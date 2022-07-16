Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 липня 2022 року

Тиждень завершень, зміни поточного стану речей, а також незвичайних подій та ситуацій, які стануть передумовою оптимістичних перспектив, як на внутрішньому, так і зовнішньому рівні.

18 липня о 04:32 за київським часом Венера входить у знак Раку, що сприятливо позначиться на сфері особистих та сімейних взаємин. Оскільки в цьому знаку перебуває негативна кармічна точка – Чорний Місяць, то багато людей будуть відчувати весь спектр глибоких суперечливих емоцій. Тим не менш, завдяки транзиту Сонця та Меркурія за знаком Лева, більшість складних питань вирішиться шляхом ретельного обмірковування та зважування, а також правильного розподілу своїх ресурсів.

19 липня о 15:35 Меркурій увійде на знак Лева, а 22 липня о 23:07 – Сонце повертається до себе додому – у цей же знак зодіаку. Ці транзити принесуть яскраві події, гарний настрій, трудові та грошові успіхи. Завершення тижня виявиться позитивним, особливо для людей творчих професій, громадських особистостей, бізнесменів та підприємців.

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ОВЕН

Щодо спокійного періоду зміцнюється впевненість собі та сила волі. Намагайтеся відкласти убік власні труднощі, і до кінця тижня ви з подивом виявите, що вони зникли самі собою. Не поспішайте у справах, але дійте рішуче – так ви легше подолаєте перешкоди та навіть отримаєте вигоду від конкурентів. Фінансові угоди протягом цього часу будуть доведені до успішного завершення, а прагнення творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період бізнесу, розвитку індивідуального проєкту, фізичної праці, реорганізації виробництва. Намагайтеся зайняти нейтральну позицію, якщо ви уплутані в конфліктну ситуацію. Будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили та підприємливості, принесе вам задоволення. Застосувавши творчий підхід, ви зможете вирішити складні завдання, подолати деякі перешкоди та перешкоди, що допоможе ясно побачити перспективи нещодавно розпочатих робіт.

БЛИЗНЯТА

Ваша експресивність та ентузіазм, магічним чином впливають на оточуючих. Загальна поведінка визначатиметься динамізмом, і ви зможете взяти ініціативу в свої руки, щоб, нарешті, просунутися у справах і отримати грошовий прибуток. У вас є всі шанси завоювати прихильність давно бажаного партнера, а у шлюбі помітні позитивні зміни та стабілізація сімейних взаємин. До кінця тижня ваші слова набувають сили, що дозволить впливати на оточуючих.

РАК

Додається життєвих сил і енергії, посилюється прагнення діяльності, що дозволить вам енергійно взятися за справу і вирватися вперед. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, офіційні структури. Використовуйте цей період для планування робіт, нарад, виступів, презентацій – ви отримаєте підтримку співробітників та партнерів. Зіпсувати настрій можуть люди з минулого, несподівана поява людини, з якою пов'язана життєва драма.

ЛЕВ

Зростає життєва сила, опірність до різних захворювань – це супроводжується піднесенням духу, відчуттям бадьорості та фізичної сили. Тому не виключено, що зіткнувшись з опором вашим діям, ви зазнаєте бажання вступити в конфлікт. Скидання напруженості можна зробити, якщо зайнятися спортом чи активним відпочинком, особливо наприкінці тижня. Період сприятливий для любовних та сімейних стосунків, розмов про спільне майбутнє.

ДІВА

Ваша активність зростає, і це приваблює до вас партнерів протилежної статі. Хороший період для пояснень, заручин, одруження, але тільки якщо впевнені у своїх почуттях. Період сприятливий і для сфери ділових взаємин, професійної діяльності та кар'єрного просування. Проте, може бути затримки у грошових розрахунках, тобто швидких матеріальних результатів очікувати не варто – зараз ви працюєте на перспективу, а доходи отримаєте пізніше.

ТЕРЕЗИ

Можливі службові романи, романтичні стосунки із діловими партнерами. Будьте обережні – легко можете опинитися у заплутаному любовному трикутнику чи мережах інтриг. Тиждень насичений, цікавий, але неоднозначний – може статися все, що завгодно, особливо якщо маєте шлейф незавершених зв'язків, які зараз можуть нагадати про себе. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться проаналізувати їх правильно, можна зробити хорошу закладку на кілька місяців вперед.

СКОРПІОН

Для романтики, відпочинку та розваг тиждень підходить більше, ніж для бізнесу та ділової сфери. Гарний час для того, щоб приділити увагу своєму хобі, дітям, творчості, любовним стосункам. Не найкращий період на вирішення майнових і фінансових питань. Велика кількість інформації, що надходить, критика з боку партнерів, може збивати з пантелику, заважати раніше спланованим справам. Зараз не варто міняти те, що нещодавно запущено у роботу, те, що вже затвердили.

СТРІЛЕЦЬ

Зростають творче піднесення, оптимізм та життєрадісність, що суттєво допоможе під час вирішення будь-яких справ. Якщо ви давно планували закордонну поїздку, далеке відрядження або серйозну розмову з іноземцем, настав час це зробити. Складаються сприятливі умови задля досягнення вищого соціального стану, кар'єрного зростання, залучення спонсорів до своїх проєктів. Можливо, колектив вас висуне на роль неформального лідера чи керівника.

КОЗОРІГ

Період змін та удосконалень у бізнесі чи професійній сфері. Ваша участь у житті інших людей та енергійність допоможуть залагодити конфлікти в сім або з оточуючими, а також нейтралізувати власні недоліки. Можлива переоцінка життєвих цінностей та коригування цілей, що допоможе досягти успіхів у короткий термін. Завдяки власному досвіду та впевненому руху вперед ви надихаєте партнерів та колег виконувати роботу якісно та у встановлений термін.

ВОДОЛІЙ

Підвищуються амбітність, з'являється бажання проявити свої таланти та здібності, заявити про себе та свої інтереси. У справах посилюється азарт, що дозволяє себе зарекомендувати та отримати низку переваг. Однак намагайтеся витрачати свій ресурс економно, щоб уникнути погіршення самопочуття. Відпочинок потрібний, щоб ефективно працювати. Ви отримаєте задоволення від громадських заходів, екскурсій, ділових поїздок або пізнавальних туристичних подорожей.

РИБИ

Якщо ви чимось незадоволені у житті, спробуйте змінити атмосферу – роботу, оточення, місто чи країну. На вас чекають приємні сюрпризи, цікаві одкровення, несподівані відкриття. Пам'ятайте, що зміни в житті починаються зі змін у думках! Проаналізуйте, як ви контактуєте з людьми, чи виконуєте свої обіцянки, чи завершуєте ви розпочаті раніше справи. Зараз особливо важливо стежити за промовою, уникати зайвої балаканини, пліток, чуток неперевіреної інформації.

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