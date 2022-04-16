Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 квітня 2022 року

Тиждень починається з напруженості Сонця з Плутоном, тому для серйозних справ, зустрічей із впливовими людьми понеділок 18 квітня несприятливий.

Щоб досягти успіху, проникнути в суть речей, повернути перебіг ситуації на свою користь, потрібні сила волі, витривалість та завзятість, а ці якості є далеко не у всіх. Не розкривайте своїх планів, але й не зловживайте довірою.

20 квітня о 05:25 Сонце входить у знак Тельця. Тло подій різко змінюється, люди стають розважливішими, спокійно реагують на все, що відбувається навколо. Починається період фінансової стабілізації, у соціально-економічному секторі спостерігається прогрес.

24 квітня напруженість Меркурій – Сатурн, техніка ламається, припускаються помилок. Відкриті конфронтації, необдумані вчинки та порушення концентрації уваги перешкоджають створенню стратегічного плану досягнення мети. Інформація, ідеї та методи можуть здатися цікавими та цінними, але спроби застосувати їх виявляться невдалими або будуть припинені через будь-які обмеження.

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ОВЕН

Особисте життя буде насиченим і гармонійним. Ревнощі і сварки відходять на другий план, проблеми в любовній сфері зникають без сліду. Варто звернути увагу на взаємини з дітьми – якщо є проблеми, то зараз вдалий час усунути всі непорозуміння. Планетарні впливи сприяють натхненню, допомагають досягти успіхів у творчій сфері. Обставини, що формуються, вселяють оптимізм, віру в світле майбутнє, стимулюють до розширення горизонтів і пізнання світу.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень підходить для вирішення юридичних питань, звернення до державних інстанцій, адміністративних органів, а також далеких поїздок та виїзду за кордон. Обережно зі словами та висловлюваннями, особливо на публіці, легко потрапити у скандал. Сприятливі дні для сфери партнерських взаємин – досягається необхідний баланс. Дуже продуктивний період для людей, котрі займаються творчою діяльністю. Варто звернути увагу на наявні взаємини – якщо є проблеми, їх можна усунути.

БЛИЗНЯТА

Зовнішня активність іде на спад, але активізується внутрішнє життя. Частіше виникає бажання усамітнитися, поринути у власні думки, згадати та проаналізувати минулі події, свої почуття. Гармонія із собою, спокійна зовнішня атмосфера сприяють ухваленню правильних рішень, у фінансовій сфері спостерігається поліпшення, вдається вийти бажаний рівень. Чудові дні для розподілу прибутку, обговорення ситуацій, що склалися, з співзасновниками, партнерами, а також для стратегічного планування.

РАК

Період напруженості, ревнощів, пристрасних взаємин із партнером, переоцінки власних та чужих вчинків. В умовах внутрішньої нестабільності та зовнішньої загрози ускладнюється ситуація у професійній сфері, виникають складнощі у врегулюванні майнових питань. Уникайте ухвалення відповідальних рішень у всіх справах, що стосуються загальних ресурсів, кредитів, позик, боргів, спадщини, розподілу майна. Наберіться терпіння, не засмучуйтесь, якщо щось не вдається — вже наступний тиждень буде сприятливим.

ЛЕВ

Ви можете опинитися під тиском обставин або потрапити до немилості керівництва. З боку інших людей, уявних друзів можливі болісні удари. Зовнішня атмосфера не сприяє виконанню робочих обов'язків, а ваша розсіяність та уповільненість реакцій дратують оточення. Найкраще зараз – відійти від справ, відпочити від соціального життя, зайнятися собою, сім'єю, домашніми справами. Тиждень підходить для лікування та профілактики захворювань, масажу, обстеження організму.

ДІВА

Конкуренти та вороги досить сильні, можуть завдати неприємностей, з якими ви успішно даєте раду. Свідомі та логічні висновки сприяють конструктивним діям. Щоб не сталося, вдається вийти із будь-якої ситуації з найменшими негативними наслідками. Гарний час для роботи на самоті, довгострокового планування, активної творчої діяльності, духовного зростання. В інформаційному просторі з'являються дані та повідомлення, що допомагають досягати поставлених завдань.

ТЕРЕЗИ

Тиждень насичений подіями, це час початку нового циклу. Відбувається якась серія подій, що підштовхує вас до здійснення деяких змін у житті. Вони можуть бути пов'язані з вашим зовнішнім виглядом, індивідуальністю чи домашньою ситуацією. Схильність діяти по-своєму і прагнення незалежності може позначитися на взаєминах з оточенням. Зосередженість на собі та власних потребах, бажаннях та прагненнях може призвести до непорозумінь із коханою людиною.

СКОРПІОН

Час важливих усвідомлень, раптових осяянь, проявляється далекоглядність, добре приймаються різні нововведення. Посилюється здатність до регенерації, відновлення сил, якщо були проблеми зі здоров'ям, то вони вдало зникають. Схильні ухвалювати вольові рішення, якими можете неприємно здивувати оточення. Може захотітися нових зв'язків, які ні до чого не зобов'язують, великий ризик зробити неправильний вибір, через який можна втратити наявні взаємини.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень для суспільної діяльності, роботи, побудови кар'єри, але в особистих взаєминах все не так гладко, як хотілося б. Планетарні впливи сприяють популярності завдяки реальним справам і помітним практичним результатам. Виявляйте обережність у фінансових витратах – під впливом імпульсу можете купити те, що абсолютно марно. З'являється шанс дуже вигідно вкласти ресурси в довгостроковий проєкт, увійти до складу співзасновників у будь-якій компанії.

КОЗОРІГ

Вдалий час для обговорення важливих питань із зарубіжними партнерами, виїзду за кордон, пошуку роботи в іноземній компанії. Сприятливий період отримання консультацій, необхідної інформації, оформлення документів. Гармонійна, добродушна сімейна атмосфера допомагає прийняти вірні рішення, корисні для всіх. Тиждень оновлення життєвих сил, накопичення, придбання, прориву в справах. Ви можете отримати важливі відомості, що впливають на багатьохо людей.

ВОДОЛІЙ

Тиждень парадоксів та дивного збігу обставин, але водночас дуже цікавий. Деяка повільність в ухваленні рішень та пасивності у діях дозволяє уникнути помилок. Хоча досягти ладу у справах та роботі досить складно, тож краще зайнятися домашніми справами. Краще виключити роботу і взаємини, що вимагають точності, пунктуальності, розрахунків, планування. Час сприятливий для любовної сфери, для суспільної діяльності, обговорення глобальних питань.

РИБИ

Гарний тиждень – вирішуються фінансові питання, виплачуються заборгованості, надходять гроші на рахунки, схвалюються кредити. Вдалий час, щоб вести переговори, особливо з іноземцями, вирушати у подорожі, тривалі та короткочасні відрядження. Любовні взаємини з минулого можуть знову виникнути у вашому житті. Завдяки романтичному партнеру або просто людині, в яку таємно закохані, душевна енергія, інстинкти, духовна свідомість та артистична чутливість досягнуть високого рівня розвитку.

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