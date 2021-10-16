Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 жовтня 2021 року

Протягом тижня відбудеться прорив у багатьох справах, розширення і вихід на новий рівень. Гарний час для проведення зустрічей, запуску реклами, виступів, читання лекцій.

18 жовтня Меркурій зупиняється і від 19 жовтня переходить в директний рух. Варто враховувати нові правила, карантинні обмеження, дозвільні документи — все це щільно входить в наше життя. Якщо люди розуміють і приймають, то стане набагато легше — більшість складнощів залишаться позаду, багато питань влало вирішаться, особливо після 21 жовтня, коли Юпітер вийде з стаціонарної фази і почне прямий рух.

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Протягом тижня відбудеться прорив у багатьох справах, розширення і вихід на новий рівень. Гарний час для проведення зустрічей, запуску реклами, виступів, читання лекцій. Будь-які контакти з представниками закону завершаться вдало, а також будуть сприятливими будь-які переговори з владою.

20 жовтня Повний місяць у Овні о 17:57 за київським часом принесе з собою енергії оптимізму, радості, бадьорості, дитячої безпосередності. А це допоможе легше адаптуватися до напружених ситуацій, обумовлених напруженим аспектом Марс — Плутон (точний аспект 22 жовтня). Планетарні енергії зажадають компромісу, об'єктивного аналізу ситуації, глибоких і конструктивних перетворень.У цей час будуть активізовані самі напружені ситуації і реалізовуватися складні сценарії. Третя декада жовтня мине під знаком змін у фінансовій сфері, в особистих і ділових взаєминах, в партнерстві і співпраці.

Після повні люди стануть більш імпульсивними і войовничими, з'явиться прагнення до боротьби за кардинальні реформи на виробництві, в кар'єрі, підприємницьких справах. Можливі великомасштабні протести, загострення військових конфліктів. Кількість ДТП збільшиться, тому слід проявляти підвищену обережність під час водіння транспорту, а також і пішоходам. Також варто бути обережними під час використання різної техніки, проведенні дослідів і експериментів.

23 жовтня о 07:51 за київським часом Сонце входить у знак Скорпіона до 22 листопада — це трансформаційний, глибокий період, дуже важливий для кожного. Скорпіон — енергетично сильний знак, але водночас чутливий і прихований. Нові обставини змусять багатьох людей змінити спосіб мислення чи дій. Найкращий час для усвідомлення своєї місії і визначення мети.

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ОВЕН

Ваше життя стає яскравішим і більш насиченим, обставини змушують швидше реагувати на ситуації, щоб отримати найкраще. Не упускайте жодного шансу — направляйте свою зайву енергію в правильне річище — фізичну роботу або творчу діяльність. Маєте всі можливості вийти в лідери — ви випромінюєте енергію, до вас тягнуться люди. Якщо ж піддатися лінощам, то виходу енергії не відбудеться, а це призведе до великої напруженості, різкості. Якщо ж ви всередині були чимось незадоволені, але намагалися цього не показувати, то протягом тижня багато виявляється.

ТЕЛЕЦЬ

У цей час важко що-небудь приховати, тому, якщо не хочете, щоб таємне стало очевидним — будьте обережними в своїх діях, висловлюваннях і вчинках. Активність і напористість, ініціативність допоможуть вам домогтися уваги бажаного партнера, начальника (з метою підвищення вашої значущості для колективу, поліпшення умови праці та оплати). Фізична рухливість, легкість на підняття, оптимізм — все це сприяє кар'єрному росту, розвитку бізнесу. Під час ведення справ, однак, слід звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, поспішних рішень, неприборканих фінансовий амбіцій.

БЛИЗНЯТА

Період душевного спілкування, гармонії у візаєминах з близькими і колегами. Вас запрошують, звертають уваги на зовнішність, висловлювання, тому можете справити бажане враження на оточення. Вдається вирішити багато питань, просунути застояні справи, приємно і корисно провести час. Ви можете в цей час впливати на думку більшості, будь-яку ситуацію розглядати з різних точок зору, враховуючи водночас інтереси всіх зацікавлених сторін. Це обов'язково дасть вам можливість піднятися вгору кар'єрними сходами або знайти популярність, повагу колективу.

РАК

Повний місяць 20 жовтня покладе початок кардинальних змін у багатьох життєвих сферах. Тиждень складний, напружений, проте, якщо ви вмієте вести переговори так, що всі сторони залишаються задоволеними, то обов'язково знайдете підтримку в особі партнерів і керівників. Уникайте різких і прямих висловлювань, а намагайтеся висловлювати свої думки в дипломатичну форму, роблячи зуссиля не зачепити самолюбство або честь інших людей. Значно збільшується ваша психічна сила, здатність впливати на інших людей, але це ж є подразником для тих, хто звик бути першим.

ЛЕВ

Разом із технічним знанням і розумінням процесів, що відбуваються в своєму середовищі і світі загалом, необхідно тренувати здатність входити в контакт зі своєю підсвідомістю, але так, щоб вона залишалася стабільною і відкритою. Бентежливий період, можуть з'являтися страхи, тому що ваш управитель — Сонце — змінює знак зодіаку — з гармонійних Терезів входить у кризовий Скорпіон. Намагайтеся зберігати рівновагу попри красиві слова, красиві вчинки, зовнішня поступливість і те, що називають хорошими манерами, дозволять домагатися від людей бажаного. У цей час зростає ваша здатність керувати людьми за допомогою слова.

ДІВА

Для вас тиждень дуже важливий, загалом, сприятливий. Щоб збільшити ймовірність успіху, талану, розвитку — намагайтеся бути перед очима, серед людей, в центрі. Говоріть якомога більше, допомагайте оточенню — ваша сила величезна і в критичних ситуаціях ви здатні знайти правильне рішення, досягти компромісу. Гарний час для занять спортом, бо зростає фізична активність, конкурентоспроможність. Зростає і романтична активність, кількість контактів з протилежною статтю. Однак, ви стаєте трохи залежними від емоцій і прихильностей, тому під час вибору можете відчувати труднощі.

ТЕРЕЗИ

Імпульсивні дії, схильність поставити всі крапки над «i» може вас підвести в плані збереження миру в родині і гармонії в парних стосунках. Інтенсивне емоційне життя і більша кількість важливих особистих і ділових взаємин призводить до величезної втоми. Дуже важливо правильно розподілити свої ресурси, берегти своє психічне і фізичне здоров'я, інакше можете втратити дійсно перспективні пропозиції і корисні стосунки. Вибірковість в контактах необхідна, оскільки найближчим часом для вас відкривається багато можливостей в плані фінансового та соціального зростання.

СКОРПІОН

Зростає кількість зустрічей як ділових, так і особистих, необхідність відвідування різні громадські та культурні місця, де можна зустріти знайомих, поділитися з ними новинами, завести нові зв'язки. Поїздки частіше ділові, спільні, колективні або в зв'язку з громадськими справами допоможуть поліпшити становище на роботі, підвищити дохід, розширити вплив. Від 23 жовтня Сонце входить у ваш знак зодіаку, а це значить, що радість, щастя, нові можливості, сприятимуть підвищенню якості вашого життя. Намагайтеся робити об'єктивні висновки, якщо щось йде не за планом, можливо, варто змінити методи досягнення бажаного.

СТРІЛЕЦЬ

Рішучість, об'єктивність, повага до висловлювань інших допомагають значно просунутися і впритул підійти до реалізації мети. Водночас, можливе протистояння, активізація конкурентів, лицемірство стосовно вас, інтриги недоброзичливців за спиною, тому не втрачайте пильності і не радійте, якщо все йде дуже гладко. Загалом вам щастить, вдається оминати гострі кути, однак розраховуйте тільки на себе, не довіряйте важливі і ключові етапи робіт іншим людям. Вам можуть спробувати створити перешкоди, але повний особистий контроль нейтралізує ваших опонентів.

КОЗОРІГ

Можуть виникнути проблеми через безвідповідальність партнерів або підлеглих. Можливо, настав час переглянути умови співпраці, оплати праці, організації робочого процесу. Якщо ви давно думали про зміну професії або місця роботи — час настав. Найближчим часом легше адаптуватися в колективі, на новій посаді, на новому місці проживання, тому використовуйте цей тиждень по максимуму. Зовнішні обмеження, які запроваджують на державному рівні, не принесуть вам серйозних перешкод, тому не відмовляйтеся від своєї мети і дійте активно — вам багато вдасться реалізувати.

ВОДОЛІЙ

Не дуже комфортно почуваєтеся в нинішніх умовах — доводиться змінювати плани, від чогось відмовлятися, переглядати свої звичні фінансові витрати. Тиждень напружений, але якщо ви зосередитеся на головному, обов'язково знайдете рішення з усіх актуальних питань. Розраховувати на допомогу не доводиться — скоріше у вас її проситимуть, але ваша відмова може бути сприйнята занадто агресивно. Тому розраховуйте час так, щоб його вистачило на власні роботи та справи, а також на дорогих вам людей, якщо ви хочете зберегти добрі стосунки з оточенням.

РИБИ

Важливий період, особливо у темі партнерства, особистих і ділових взаємин. Гарний час для офіційного оформлення шлюбів, договорів, угод, угод купівлі-продажу. Поліпшується фінансове становище, бізнес розширюється, незважаючи на нові умови в період пандемії. Навряд чи ви сильно це відчуєте, тому що зможете швидко перебудуватися, знайти спосіб зайнятості та заробітку, зберігши водночас те, до чого звикли. В цей час до вас можуть притягуватися токсичні люди, вороги, справжнє обличчя яких відкриється згодом, тому будьте уважні під час зав'язування нових контактів.

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