Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 січня 2022 року

Дуже важливий тиждень, який відкриває новий соціальний цикл, пов'язаний із фінансовими перетвореннями та економічними реформами.

18 січня Місячні Вузли змінюють знаки зодіаку – входять у вісь ресурсів Телець – Скорпіон на тлі Повні в Раку. Це стане початком важливих фінансових перетворень у багатьох країнах світу.

Повня в Раку 18 січня, в цьому знаку Місяць має статус управління, його вплив допоможе знайти баланс і набути душевного спокою, вирішити вдало всі сімейні питання, майнові справи, нейтралізувати складності, що виникли. На внутрішньому рівні загалом все добре. А на зовнішньому – відбуваються досить складні події.

20 січня о 04:39 Сонце входить на знак Водолія (до 19 лютого) – у людях прокидається дух свободи. Транзит Сонця Водолієм – це час радикальних рішень, подолання та боротьби за свої права – адже Уран, управитель Водолія у Тельці, та Сонцем формується напружений аспект. Виникає сильне бажання вигадати щось нове і відмовитися від старого в різних життєвих сферах. Проте обмеження очевидні. Але до них легше адаптуватиметься найближчим часом.

Від 22 січня Уран у директному русі, зовнішні справи просуватимуться швидше, зокрема почнеться новий економічний цикл, робота світової фінансової системи оновлюватиметься. Поступово, повільно, але впевнено – адже період ретро-Венери та ретро-Меркурія, але однаково нововведення входять у повсякденне використання, вітаються в суспільстві.

23 січня Сонце з'єднується з ретро-Меркурієм, на глибинному рівні формуються нові переконання, відбуваються усвідомлення багатьох питань. Проте, важливо не брати на себе надто багато у нових видах діяльності чи нових обставинах.

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ОВЕН

Якщо ви далеко, то відчуєте сильний зв'язок з домом, батьківщиною та корінням. З'являється ностальгія, може виникнути відчуття відчуженості. Або просто потрібно буде повернутися на батьківщину, до батьків, сім'ї, якщо поїхали працювати до іншої країни. Але якщо ви вдома, обставини можуть підштовхнути вас до далекої поїздки. Виникає потреба подорожувати за кордон, вирішуються питання із закордонними партнерами, що тягнуться вже давно. Можливо, у фінансовому сенсі вдається все не так, як планували, але загалом усе добре.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини складаються вдало для того, щоб заявити про себе, насамперед, через свою кар'єру, реалізацію себе на робочому місці. Матеріальні взаємини набувають розвитку, відбувається вихід із застою, відкриваються повноваження, які були недоступні раніше. Нового не з'являється, але ви успішно дієте у знайомих ситуаціях, на базі минулого, вирішуєте складні питання сьогодення. Партнери йдуть вам назустріч, допомагають у багатьох справах. Ви будете задоволені результатами цього тижня, зможете значно просунути свої інтереси.

БЛИЗНЯТА

Складний період, може виникнути відчуття, що все навколо зупинилося, або відбувається, як у уповільненому зніманні. Важко досягти задоволення у фінансових та матеріальних справах, не вдається виявити свої найкращі якості та прискорити процеси. Переваги віддаються оточенню, тому може виникнути невдоволення, але головне не провокувати конфлікт, інакше його практично неможливо буде усунути. Краще відпочиньте цього тижня, займіться внутрішніми, побутовими справами, накопичте сили перед новим стартом, який буде дуже скоро.

РАК

Сприятливий тиждень, особливо для вирішення сімейних, майнових питань. Формуються відповідні умови для реалізації планів, а також прояснення у сьогоденні, вже довго поточних справ.

Сімейні стосунки будуть на першому місці, може виникнути потреба приділити увагу батькам у зв'язку з їхнім здоров'ям або побутовими проблемами. Бажано мати певну суму у запасі, оскільки може виникнути потреба термінових покупок. Звертайте увагу на свої сни, образи, що виникають, – ви знайдете багато відповідей на свої запитання, звернувшись до своєї підсвідомості.

ЛЕВ

Повертаєтеся додому, до рідних – у думках чи фізично, залежить від того, де ви перебуваєте. Якщо ви далеко, то зараз можуть з'явитися варіанти реалізації своїх талантів та здібностей на батьківщині. Протягом тижня ви багато що створюєте, якщо початок цьому покладено давно. Маючи якийсь фундамент, виникають відповідні умови вибудовувати своє життя так, як вам заманеться. Питання успадкування, і навіть продовження роду, спільного володіння майном можуть бути актуальні. Юридичні справи вирішуються вдало, якщо раніше тягнулися дуже довго і безрезультатно.

ДІВА

Питання, пов'язані з дітьми, стають найголовнішими протягом тижня. Можуть виникнути складності порозуміння, але тут важливо не продавлювати свою позицію, а знайти спільне рішення. Мудрість представників старшого покоління допоможе уникнути конфлікту. Особливу увагу слід приділити сімейним ситуаціям, що повторюються, проаналізувати їх і знайти причинно-наслідковий зв'язок минулого з сьогоденням. Сім'я – це першоджерело, будь-який глибокий аналіз має починатися саме з неї. Виконавши таку роботу протягом тижня, ви знайдете відповіді на всі бентежливі запитання.

ТЕРЕЗИ

Тиждень виявиться дуже незабутнім, тому що вкаже на щось важливе в сім'ї. Що саме це буде, залежить від подій, що трапилися у грудні, а зараз відбувається їхня кульмінація. Настає певність, можливо не зовсім приємні усвідомлення, але, однак, ви розумієте, що робити далі і як правильно здійснити вибір. Минуле нестиме основну інформацію, а інші фактори дають лише додатковий опис ситуації. Нічого нового вигадувати не варто, у вас є всі ресурси, просто застосовуйте їх у сьогоденні.

СКОРПІОН

Якщо ви перебуваєте в некомфортних умовах, ваші можливості від цього не зменшується. Можливо навіть, що ви знайдете сильну домінантну позицію і зможете організувати життя на власний розсуд. У вас можуть запитувати поради, просити про допомогу – не відмовляйте у цьому, у майбутньому подібна ситуація може виникнути з вами. Звертайте увагу на все, що відбувається, до цього в майбутньому виникне необхідність повернутися, і не раз. Те, що відбувається зараз, має довгостроковий характер, можливо, не зовсім це приємно.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний тиждень для вас, але ви спостерігаєте деякі неприємні ситуації у житті вашого оточення. Ваше завдання – не дати впасти духом, допомогти людині (близькій або не дуже) повірити в себе та у світле майбутнє. Ви є натхненником, можливо, навіть рятівником у деяких складних обставинах, у яких виявилися ваші друзі чи знайомі. Можливо, ви розкриєте нові таланти, і це стане причиною кардинальних життєвих змін. Сумувати не доводиться найближчим часом, не йдіть у тінь, намагайтеся виявляти ініціативу.

КОЗОРІГ

Посилюється ваша здатність витримувати тиск та стрес на роботі тривалий час. Партнери та колеги намагатимуться дослухатися до вас, покластися на питання організації чи планування довгострокових проєктів. Працездатність підвищується, обов'язків додається, фінансові питання успішно вирішуються. Іноді зовсім не вистачає часу на рідних та близьких, що може викликати охолодження почуттів, тому намагайтеся врівноважити соціальне та сімейне, щоб не спровокувати появу особистих проблем у сімейній та романтичній сферах.

ВОДОЛІЙ

Час поїздок, подорожей, зустрічей зі старими друзями, давніми знайомими. Час переоцінки наявного стану речей та особистих взаємин. Може з'явитися бажання змінити роботу чи місце проживання, але не поспішайте ухвалювати такі рішення, спробуйте зрозуміти ситуацію зсередини. Можливо вам стало нудно, оскільки все дуже передбачувано. Спробуйте змінити методи роботи, оновити наявні особисті взаємини, внести щось нове у своє життя, не змінюючи все на зовнішньому рівні. Ще не час для кардинальних життєвих змін.

РИБИ

Сприятливо складаються обставини для соціальної реалізації, поновлення давніх партнерських взаємин або повернення на колишнє місце роботи. Час задоволення, отримання визнання, покращення любовних стосунків. Якщо актуальне житлове питання, то варто зайнятися цим саме зараз. Багато чого вдається вирішити або знайти вдалий варіант. Ви відчуєте, що багато життєвих труднощів у минулому, що настав час стати щасливою людиною в усіх сенсах.

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