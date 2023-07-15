Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 липня 2023 року

Тиждень 17-23 липня стане переламним для багатьох людей. Хтось виявиться в стані сумніву, роздумів, не знаючи, як діяти, не наважуючись зробити вибір. Це період потужної трансформації, який забере все зайве, і без болю тут не минеться. Але все змінюється на краще!

17 липня молодик у Раку о 21:31 посилює сприйнятливість, люди схильні до перебільшень, хвилювань. Найближчі дня після молодика варто прожити у спокійному розміреному темпі. Дні сприятливі для спілкування з дітьми та родиною, для відновлення душевної рівноваги, але водночас зовсім невдалі для бізнесу й вирішення питань, які потребують точного розрахунку та вдумливого аналізу.

18 липня кармічні Місячні Вузли змінюють вісь знаків зодіаку: Висхідний Вузол входить до знака Овна, а Низхідний, відповідно, до знака зодіаку Терези. Місячні Вузли є потужною енергією, що з'єднує два початки – місячний і сонячний. Світ змінюється, прискорюються події, поточні процеси наближаються до розв'язки.

Від 23 липня Венера, планета кохання та взаємин, увійде до ретроградної фази руху у знаку Лева. Минуле наполегливо стукає у двері, змушуючи звернути увагу на теми, які тривалий час намагалися обминати. Час кармічних іспитів для сфери партнерства, шлюбних і романтичних взаємин.

23 липня о 04:50 Сонце входить до знака Лева, де має статус управління. Транзит сприяє підвищенню життєвої енергії, усвідомленню складних речей, зміцненню сили волі. Не варто розраховувати на везіння – працюйте, не покладаючи рук. Тиждень відповідальних рішень, нових починань, досягнення певного соціального статусу.

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ОВЕН

Для багатьох представників вашого знака цей період є дуже спокійним і стабільним у всьому. На роботі та в бізнесі справи йтимуть доволі успішно, без будь-яких неприємностей. Єдине, що треба пам'ятати – не варто розпочинати "сирі" проєкти. Головні зміни стосуватимуться керівників, топменеджерів. Сприятливе розташування планет подарує успіх у багатьох починаннях, особливо у сферах комунікації та комерції. Партнерство з іноземними компаньйонами може вийти на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ

Активно розвиватимуться зв'язки з колегами з інших міст чи країн, у першій декаді місяця можлива вдала поїздка, конструктивні зустрічі й домовленості. Грамотно плануйте фінансові витрати компанії, щоб не втратити те, що ви так довго вибудовували. Проблеми можуть виникнути з документами та фінансовими звітами. Службовці матимуть шанс на підвищення. Надходження матеріальних благ будуть нестабільними, проте є можливість залучити інвестиції в бізнес.

БЛИЗНЯТА

Багато роботи, різних справ, які давно виконані, але зараз ви знову змушені займатися ними. Питання здоров'я виходять на перший план – не ігноруйте сигнали власного тіла. Ваш енергетичний потенціал досить високий, найімовірніше, нездужання пов'язане із втомою від активності та великої кількості контактів, але все ж пройдіть профілактичний огляд. У родині можуть виникнути безліч суперечок, оскільки у кожного своя думка. Найвірогідніше, це фінанси. Деякі представники знака всерйоз замисляться про покращення житлових умов, розширення родини.

РАК

У любовній сфері все буде відносно спокійним, виняток становитимуть молоді пари, які ще притираються одне до одного. Діти та літні батьки вимагатимуть підвищеної уваги. Зверніть увагу на стан здоров'я близьких людей – комусь із них потрібна допомога лікаря. Побут забирає багато сил, тож подумайте, як скоротити час на домашні справи. Для цього частіше виходьте у світ, плануйте поїздки на вікенд. У сімейних пар на порядку денному – питання нового житла чи глобального ремонту старого.

ЛЕВ

Багато проблем із минулого знову загостряться цього тижня. Ситуація в особистому житті дуже складна. Ризик конфліктів найближчими днями дуже великий, і головне джерело напруженості – ви самі, вірніше – ваші страхи. У найскладніших випадках може скластися справді критична ситуація. Ймовірні різні суперечки, пов'язані з фінансами та нерухомістю. Якісь питання будуть вирішені цього місяця, а інші призведуть до розриву. Новий роман благополучно розвивається, але потребує чималих жертв.

ДІВА

Для професійних справ тиждень дуже важливий. Це динамічний період, який обіцяє досягнення багатьох висот. Підприємці займуться розширенням бізнесу, укладуть важливі договори з іноземними партнерами, можливе цікаве відрядження за кордон. На порядку денному – захопливі проєкти, нові справи. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий рівень. Але водночас у взаєминах із колегами варто бути обачнішими. Не варто тягнути ковдру на себе, але й повністю йти на поводі у партнерів теж не треба.

ТЕРЕЗИ

Стосунки забирають не лише багато сил, а і грошей. Сімейні пари витратять велику суму на потреби дітей. Ті, хто давно мріє про переїзд, протягом тижня зможуть повністю визначитися у своїх планах та зробити рішучі кроки для їхньої реалізації. У всіх справах шукайте прийнятний компроміс. Грамотно плануйте фінансові витрати, щоб вони не зашкодили бюджету. Активне спілкування допоможе вам знайти надійних партнерів, закласти фундамент для вигідних проєктів – така співпраця допоможе вирішити юридичні питання.

СКОРПІОН

В цей час можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям, та й нервова система вимагатиме відновлення, тому уникайте метушні та висипайтеся, а також частіше будьте на природі – це дозволить зберегти ясність думки і бадьорість духу. В ідеалі – візьміть відпустку та вирушайте на відпочинок до моря. Проблеми можуть виникнути з документами й фінансовими звітами під час розподілу спільних грошей. Будьте дуже уважними під час заповнення податкових декларацій та інших документів.

СТРІЛЕЦЬ

Багато сил забиратиме робота й вирішення ділових питань, але вашій завзятості можна лише позаздрити! Гроші надходитимуть із різних джерел. Є можливість взяти кредит на найвигідніших умовах. Для максимальної реалізації потенціалу шукайте однодумців, які підтримають вас у починаннях. Ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей. Підприємцям рекомендується розширити свій бізнес, відкриваючи філії в інших містах, та залучати іноземних інвесторів.

КОЗОРІГ

Вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив. Дозвольте собі на певний час забути про роботу – ви заслужили на повноцінний відпочинок. Якщо це зараз не входить до ваших планів, тоді вдалим буде відрядження до іншого міста чи країни. Налагодження корисних контактів допоможе знайти надійних партнерів, закласти фундамент для вигідних проєктів. Ваші починання отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами.

ВОДОЛІЙ

Фінансове становище можна оцінити як середнє. Вам вистачатиме на все необхідне, але без особливих надмірностей. Впровадження цифрових технологій залучить нових клієнтів. Наймані працівники, які перебувають на роздоріжжі, можуть сміливо шукати віддалену зайнятість – це дасть більше свободи та творчої наснаги. Ви зіткнетеся з гострою нестачею сил і часу для любовних справ. Багато сил забиратимуть проблеми старшого покоління, діти ж потішать своїми успіхами.

РИБИ

Надмірна зосередженість на роботі похитне почуття у парі. Намагайтеся знайти хвилинку для коханої людини, проведіть вечір зі свічками – це допоможе зблизитися ще більше. Ті, хто разом зовсім недовго, дізнаються неприємну інформацію про своїх коханих, тому доведеться ухвалити складне рішення про майбутнє цих стосунків. Можливо, тимчасова пауза принесе полегшення. Якщо нещодавно розлучилися через непорозуміння, то зараз можна усунути всі розбіжності та відновити перерваний зв'язок.

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