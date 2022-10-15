Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 жовтня 2022 року

Триває період спадного Місяця, коли слід виходити на фінішну пряму і завершувати справи, розпочаті після молодика у Терезах 26 вересня 2022 року.

Фізичні навантаження слід знижувати до мінімуму, берегти свої ресурси та правильно їх використовувати. Протягом тижня 17-23 жовтня найкраще зайнятися творчістю та розумовою працею, збиранням та аналізом інформації, а також приділити увагу своєму здоров'ю.

У понеділок загострюється інтуїція, можуть активізуватися кармічні теми, знову проявитися родові сценарії, що повторюються, проблеми взаємин батьків і дітей. Але цього дня можна і потрібно усвідомити свої кармічні завдання, зрозуміти своє призначення, оскільки відповіді на подібні запитання закладені у нас самих. Настав час засвоїти життєві уроки, позбутися непотрібних прив'язок, ліквідувати те, що заважає почуватися комфортно.

У вівторок, 18 жовтня, гармонійний аспект Марса і Сонця допомагає просунутися вперед у всіх життєвих сферах, сприяє розробці планів, але поки що не варто робити активних дій щодо їх втілення.

19 жовтня – енергетично сильний день, зовнішня атмосфера досить напружена, обставини змушують діяти, визначатися з тим, що для вас є правильним та корисним. В умовах наявної кризи в усьому світі можуть бути вжиті політичні рішення та вжиті заходи, які допоможуть переламати ситуацію та знизити ймовірність її загострення. За можливості цей день ліпше провести вдома користь, тобто зайнятися побутовими справами, підготуватися до зими. Якщо ж необхідно поїхати до офісу чи виробництва, то день буде дуже ефективним – вдасться виконати великий обсяг роботи.

У четвер складно досягти взаєморозуміння з фінансових питань, спільних ресурсів – можливі серйозні конфлікти на цьому ґрунті. День не підходить для пошуку фінансової допомоги, оформлення позик та кредитів.

П'ятниця сприятлива для грошової сфери і якщо є гостра потреба, можна поговорити з начальством про підвищення зарплати чи поліпшення умов праці, звернутися до фінансових установ чи інших адміністративних структур.

До кінця тижня загальне тло значно поліпшується, вдається досягти психологічного спокою та гармонії в особистому житті. Субота підходить для серйозних розмов із рідними та близькими людьми, ухвалення важливих рішень, початку поїздок, еміграції, зміни місця проживання. Також день сприятливий для зустрічей із діловими партнерами, обговорення поточних робіт із колегами. Можна знайти дипломатичні та компромісні рішення.

23 жовтня – день різких змін, наслідки яких будуть відчутні вже найближчими днями. О 10:52 Венера, а о 13:36 Сонце, входять знак Скорпіона.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Протягом тижня ви зможете втілити свої мрії в реальність, якщо дотримуватиметеся режиму дня і діятимете відповідно до добре обдуманого плану. Підвищується ваша конкурентоспроможність, конкуренти та суперники, швидше, відійдуть убік, ніж вас провокуватимуть або намагатимуться обійти. Словом і ділом ви здатні впливати на те, що відбувається навколо, обернути ситуацію на свою користь.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини складаються якнайліпше для того, щоб реалізувати свої амбіції, набути популярності. Впевненість у собі та самостійні дії допомагають досягти мети та довести свою ефективність робочому колективу та діловим партнерам. Можливе просування вгору кар'єрними сходами або отримання винагороди за виконану роботу.

БЛИЗНЯТА

Бережіть свою репутацію, уникайте авантюр та потрапляння у двозначні ситуації! Багато випробувань та спокус, несподівано для себе можете стати учасниками якихось залаштункових інтриг. Але тиждень цікавий, запам'ятається надовго. Гарний час подумати про те, як можна підвищити рівень комфорту у своїй повсякденності, від чогось відмовитись, а що привнести у своє життя.

РАК

Психологічно складний тиждень, ви відчуваєте, що незабаром щось кардинально зміниться у вашому житті. З іншого боку, якщо раніше не могли визначити причину проблем, то протягом тижня все приховане стане очевидним. Будьте готові до труднощів особистого характеру та емоційних потрясінь. Не варто жертвувати собою, робіть так, як зручно та вигідно вам, просувайте свої інтереси.

ЛЕВ

Підвищена сміливість та нетерпіння часто не дають часу подумати про найбільш доцільні дії. Перш ніж щось зробити, подумайте про наслідки, порадьтеся з мудрою людиною, з батьками. Зайва самовпевненість призводить до проблем у взаєминах, аж до розривів або сварок. Тиждень сприятливий для самостійної роботи, виїзду за кордон, завершення проєктів.

ДІВА

Багато справ та соціальних контактів, збільшується кількість обов'язків та рівень відповідальності. Улюблена людина або члени сім'ї можуть звинуватити вас у недостатній чутливості та ігноруванні емоційних потреб оточення. Тому намагайтеся приділяти якнайбільше часу дітям, батькам, шлюбному чи романтичному партнеру.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий тиждень, багато що вдається, тому що завдання вирішуються спільними зусиллями. На вас звертають увагу, з вами хочуть спілкуватись, співпрацювати. Практично все виходить так, як ви планували. Але у неділю все змінюється, починається новий етап вашого життя. Можливі несподівані сюрпризи з боку коханої людини, виникає потреба зробити складний вибір.

СТРІЛЕЦЬ

Якщо ви щось не встигли зробити із запланованого на жовтень і тепер вам здається, що всі можливості втрачені – не засмучуйтесь. У вас ще буде щасливий шанс у перші кілька місяців 2023 року. Наразі потрібно трохи зупинитися, поберегти свої фізичні та психічні ресурси. Гарний час для відпочинку, творчої роботи на самоті, гармонізації особистих взаємин.

КОЗОРІГ

Можливі протистояння та конфлікти з керівництвом чи діловими партнерами. Потрібно з усією відповідальністю підійти до питань професійної діяльності. Щось відбувається або станеться найближчими днями, і це прямо позначиться на вашому становищі в колективі. Якщо є можливість – візьміть відпустку, якщо ні – займіть вичікувальну позицію.

ВОДОЛІЙ

Незвичайний тиждень, багато дивацтв та випадковостей. Те, що відбувається в країні і в світі, змушує вас змінювати свої переконання, переглядати мету. Можливі несподівані зустрічі з цікавими людьми, але водночас намагайтеся не потрапити під їхній вплив. Зберігайте свою індивідуальність, не відмовляйтеся від того, що для вас важливо, навіть якщо це викликає подив у оточення.

РИБИ

Сильна потреба змагатися та доводити свою перевагу – хоча це зараз зайве. Імпульсивні дії та поспішні рішення можуть завести вас у глухий кут. Розставте пріоритети, займіться лише найважливішими справами і не розпорошуйтеся на дрібниці. Не поспішайте, аналізуйте те, що відбувається — протягом тижня може випадок отримати кошти для досягнення своєї мети.

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