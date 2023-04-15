Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 квітня 2023 року

Напружений час – кожна астрологічна подія посилює одна одну, а ці впливи відчуватимуть абсолютно всі люди. Для того, щоб звести до мінімуму виникнення труднощів на різних рівнях, доведеться підлаштовуватися та маневрувати з граничною обережністю.

Сонячне затемнення в Овні 20 квітня відкриє коридор затемнень, який триватиме два тижні. Від 21 квітня до 15 травня – період ретроградного Меркурія, що традиційно принесе уповільнення усіх процесів, помилки у справах, поломки техніки, зриви планів та інші неприємності.

Сонячне затемнення в Овні о 07:16 за київським часом – перше на осі Овен – Терези. Поступово затемнення переміщується з Тельця – Скорпіона (знаки матерії, ресурсів, грошей) у вісь взаємин. Починається час дипломатії, зважених рішень, а отже, період криз, важких трансформацій, масштабних військових конфліктів добігає кінця. 2023-2024 роки будуть більш-менш передбачуваними порівняно з 2021 та 2022 роками.

20 квітня об 11:14 Сонце переходить у знак Тельця. Протягом дня Меркурій стаціонарний із поворотом у ретрорух у цьому ж знаку зодіаку. Ситий, спокійний, матеріальний Телець допоможе пройти цей період затемнень і ретро-Меркурія з мінімальними потрясіннями, якщо нікуди не поспішати та виявляти гнучкість у вирішенні будь-яких питань. Найімовірніше, більшість раніше запланованих справ доведеться перенести на більш вдалий час. Проте минулі теми, незавершені проєкти знову стають актуальними.

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ОВЕН

Не варто дивуватися калейдоскопу ідей та думок у голові, що вступають у протиріччя з вашими звичками та правилами. Тиждень, коли краще відкинути все старе, що набридло, і почати діяти, заявляти про себе. Фізичних сил і енергії достатньо, що може виявитися як безпричинне щастя і радість, принаймні оточення сприйме це саме так. Якщо ви давно мріяли перетворитись, змінити стиль, зачіску, роботу – встигніть зробити це до 20 квітня.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини наполегливо вимагають від вас навести лад у справах, спрямувавши всю енергію на виправлення раніше припущених помилок. Раціональність візьме гору над емоціями, сприяючи ухвалення важливих рішень і обіцяючи тим більший успіх, чим за складнішу проблему ви взялися. З одного боку, перед вами відкривається багато можливостей, але одночасно формуються ситуації, які змушують вас зробити нелегкий вибір. Віддавайте перевагу новому, хоч поки що не дуже зрозумілому.

БЛИЗНЯТА

Тиждень важко назвати передбачуваним і стабільним, зміни будуть швидше несподіваними. Проте корисними. Час недовірливої розважливості, сумнівів, а також труднощів у стосунках. Ліпше зменшити кількість контактів, присвятити час творчості та мистецтву або, навпаки, з головою піти у самостійну роботу. Якщо вам не хочеться чогось робити і на інтуїтивному рівні це здається правильним, дозвольте собі відмовитись від цього або відмовити комусь.

РАК

Час конфліктів та турбулентності. Тиждень може принести безліч проблем, тому краще якнайбільше часу проводити вдома, не виходячи з нього. Не робіть нічого дійсно значущого і намагайтеся всіляко уникати суперечок та сварок, особливо з близькими вам людьми. Навіть якщо ви записані до стиліста, перукаря або косметолога, а тим більше стоматолога, скасуйте візит. Водночас тиждень підходить для романтики, пристрасних любовних стосунків та сімейних вечорів.

ЛЕВ

Навколишні люди надихають вас на подвиги, заряджають ентузіазмом і надають впевненості у власних силах. Головне – не переоцінити їх та не вдаритися у нестримний оптимізм. Тиждень, який не можна згаяти, якщо у вас є невирішені «паперові» питання. Більшість складних питань ви зможете вирішити без зайвої тяганини. Затемнення 20 квітня змінить багато чого у вашому житті — це час кармічного уроку для вас. Замість зацикленості на собі та власних успіхах, виявите інтерес до близьких.

ДІВА

Доведеться переглянути партнерські угоди, присвятити час простому людському спілкуванню та розбудові взаємин — як дружніх, так і романтичних. Будьте максимально обережні у розмовах, намагаючись нікого не зачепити. Намагайтеся уникати радикальних змін, особливо у професійній сфері. Ви стаєте надмірно раціональними, проте докладайте зусиль, щоб довіряти своїм емоціям і особливо інтуїції. Спокій та обґрунтовані аргументи допоможуть захистити власну точку зору.

ТЕРЕЗИ

Слушний час для того, щоб озирнутися назад і рамагатися позбавитися всіх поганих спогадів, які заважають отримувати від життя задоволення. Тиждень роботи над помилками, корекції планів та перегляду життєвих цілей. Після цього буде конструктивний, спокійний і успішний у багатьох сенсах період. Беріть до рук щоденник і чітко формулюйте свої плани, бажання та мрії. Якщо раціонально використовуватимете кошти, то зможете трохи накопичити.

СКОРПІОН

Вам доведеться визначитися з метою та правильно розставити пріоритети. Розмірковуйте, плануйте, дійте – і все у вас вдасться! Підприємцям доведеться звернутися до давніх друзів, щоби вирішити проблеми з документами. Люди, які шукають роботу, знайдуть справу своєї мрії. Нове місце може здатися спочатку невдалим, але пізніше ви переконаєтеся, що це найкращий варіант. У цей же період реальні нові пропозиції, які можуть дещо пожвавити бізнес, що починає згасати.

СТРІЛЕЦЬ

Вдалими будуть контакти з іноземними партнерами, хоч і непростими. Доведеться добре підготуватися до зустрічей та розмов, обґрунтувати свої наміри і тоді вас підтримають, чи підуть вам назустріч. Сидіти, склавши руки, точно неварто. Ви можете відчувати роздратування через необов'язковість співробітників та колег, тому більшість процесів доведеться тримати під особистим контролем. Попри професійні успіхи, із грошима все залишиться на колишньому рівні.

КОЗОРІГ

Тиждень дивовижного перетворення та трансформації у багатьох життєвих сферах. Ваші чарівність та романтизм приваблять безліч зацікавлених шанувальників. Якщо ви поки що самотні, не відмовляйтеся від побачень – нові знайомства принесуть лише позитивні емоції. У жінок з'явиться шанс зустріти гідного партнера, а чоловіки можуть серйозно закохатися в цікаву панянку. Протягом тижня ви будете комунікабельні, привабливі, і це вплине на всі контакти, як особисті, так і ділові.

ВОДОЛІЙ

Вас скрізь прийматимуть з розкритими обіймами, і тільки від вас залежатиме, де, як і з ким, ви волієте проводити свій час. Будьте готові до того, що заздрісники, маніпулятори, конкуренти провокуватимуть вас на конфлікт. Бережіть свою репутацію, зберігайте обличчя, краще промовчіть, замість того, щоб віддавати свій час і енергію неприємним людям. Заощаджуйте ресурси, контролюйте свої витрати, оскільки великий ризик, що вони можуть перевищити ваші прибутки.

РИБИ

Ваш енергетичний потенціал помітно збільшиться, і навіть ті, хто хворіє, дуже швидко почнуть одужувати. Зірки наполегливо радять бути уважнішими за кермом і обачнішими у поїздках. Все довкола стрімко змінюється, те, що було для вас важливим, тепер стає неактуальним. Однак, не поспішайте, відкладіть ухвалення рішень на другу половину травня. А поки що приділіть час собі, облаштуванню дому, покращенню стосунків із дітьми, батьками, коханою людиною.

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