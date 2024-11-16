Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 листопада 2024 року

Цього тижня на нас чекають цікаві та насичені події, які допоможуть нам краще зрозуміти свої цілі та розвинути стратегічне мислення. Вплив небесних тіл обіцяє стати важливим каталізатором внутрішніх змін. А також сприятиме особистісним трансформаціям, спілкуванню та практичному вирішенню питань.

Енергетичний фон періоду сприяє зосередженій роботі та аналізу. Це чудовий час для того, щоб зайнятися плануванням, організацією простору або завершенням справ, які потребують ретельного підходу. Можуть виникнути ситуації, які потребують відвертості та готовності до змін. Тиждень від 18 до 24 листопада буде сприятливим для глибоких роздумів, аналізу та підготовки до нового етапу.

Від 20 листопада на 20 років Плутон входить у знак Водолія. З цього дня змінюється концепція світоустрою і вся світова спільнота починає рух в іншому напрямку. Новий транзит вищої планети принесе колективні зміни та революційні ідеї, здатні трансформувати соціальні та технологічні структури. Ця подія сприятиме впровадженню нових інновацій, посиленню свободи думки та переосмисленню влади. Період, що розпочався з цієї інгресії, може стати відправною точкою для нових світових тенденцій та ширшого прийняття прогресивних ідеалів.

21 листопада Сонце входить у знак Стрільця о 22:57 (gmt+2). Ця астрологічна подія відкриє новий зодіакальний місяць, повний оптимізму, прагнення пізнання та розширення горизонтів. Період, який розпочнеться з цього дня, принесе більше ентузіазму та легкості. Гарний час для роздумів про нові проєкти, подорожі або навчання. Спілкування буде більш легким та конструктивним, що сприяє налагодженню відносин та вирішенню спірних питань.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ваш знак славиться терпінням, але у листопаді саме його вам може не вистачати. Не поріть гарячку, не будьте впертими і навчитеся слухати інших — у цьому випадку проблем уникнути вдасться. Зараз найкращий час, щоб подбати про себе, зайнятися вдосконаленням духу та тіла! У роботі настає дуже складний і в той же час перспективний період. Кадрові перестановки, безліч змін в умовах праці, мінливість настрою начальства – все це забиратиме ваш спокій.

ТЕЛЕЦЬ

Постарайтеся організувати доходи з кількох джерел або доведеться економити в найближчі місяці. Можливий прибуток від операцій з нерухомістю та наданням послуг. Протягом тижня виникають проблеми з усіх боків – і вдома, і на роботі. Можливі суперечливі ситуації в особистому житті, розбіжності з коханою людиною. Постарайтеся на все дивитися філософськи і отримати вигоду від майбутніх змін. Уникайте вживання алкоголю та прийому жирної їжі.

БЛИЗНЯТА

Сімейним парам необхідно знайти спільне хобі, але загалом в особистому житті все добре. Акуратніше підписуйте документи – юридична неписьменність може зробити пролом у вашій кишені. Службовцям рекомендується уважно поставитися до колег, оскільки в колективі розпочнуться інтриги та інші нездорові бродіння. Замість заяви на догляд запропонуйте свій план розвитку організації, конструктивне вирішення проблем. Вашу ініціативу обов'язково відзначать.

РАК

Головним завданням цього тижня може стати вирішення фінансових проблем. Підприємцям та начальникам буде потрібно багато коштів для розширення своєї справи, робота над якою благополучно триває. Можливо, буде потрібна і складна робота з реорганізації бізнесу, і цим доведеться зайнятися. Ваші ідеальні уявлення про партнера можуть похитнутися через неприємні факти, які несподівано спливуть. Але не втрачайте самовладання, проблема не така жахлива, як вам здається.

ЛЕВ

Чи не відкладайте свої плани на потім, реалізуйте задумане без затримки. Чим енергійніше ви будете, тим швидше втіляться у реальність ваші мрії. Вдало складуться взаємини із закордонними партнерами, відрядження. Працівникам на виробництві або в офісі початок місяця подарує не лише просування по службі, а й високу зарплату. Натомість підприємцям доведеться ґрунтовно «попітніти», щоб досягти бажаного. Тиждень сприятливий для нових знайомств та романтичних зустрічей.

ДІВА

У фінансовому питанні очікується потепління після невеликої кризи. Звичайно, без серйозних витрат не обійдеться, але без грошей ви точно не залишитеся. На службі в будь-якій складній ситуації намагайтеся просити поради у досвідченіших колег. Бізнесменам знадобиться допомога високопосадовців. Беріться винятково за нові проєкти, оскільки старі вже віджили своє. Якщо ви нещодавно зав'язали романтичні стосунки, намагайтеся якнайбільше проводити час разом, щоб краще дізнатися одне одного.

ТЕРЕЗИ

Вам сподобається займатися справами, які раніше здавалися надто складними у реалізації. Начальникам і підприємцям рекомендується бути обачнішими до підлеглих – хтось із них за помилкою чи навмисно може вносити розлад у досягненні виробничих цілей. Багато представників вашого знака ухвалять рішення облаштувати свій побут і зроблять перші кроки у цьому напрямі. Плани тут різні: хтось запланує капітальний ремонт, а хтось замислиться про новий будинок, нову квартиру чи дачу.

СКОРПІОН

Успіх супроводжуватиме сімейні пари, які хочуть змінити житло або переїхати в інше місто. Проблеми з документами вирішаться дуже швидко, на допомогу прийдуть найвпливовіші друзі. Головне, не поспішайте з висновками, придивіться до свого обранця уважніше. Подружжя, як і раніше, зайняте благоустроєм побуту, можливо, і будівництвом нового житла. Цій роботі немає ні кінця, ні краю, але зірки кажуть, що не пройде й півроку, як багато питань буде благополучно вирішено.

СТРІЛЕЦЬ

Відносини у закоханих, як і раніше, схожі на гойдалку. А це може спонукати до пошуку любовних пригод. Ось тільки новий роман не буде довговічним, але подарує безліч приємних моментів. Облаштування будинку, підготовка до новорічних свят допоможе згладити напругу у стосунках. Обов'язково залучайте до творчого процесу дітей. Тиждень підходить для придбання нової техніки, автомобіля. Але не шкодуйте коштів на такі покупки. Адже, як кажуть, скупий платить двічі.

КОЗОРІГ

Для збереження високого тонусу відмовтеся від шкідливих навичок, ведіть здоровий спосіб життя, оскільки від вашої фізичної активності залежить багато чого. Також це забезпечить стабільність та психологічний комфорт у сфері партнерства. Якщо збираєтеся жити разом, варто обговорити дрібні деталі, щоб не розчаруватися через труднощі, що виникли. Зверніться за мудрою порадою до родичів, щоб не наламати дров. Діти вимагають уваги, на їхні потреби піде чимала сума.

ВОДОЛІЙ

Пристрасті можуть зашкалювати, і варто пам'ятати, що «ламати – не будувати». Будьте активні та діяльні у починаннях – успіх не змусить себе чекати. Реалізацію нових бізнес-ідей найкраще перенести на початок наступного року – і старі справи йдуть непогано. У цей час удача щедро обдарує вас своєю увагою: вдасться отримати несподівану премію, просунутися кар'єрними сходами, укласти вигідний контракт. Службовець може розраховувати на підтримку друзів та на врегулювання відносин із начальством.

РИБИ

Заробити допоможе ваше творче мислення. Якщо ви в глухому куті, знайдіть нестандартний підхід у своїй роботі. Є можливість, що вам повернуть старий обов'язок. У підприємців, можливо, відбудеться відновлення ідей, які з різних причин було відкладено. У цей час начальники можуть сміливо розраховувати на підлеглих, а службовці – своїх колег. Поліпшення відносин із колегами з інших міст чи країн можна прогнозувати підприємцям, чий бізнес орієнтований на партнерство.

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