Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 вересня 2023 року

Протягом періоду від 18 до 24 вересня емоційна напруженість поступово зникає. З'явиться можливість у спокійному режимі вирішити більшу частину гострих проблем, а те, що залишиться, вже не так вже й важливо. Порівняно з попереднім тижнем нинішній можна вважати більш стійким та продуктивним.

Період зростального Місяця сприяє розвитку бізнесу, реєстрації різних організацій, запуску нових проєктів. Попереду чудові перспективи!

Складний день 19 вересня – Сонце в опозиції з ретро-Нептуном приносить життя багатьох людей невизначеність. Шлях до мети виявляється каламутним і хитромудрим, практично неможливо досягти бажаного, тому всі важливі справи краще перенести на потрібний час.

21 вересня Сонце та ретро-Плутон у гармонійному аспекті допомагає знайти вихід навіть із найскладніших ситуацій та непогано заробити, відкрити для себе нові фінансові перспективи. Для успіху у професійному середовищі та бізнесі зараз важливо чітко планувати кожен крок, ретельно обмірковуючи свої дії та рішення.

До кінця тижня формуються відповідні умови для налагодження особистих взаємин. Якщо наважитеся відкрити серце для кохання, ваш роман стрімко розвиватиметься. Час чудово підійде для сімейних застіль та дружніх зустрічей.

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ОВЕН

У професійній сфері виникнуть різні перешкоди та проблеми, які вимагатимуть невідкладних рішень. З'явиться бажання все кинути на пів дорозі, проте це тимчасові труднощі, і вони незабаром закінчаться. У бізнесі зараз період невизначеності та рутинних справ. Виявіть терпіння, перечекайте цей час із мудрістю – і ви будете винагороджені новими пропозиціями із солідним прибутком. Зараз чудовий час для зміни роботи, укладання угод, початку нових проєктів.

ТЕЛЕЦЬ

Зірки зараз сприяють серйозним стосункам і застерігають від романів на стороні. Навіть за легкий флірт друга половинка може не пробачити, і справа закінчиться важким розривом. Самотність не буде обтяжувати, вам зараз достатньо родини та друзів. Всі ваші думки спрямовані на роботу, проте не забувайте приділяти увагу рідним людям, оскільки вам знадобиться їхня емоційна підтримка. Будьте готові до того, що доведеться надати допомогу літнім родичам, батькам.

БЛИЗНЯТА

Беріть ініціативу у свої руки, пропонуйте нововведення партнерам та керівництву. У бізнесі зараз саме час розширюватися, шукати надійних інвесторів. Ваші починання підтримають друзі, які допоможуть вирішити тяганину з документами. Вдалими будуть далекі відрядження та будь-яка співпраця з іноземними колегами. Підвищується ваша витривалість, стан вашого здоров'я загалом досить міцний, але є невеликий ризик загострення хронічних недуг, проблем із зубами та колінами.

РАК

Зараз час записатися на навчальні курси, щоб підвищити свою кваліфікацію. Знайдіть собі справу до душі, яка приноситиме додатковий дохід. Не розраховуйте на допомогу збоку, ведіть справи самостійно. Ті, хто працює за наймом, уважно придивіться до своїх колег, щоб знайти вірних соратників. Цей період виявиться продуктивним, якщо ви зайняті інтелектуальною та комерційною професією. Натхнення та нові ідеї дадуть поштовх для реалізації масштабних проєктів.

ЛЕВ

Невеликі неприємності загрожують підприємцям, котрі давно відкладали вирішення фінансових проблем. Наразі саме час зайнятися наведенням ладу у податковій документації, господарськими питаннями. Можуть виникнути проблеми із комерційною нерухомістю, майном, землею. Однак до кінця тижня градус напруженості спаде. Стежте за своїми витратами, інакше ви виявите діру, що утворилася в своїй кишені. Період не принесе серйозних доходів, живіть відповідно до своїх коштів.

ДІВА

Зірки не рекомендують заводити новий роман, якщо налаштовані на тривалі стосунки. Нині вам трапляються несерйозні претенденти. Придивіться до найближчого оточення, тих людей, яких давно знаєте. Саме серед ваших близьких є людина, яка сильно цінує вас, але соромиться виявляти свої почуття. Якщо дасте шанс своєму другові, ви знайдете багато нових позитивних якостей, яких раніше не помічали. Багато хто з тих пар, хто розлучився раніше, знову возз'єднається.

ТЕРЕЗИ

Родини будуть зайняті побутовими турботами та турботою про дітей. Труднощі зі здоров'ям у літніх батьків змусять переглянути свій графік та приділити їм час. Можливі конфлікти з далекими родичами на ґрунті майна та застарілих невирішених суперечок. Рівень доходів зараз буде залежати від вашої розсудливості. Основні витрати торкнуться потреб сім'ї, когось із подружжя, дітей. Ваш організм практично невразливий зараз і добрий настрій не залишає. Скористайтеся припливом енергії, щоб зайнятися спортом або сісти на дієту.

СКОРПІОН

Значно підвищується ваша активність, тому вам складно прийняти затримки ваших задумів. Головне – ви рухаєтеся у правильному напрямку, і у результаті все вам вдасться! Попри невеликий застій у справах та зниження прибутку, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності та просунутися кар'єрними сходами. Ваші починання підтримають впливові знайомі, які допоможуть вирішити всі проблеми з юридичними документами.

СТРІЛЕЦЬ

Ви сповнені енергії та готові рішуче діяти. Беріть ініціативу до своїх рук, пропонуйте новаторські ідеї начальству. У бізнесі зараз найкращий час розширюватися, шукати серйозних інвесторів для нових проєктів. Ви наполегливо прагнете задуманої мети, але не все йде так швидко, як передбачалося спочатку. Період непростий як для закоханих, так і для подружжя, яке давно одружене. Можливо, виявляться: дратівливість, претензії одна до одної, моральна втома, фінансові непорозуміння.

КОЗОРІГ

Заплановані проєкти розвиваються дуже повільно, доводиться постійно повертатися до тих самих питань, вносити корективи у свої плани. Особливо це буде помітно у першій половині тижня. Бажання прискорити розвиток поточних процесів, завищені вимоги до партнерів призводить до різноманітних помилок, непорозуміння в колективі. Вас можуть провокувати та втягувати в інтриги, але не варто звертати увагу на заздрісників та пліткарів. Рекомендується економніше підходити до витрачання фінансів.

ВОДОЛІЙ

Для сімейних стосунків досить складний період.У низці випадків розбіжності будуть пов'язані з дітьми, і переважно це стосується пар, які мають спадкоємців від різних партнерів. Водночас сперечатися зараз абсолютно марно: це ні до чого хорошого не приведе, тільки розжарить атмосферу в домі. Краще перечекати негативного періоду, щоб не наламати дров. Пам'ятайте, що розбита чаша, навіть якщо склеїти, залишається з тріщиною. Творчість та активний відпочинок чудово позначаться усім життєвих сферах, включаючи сферу особистих взаємин.

РИБИ

Ви зможете розраховувати на покращення у фінансовій сфері. Заплановані поїздки відбудуться вдало. Якщо щось не вдається, краще зачекати до жовтня. Щоб добре заробити, не сидіть на місці. Ви маєте великий потенціал, тому задійте всі ресурси для збільшення доходів. Нові любовні стосунки, що почалися протягом тижня, найімовірніше, не отримають продовження. Освіжити кохання з давнім партнером допоможуть спільні прогулянки на природі, цікаві подорожі.

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