Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 березня 2025 року

Тиждень буде сповнений енергії оновлення та перетворень завдяки Весняному Рівненству та впливу коридору затемнень. Попередні теми повертаються для переосмислення, особливо у зв'язку з ретроградними Меркурієм та Венерою.

20 березня об 11:02 (GMT+2) Сонце входить у знак Овна, відчиняючи перед нами двері до нового астрологічного циклу. Це день весняного рівнодення, коли день і ніч рівні за тривалістю, а природа прокидається до нового життя і приносить несподівані подарунки долі. У цей момент відчувається приплив сил, з'являється прагнення змін, зароджуються сміливі ідеї та рішення. Сонце в Овні – це іскра, яка запускає процеси оновлення, наповнені енергією дії та ентузіазму, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2025 року Весняне рівнодення відбувається в коридорі затемнень (14 – 29 березня), що робить його особливо значущим. Енергія змін накопичується, старі сценарії закриваються, а нові – лише починають формуватись. Це час переосмислення, усвідомлення важливих життєвих уроків та перезавантаження.

Цікавий нюанс цього рівнодення – ретроградність Венери та Меркурія, що надає циклу відтінку повернення до минулого та продовження старих історій. Теми, які були значні минулого року, можуть знову вийти на перший план, вимагаючи перегляду або завершення.

Ретро-Меркурій звертає увагу на невирішені питання у спілкуванні, документах, навчанні та передавання інформації. Можливо, з'являться люди з минулого, з якими лишилося щось недомовлене.

Ретро-Венера повертає нас до старих взаємин, фінансових питань та цінностей, спонукаючи переглянути свої бажання, звички та прихильності.

22 березня ретроградна Венера формує гармонійний аспект із Плутоном, що може принести приємні фінансові сюрпризи. Це день, коли можливі несподівані надходження грошей – борги, подарунки, несподівані бонуси. У любовній сфері можуть відновитися старі зв'язки – зустріч із колишнім партнером або відродження почуттів.

ОВЕН

23 березня розпочинається новий цикл Венери у знаку Овна, який заряджає вас пристрастю, ініціативністю та прагненням до нового досвіду. Для представників цього знака тиждень принесе оновлення любовних та фінансових програм. Ви почуватиметеся комфортно, попри сильну зовнішню турбулентність. Період сприятливий для того, щоб зробити рішучий крок уперед, позбутися сумнівів та почати діяти.

ТЕЛЕЦЬ

Енергетично насичений тиждень, оскільки Венера (ваш управитель) розпочинає новий 1,5-річний цикл 23 березня – це точка оновлення та усвідомленого вибору. Багато процесів прискорюються і прояснюються. Взаємини стають стабільнішими, старі емоції повертаються, але на новому рівні усвідомлення. Це час, коли можна розібратися у своїх почуттях, відпустити минуле та сміливо рухатися вперед.

БЛИЗНЯТА

Час глибоких усвідомлень, переосмислення та вибору напряму. Прокидається ваш внутрішній вогонь та життєва енергія. Не бійтеся повернення минулого – воно приходить не так. Використовуйте цей час, щоб виправити помилки, зробити усвідомлені кроки до змін та підготувати ґрунт для нового етапу свого життя. Протягом тижня можуть відбутися несподівані зустрічі із колишніми партнерами чи друзями.

РАК

Попри те, що триває коридор затемнень, загальне тло для вас сприятливе. Велика ймовірність приємних фінансових та матеріальних несподіванок, наприклад, повернення боргів чи подарунок. Давні почуття повертаються, взаємини після кризи стабілізуються. Теми, що залишилися невирішеними, переходять з вами в новий цикл, нагадуючи про важливість уроків з минулого.

ЛЕВ

Прискорення та посилення розумових процесів та почуттів дозволяє впорядкувати своє життя та розібратися з розумінням суті подій минулого року. Можливо, ви відчуєте, як питання, пов'язані зі стосунками, фінансами чи особистими цілями, знову опиняються у центрі вашої уваги. Більше того, цей час може бути відзначений несподіваними зустрічами з людьми з вашого минулого – колишніми партнерами чи друзями.

ДІВА

Тиждень несе із собою приємні сюрпризи, такі як повернення боргів, несподівані подарунки чи приємні матеріальні блага. Попри те, що у вашому житті все логічно та передбачувано, у цей період прокидається інтуїція і стає особливо сильною, дозволяючи побачити приховані можливості. Попередні емоції можуть повернутися, але вже в новому, більш усвідомленому, ключі.

ТЕРЕЗИ

Ранок 23 березня ознаменує початок нового циклу управителя – Венери, в опозиційному знаку Овна. Ця фаза триватиме 1,5 року, даючи імпульс до оновлення особистих цінностей, сприйняття краси та підходу до відносин. Нова енергія надихає вас на сміливі вчинки, ініціативу у почуттях та творчості. Формуються сприятливі умови для потужних змін та зростання.

СКОРПІОН

Тиждень відзначений підвищеною енергетичною активністю, під час якої процеси розвиватимуться швидше, а обставини складатимуться найбільш гармонійно. Взаємини, які здавалися хиткими, здатні набути стійкості, а внутрішній світ – стати більш збалансованим. Це час переродження, коли минуле та майбутнє зливаються в єдине ціле, створюючи основу для яскравого та наснажливого майбутнього.

СТРІЛЕЦЬ

Ці березневі дні наче нагадують вам, що кожна зміна – це новий шанс розправити крила та впевнено зустріти майбутні можливості. Ви відчуєте приплив енергії, особливо у середині тижня. Це чудовий час для навчання, подорожей або започаткування нових проєктів. Однак будьте уважними до деталей, щоб уникнути помилок. В особистому житті можливі приємні сюрпризи, особливо наприкінці тижня.

КОЗОРІГ

Козороги будуть зосереджені на кар'єрних питаннях. Ваші дисципліна та завзятість допоможуть досягти значних успіхів та виявити нові можливості для самореалізації. Середа та четвер стануть особливо продуктивними днями. Ви можете зустріти людей, які вплинуть на ваше майбутнє. Важливо приділити увагу своєму здоров'ю та не перевантажувати себе. У стосунках із близькими намагайтеся бути більш відкритими та терплячими.

ВОДОЛІЙ

Це буде динамічний тиждень, насичений спілкуванням та новими ідеями, відбудеться прорив у усвідомленні своїх цілей. Гарний час для творчості та роботи в команді. Ви отримаєте інформацію, яка допоможе вирішити давнє питання. У фінансових питаннях будьте обережними, уникайте імпульсних рішень. Довіртеся змінам, навіть якщо вони здаються непередбачуваними. Вихіднми приділіть час відпочинку та відновленню сил.

РИБИ

З'явиться натхнення та бажання зайнятися чимось новим. Посилюється активність у сфері спілкування, навчання та коротких поїздок. Можливі несподівані зустрічі та діалоги, які допоможуть вирішити важливі питання. Цей час підходить для самопізнання та духовних практик. В особистому житті намагайтеся бути чесними із собою та партнером, щоб уникнути непорозумінь. Можливо, доведеться ухвалювати рішення, пов'язані з житлом, родичами чи переїздами.

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