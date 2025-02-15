Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 лютого 2025 року

З'єднання Висхідного Місячного Вузла з Нептуном у знаку Риби підводить нас до важливих усвідомлень. Цей кармічний аспект посилює інтерес до містики, езотерики, релігійних практик, усвідомленості та психології.

У найближчі 1,5 місяця межі реальності розмиваються. Хтось знайде натхнення та нові сенси, а хтось – загубиться в ілюзіях. Люди стануть більше замислюватись про глибинні питання життя, призначення, віри та інтуїції. Загостряться питання екології – забруднення води, зміни клімату вийдуть на чільне місце.

18 лютого о 12:07 (gmt+2) Сонце входить у знак Риби і занурює нас у світ почуттів та натхнення. Транзит за 12-м знаком Зодіаку завершує астрологічний рік і занурюючи нас в атмосферу мрійливості, чутливості та духовних пошуків. Він дає посилення інтуїції, потребу в усамітненні, переосмисленні, завершенні старих процесів та підготовці до нового етапу, який розпочнеться від Весняного Рівноденства 20 березня. Сонце в Рибах кличе нас пірнути в глибини душі, позбутися минулого і підготуватися до нового циклу!

З іншого боку, протягом тижня зростає небезпека через ілюзії та втрату кордонів. Мінус цього періоду – схильність до самоошуканства, втеча у фантазії, залежностей, втрата зв'язку з реальністю. Може посилитися бажання втекти від проблем, сховатися у мріях чи хибних надіях. Є ризик посилення хибних вчень, появи "духовних гуру" та руху у бік масових ілюзій. Люди будуть легше піддаватися впливу, тому важливо перевіряти факти та дотримуватися здорового глузду.

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ОВЕН

Цього тижня вам варто сповільнитись і дослухатися до своєї інтуїції. Головне – не втрачати зв'язку з реальністю та не піддаватися ілюзіям. Зовнішніх бур немає, але всередині йде потужна перебудова. Підходить час для відпочинку, аналізу цілей та підготовки до нового ривка. Не квапте події – відповіді прийдуть самі. Це період рефлексії, усвідомлення помилок та мудрого аналізу прожитого. Порада: довіряйте внутрішньому голосу, він підкаже правильний напрям.

ТЕЛЕЦЬ

Можливі несподіванки у сфері дружби та колективних проєктів. Ви можете зустріти людей, які змінять вашу долю, або вирішити важливе питання, пов'язане з вашою роллю у суспільстві. Головне – не бійтеся змін. Цей тиждень потребує чутливості, усвідомленості та інтуїтивного підходу. Важливо зберігати баланс між мріями та реальністю, стежити за емоційним станом та уникати токсичних впливів. Порада: прислухайтеся до інтуїції, особливо у спілкуванні з людьми.

БЛИЗНЯТА

Тиждень підніме питання, пов'язані з кар'єрою та визнанням. Продуктивний час для творчої діяльності, завершення давніх процесів. Вас можуть помітити, запросити до співпраці чи запропонувати щось несподіване. Однак важливо не загубитися в ілюзіях та не брати на себе надто багато. Будьте уважні до внутрішніх відчуттів – вони допоможуть вам вибрати правильний напрямок. Порада: тримайтеся за реальні цілі, а не за гарні обіцянки.

РАК

Вам можуть відкрити нові знання, глибокі інсайти, філософські одкровення. Вібрації цього періоду роблять вас більш чутливими, сприйнятливими до знаків долі, схильними до передчуттів. Посилення інтуїції та глибинних відчуттів сприяють загостренню уяви, появі пророчих снів. Довіряйте знакам долі, але не забувайте перевіряти реальність! Порада: якщо відчуваєте внутрішній поклик, стежте за ним – це шлях до зростання.

ЛЕВ

Тиждень розширення горизонтів та відкриття нових можливостей. Прекрасний час для навчання, подорожей, спілкування з мудрими людьми. Період трансформацій, звільнення від старого та прийняття важливих рішень. Але не забувайте про те, що зараз великий ризик масових афер, прихованих махінацій та випадків заміни реальності. Фокус у справах, дисципліні, стратегічному мисленні – запорука успіху. Порада: не ведіться на гарні обіцянки – перевіряйте все на практиці.

ДІВА

Ваша енергія змінюється від раціональності до чутливості. Цей тиждень покаже, хто поруч із вами щирий, а хто приховує справжні мотиви. Будьте уважні до слів та вчинків оточуючих. А також усвідомлено у споживанні інформації – не вірте всьому поспіль. Обставини підштовхують вас до завершення певних циклів, виникає потреба розставити крапки над "i" та відпустити минуле. Порада: будьте готовими відпустити те, що не служить вам.

ТЕРЕЗИ

Фокус на особистих взаєминах та повернення до того, що раніше нез'ясовано. Тиждень вимагає глибокого занурення у фундаментальні поняття, питання моралі та традицій. Ви відчуєте тонкі енергії, розкриєте інтуїцію та підвищите своє духовне сприйняття. Також можливі несподівані фінансові зміни чи переоцінка цінностей. Вам може захотітися все змінити, але дійте свідомо. Порада: дбайте про себе, навіть якщо здається, що немає часу на відпочинок.

СКОРПІОН

Час творчості, натхнення, дружніх контактів та зустрічей з новими однодумцями! Якщо давно хотіли зайнятися чимось душевним, улюбленим хобі – ідеальний момент. У коханні все неоднозначно – можливі несподівані повороти. А через це може виникнути почуття розгубленості, втрата напрямку, бажання втекти від реальності. світ може потонути у хвилі дезінформації, штучно створених ідеалів та масових ілюзій. Порада: дозвольте собі мріяти, але не втрачайте зв'язку з реальністю.

СТРІЛЕЦЬ

Можливе повернення інтересу до минулих проєктів, роботи, взаємсин, пов'язаних із навчанням, філософією та духовними пошуками. Важливо дослухатися до свого внутрішнього голосу, проводити енергетичне чищення (медитації, практики вибачення), відпускати непотрібне. Загалом багато представників знака зрозуміють, що вже час розібратися з рутиною: робота, здоров'я, звички. Порада: довіртеся емоціям – вони підкажуть, які сфери життя вимагають уваги.

КОЗОРІГ

Комунікація, робота з інформацією та оформлення документів виходять на перший план. Фінансова тема також активна. Слова стають зброєю – можна як надихнути, і образити. Ваша інтуїція, підтверджена логічними висновками, допоможе знайти потрібні слова та укласти вигідні угоди. Однак не вірте всьому, що чуєте – перевіряйте факти та не поспішайте з висновками. Порада: якщо відчуваєте втому, не ігноруйте сигнали тіла.

ВОДОЛІЙ

У вашому житті можуть з'явитись нові тенденції, пов'язані з неявними, тіньовими процесами – криптовалюти, інтриги на роботі, приховані махінації. Тиждень принесе сплеск інтелектуальної активності, а й конфліктність зростає. Може з'явитися бажання усамітнення чи наведення ладу в особистому просторі. Можливі несподівані витрати чи вигідні пропозиції. Однак не поспішайте – є ризик ілюзій. Порада: дійте усвідомлено – світ зараз дослухається до ваших бажань.

РИБИ

Цей тиждень обіцяє бути насиченим і глибоким: Сонце в Рибах налаштовує на інтуїцію, почуття та творчість, дає вам силу, магнетизм та нові можливості. А Східний Місячний Вузол у поєднанні з Нептуном у вашому знаку пробуджує передчуття, мрії та загадкові події. Будьте уважними до знаків долі! Вас можуть очіквати події, пов'язані з близькими, минулим, дитинством. Порада: стежте за снами, записуйте ідеї — у цей період свідомість відкрита для важливої інформації.

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