя. Можливі непорозуміння та сварки на ґрунті ревнощів і побутових проблем. Час, проведений на самоті, допоможе згладити гострі кути. Зірки радять залишити старі стосунки, які довго не розвиваються. Візьміть таймаут, щоб усе осмислити, а час усе розставить на свої місця. Ваш організм недостатньо міцний, щоб протистояти захворюванням, бережіть себе!

СКОРПІОН

Непростий тиждень, як і для більшості представників інших знаків зодіаку. Захочеться або доведеться змінювати себе, способи самовираження, рівень активності, імідж. Обставини можуть вимагати стати жорсткішими, егоїстичнішими, не звертати увагу на думку людей навколо. Стосунки закоханих будуть схожими на американські гірки з припливами почуттів і бурхливих сварок. Хтось розпочне шлюборозлучний процес і поділ майна. Сміливіші представники знака можуть вирушити на пошуки кохання до інших країн.

СТРІЛЕЦЬ

Приходить усвідомлення, що чорне – це біле, а біле – це насправді чорне. Ви невпинно рухаєтеся вперед, і це найкращий шлях для вас. Ось лише дорога до вершини стає складнішою, але ваша винахідливість і тут знадобиться! Активне спілкування у тій сфері, в якій ви зайняті, допоможе знайти надійних партнерів, закласти фундамент на майбутнє. Ви будете занадто зайняті своєю кар'єрою і просуванням бізнесу, тому, можливо, від вашої зайнятості можуть постраждати найближчі.

КОЗОРІГ

У розподілі грошових коштів у жовтні варто покладатися на інтуїцію. До кінця тижня зможете відпочити від клопотів або, за бажанням, попрацювати над створенням нових власних проєктів. У спілкуванні з новими партнерами чи колегами поводьтеся тактовніше. Від вашої доброзичливої поведінки залежатиме не лише кар'єра, а й фінансове становище. Вкрай важливо зараз дотримуватися режиму харчування і повноцінно відпочивати. В іншому – все чудово, і недуги обминуть.

ВОДОЛІЙ

Можливо, біганина по інстанціях і конторах виснажить морально, але до кінця жовтня ви зможете відпочити від рутини, відпочиваючи на лаврах, тому все не дарма. В любовній сфері протягом тижня пануватиме невизначеність, а киплячі пристрасті в парі не дадуть вам нудьгувати. Мабуть, вам захочеться мати більше свободи, що не сподобається вашому партнерові. В сімейних союзах буде напруженість через фінансові питання. Підприємцям не варто ризикувати, навіть якщо справа обіцяє мільйони.

РИБИ

Тим, хто хоче знайти прибутковіше місце, варто придивитися до пропозицій у сфері послуг. Молоді спеціалісти отримають допомогу старших колег. Бізнесмени та начальники можуть займатися питаннями розширення справи, а також завершенням колишніх проєктів. Закохані пари відчуватимуть напруженість у стосунках через брак довіри й ревнощі. Ті, хто розлучився на початку року, зможуть зустрітися і дати другий шанс своїм стосункам. Чоловіки стануть сміливішими у знайомствах, а жінки будуть оточені увагою численних шанувальників.

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