Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 грудня 2023 року

Цього тижня ми маємо пройти кардинальну точку року – Зимове Сонцестояння – та зустріти народження нового Сонця. Свято Світла і Добра принесе світові позитивні енергії, трансформуючи наявний стан речей на краще.

Понеділок та вівторок сприятливі для завершення справ, розпочатих на початку грудня. Також можна нагадати про себе людям з минулого, якщо хочете відновити давні ділові зв'язки або романтичні взаємини.

Середа та четвер – напружені дні, є ризик зіпсувати стосунки з коханою людиною чи друзями. Багато людей у цей період відчують дратівливість, нерішучість, розгубленість, можуть спотворено сприймати дійсність, наражатися на самообман, поводитися дуже підозріло.

22 грудня – День Зимового Сонцестояння. О 05:28 за київським часом Сонце входить у знак Козорога, тобто перетинає кардинальну точку року. Цього ж дня починається новий цикл Меркурія, що позитивно позначиться на сприйнятті навколишнього світу. Щоб не зіпсувати собі новорічні свята, намагайтеся не контактувати з людьми, з якими у вас напружені стосунки, і в жодному разі не вступайте з ними в суперечки.

23 грудня о 08:18 за київським часом Меркурій на ретрофазі повертається на знак Стрільця до 14 січня 2024 року. У цьому знаку Меркурій має статус вигнання, тому легко припуститися помилки або зробити неправильний висновок. У цей період необхідно все робити обдумано і раціонально, навіть якщо і атмосфера до цього не дуже сприяє.

Весь тиждень Місяць зростає – це добрі дні для довгострокового планування, розробки ділової стратегії, обмірковування нових пропозицій. Творчі особистості відчують натхнення, зможуть створити видатний витвір мистецтва чи просто геніальний чи цікавий пост у соціальних мережах.

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ОВЕН

Ви відчуваєте то приплив сил і впевненість у собі, бажання активно діяти, готовність згорнути гори, то повну апатію, прагнення побути самому і нічого не робити. Не варто братися за щось нове, починати чи закінчувати стосунки, змінювати роботу. Краще спокійно і без метушні готуватися до зустрічі Нового року, заздалегідь продумавши та склавши список подарунків. Протягом тижня краще не відвідувати масові заходи та місця великих скупчень людей, не їздити громадським транспортом, а в ідеалі –взагалі залишитися вдома.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень для вас непростий, але намагайтеся дні від четверга до неділі провести в піднесеному настрої, відганяючи геть усі похмурі думки. Адже день зимового сонцестояння визначає тло подій до дня весняного рівнодення. Тому від самого ранку широко усміхайтеся своєму відображенню в дзеркалі, підбираючи якесь симпатичне вбрання. Ці нескладні дії допоможуть налаштуватися на позитивне сприйняття життя та привернути увагу потрібних людей – друзів та покровителів, які допоможуть вирішити найскладніші завдання.

БЛИЗНЯТА

Не наробіть дурниць у першій половині тижня і тоді найближчі кілька місяців будуть для вас добрими. Ваш управитель – Меркурій – переміщується ретроградно, але від 22 грудня всі справи, що застоялися, повинні отримати нову силу. На початку тижня утримайтеся від укладання важливих договорів, дорогих покупок, великих фінансових операцій. Всі угоди будуть невдалими і можуть принести багато проблем. Переговори цими днями теж краще не проводити, пуття не буде. Але вже від четверга все змінюється рішуче на краще.

РАК

Цими днями посилюється оптимізм та впевненість у власних силах, проте не ризикуйте, уникайте авантюр. З одного боку, це добре, а з іншого, є ризик перебільшити свої можливості. Жодних потрясінь відбутися не повинно, проте будьте уважними до того, що відбувається 22 грудня. Проведіть день спокійно, оточіть себе приємними людьми і дозвольте розслабитися. Протягом тижня варто пригальмувати справи, не займатися фінансовими операціями та вирішенням виробничих питань.

ЛЕВ

Важливий тиждень для вас, оскільки 22 грудня відбувається оновлення вашого управителя – Сонця. Самопочуття буде гарне, але намагайтеся бути трохи уважнішими та зібраними, особливо на початку тижня. Романтичний настрій підвищується, хочеться кохання та близьких стосунків, що цілком реалізовано, оскільки ваша популярність у представників протилежної статі значно зростає. Гарний час для зустрічей із близькими друзями, коханими, для спілкування з дітьми та родичами.

ДІВА

Перша половина тижня сповнена нудних турбот і клопотів. Особливо складно діловим людям, оскільки більшість переговорів у цей час не дасть бажаних результатів. Життя закипає від 22 грудня, коли ваш управитель – Меркурій – розпочинає новий цикл у день Зимового Сонцестояння. Від цього дня грошові операції можна здійснювати – брати кредити, оформляти позики, переказувати великі суми. Намагайтеся діяти тихо, не афішуючи свої плани, оскільки недоброзичливці можуть перешкоджати вашому успіху.

ТЕРЕЗИ

Загострюється градус романтичного настрою, що почався ще минулого тижня. зізнавайтеся в коханні, говоріть компліменти, згадуйте найщасливіші моменти вдвох. А тим, хто ще не зустрів другу половину, саме час зайнятися пошуком відповідного партнера. Але є небезпека прийняти ілюзії за реальність, оскільки цього тижня багато чоловіків і жінок будуть схильні відігравати ролі ідеальних особистостей, приховуючи своє «я». Такі романи можуть закінчитись розчаруванням.

СКОРПІОН

Сприятливий тиждень для вас, коли планетарні енергії, збільшуючи вашу життєву силу, рішучість та цілеспрямованість. Не стримуйте поривів влаштувати милий сюрприз коханій людині – вона це особливо оцінить. А самотнім можна спробувати шанси на сайтах знайомств і в соціальних мережах – велика ймовірність, що ви, як мінімум, добре проведете час, а можливо навіть почнете новий роман. У професійній сфері все не так гладко, як хотілося б. Тож не варто докладати надто багато зусиль у цьому напрямі.

СТРІЛЕЦЬ

Ви зможете красиво і зрозуміло висловлювати свої думки, тому користуйтеся моментом – налагоджуйте стосунки, шукайте роботу і ходіть на співбесіди, але поки не поспішайте ухвалювати рішення. Нехай вас запам'ятають із кращого боку, а вже в другій половині січня остаточно визначтеся. Від 23 грудня ви відчуєте приплив енергії, проте дозуйте роботу – не потрібно брати понад те, що можете зробити. Найважливіше плануйте на другу половину тижня, оскільки до 22 грудня виникатимуть перешкоди та обмеження у справах.

КОЗОРІГ

Прагнення багато зробити протягом тижня нереалізовано до 22 грудня. День Зимового Сонцестояння сприятиме швидкому просуванню у справах, тому бережіть сили на початку тижня, оскільки великий ризик припуститися помилки. Добре згадати про те, що колись не вдалося. і скласти плани на найближчий час. Перевірте ще раз документи, перегляньте щоденник, поверніться до пошуку інформації, яку не можна було знайти раніше. Якщо ще не придбали подарунки, поміркуйте над цим питанням.

ВОДОЛІЙ

Гарний час для того, щоб повернути борги чи нагадати про повернення позики. Намагайтеся контролювати свої емоції, проявляйте гнучкість. Інакше ризикуєте пропустити щось цікаве. Наступного тижня з акуратністю ставтеся до привабливих пропозицій та обіцянок. Перевіряйте все логікою і покладайтеся на здоровий глузд. Під час роботи з документами та цифрами будьте уважнішими. Обставини тижня порушуватимуть старі питання, повертатимуть вас до справ минулих днів.

РИБИ

Великий ризик потрапити під чужий тиск, отримати додаткове навантаження або обов'язки, зіткнутися з органами, що перевіряють або контролюють. Будьте максимально активними, позитивними та товариськими, але дуже уважними, якщо опиняєтеся в компанії нових людей. Прекрасна можливість відновити контакти з друзями та родичами. Спілкуйтесь, веселіться, можна навіть сперечатися на філософські та культурні теми. Заплануйте або поверніться до перерваного навчання, курсів.

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