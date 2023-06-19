Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 червня 2023 року

Попереду діяльний, активний і водночас надзвичайно практичний тиждень. Але все ж у понеділок і вівторок краще утриматися від ухвалення важливих рішень. Цими днями Сонце та Нептун у напруженому аспекті, тому можна пропустити деталі, від яких залежить успіх.

21 червня о 17:58 кардинальна точка року – Літнє Сонцестояння. Перший світанок після моменту інгресії Сонця на знак Рака також має потужну енергію. Після проходження чергової кардинальної точки року багато що змінюється. Те, що було важливим і бажаним, може відійти на другий план, а те, чому віддавали менше значення, раптом стає найбільш значущим. Але для когось це дні тяжких рішень.

Головна тенденція другої половини тижня – набуття корисних зв'язків, розширення кола знайомств. Особливий успіх чекає на людей творчих професій, працівників сфери IT, медичних працівників. Зв'язки з колегами з інших міст чи країн розвиваються активно та загалом вдало. Позитивні зміни у роботі торкнуться всіх, хто тривалий час залишався одному місці.

22 червня гармонійний аспект Меркурій – Марс наділяє енергійністю та діловою хваткою, сприяє складанню іспитів, навчанню, поїздкам; допомагає зробити рішучий крок уперед. Зокрема, дні зростального Місяця (18 червня – 3 липня) найкраще підходять для нових починань, залучення людей до своїх проєктів, командної роботи.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ви багато чого хочете, і ніщо не завадить вам це отримати, ба більше, люди готові йти за вами! Зірки на вашому боці! Можливий активний розвиток контактів із колегами з інших міст чи країн, а також вдала ділова поїздка. Активізуються старі зв'язки, з'являться нові знайомі — все це внесе у ваші справи свіжий струмінь і змусить рухатися вперед весело та швидко. Колишні проблеми, пов'язані із суперечливою нерухомістю, все ще актуальні, але цього разу вони мають не такий гострий вигляд і не є цілком вирішальними.

ТЕЛЕЦЬ

Попереду – підвищення на посаді, нова робота чи розширення вже наявних повноважень. У особистому житті будьте готові до приємних сюрпризів. Самотні люди можуть несподівано для себе завести бурхливий роман, і він не буде схожим на звичайну інтрижку: почуття торкнуться серця. До чого це все приведе, покаже час, але шанси на яскраве продовження є. Це добре для тих, хто вільний і не пов'язаний з іншими людьми. Однак на тих, хто вже має пару, чекає болісний вибір, оскільки нове кохання переверне все з ніг на голову.

БЛИЗНЯТА

Люди сімейні будуть раді успіхам дітей, що підросли, у справах яких йде сприятлива смуга. У багатьох активізуються зв'язки зі старшими родичами, можливі поїздки, зустрічі з ріднею, яка проживає в іншому місті чи іншій країні. Фінансова ситуація буде цілком стабільною. Є можливість отримати підтримку від партнера чи оформити кредит на найвигідніших умовах. Якщо вам вдалося добре заробити і відкласти в минулому, витрати, що раптово виникають, не повинні вас лякати — незабаром повернетеся на колишні позиції.

РАК

Багато хто з представників знака зішткнуться хоч і з дрібними, але прикрими проблемами зі здоров'ям. Головна запорука хорошого самопочуття – баланс у всьому, особливо в їжі та алкоголі. Також у цей період головними турботами стануть організаційні справи та різноманітні господарські заходи у бізнесі. Можливо, йтиметься про розширення справи, а також про різні операції з нерухомістю. Цього разу всі заплановані заходи йдуть гладко, без затримок та проблем. Не забувайте про відпочинок, бережіть свої ресурси!

ЛЕВ

Для розширення бізнесу підприємцям знадобляться хороші юристи та компетентні співробітники. Потрібні люди знайдуться, і це сприятливим чином позначиться на справах. Люди, які працюють за наймом у великих компаніях, зіткнуться зі збільшеною відповідальністю, яку покладають на них начальники. У деяких випадках йтиметься про підвищення на посаді з відповідним збільшенням зарплати. Багато хто з вас знайде підробіток, використовуючи своє хобі і таким чином поєднавши корисне з приємним.

ДІВА

Гарний прибуток, а також цікаві проєкти чекають на тих, хто працює в мережі Інтернет. У фінансовому плані цей період нейтральний. Високих доходів не буде, але й витрати будуть мінімальними. У багатьох випадках головні події цього тижня можуть відбуватися у будинку та сім'ї. На порядку денному складні питання, пов'язані з нерухомістю, ремонтом, переїздом, поділом майна. Можливе продовження грандіозного будівництва, завершення масштабного ремонту, придбання будинку, квартири, дачі.

ТЕРЕЗИ

Закохані можуть спрямувати свій запал на облаштування спільного житла, і це лише зміцнить їхні стосунки. Багато хто з тих, хто розлучився в минулий період, зараз отримає шанс зустріти цікаву людину, з якою можна залікувати старі душевні рани. Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь приємними побаченнями. Для тих, хто планує народження дитини, зараз настає сприятливий період, щоб зайнятися цим питанням.

СКОРПІОН

Видатків очікується чимало, але вам супроводжує успіх — у результаті ви опинитеся в плюсі. У цей період ваш енергетичний потенціал досить високий, тому вам все до снаги. Багато представників знака в цей період багато їздитимуть у робочих питаннях, контактуватимуть з новими людьми. Ваш дохід зараз безпосередньо залежить від вашої здатності налагоджувати стосунки з партнерами та клієнтами. Деяка напруженість щодо колег і керівництва може затьмарювати ваш настрій.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для створення фундаменту в будь-якій життєвій сфері. Фінансові відносини, професійна діяльність, питання, пов'язані з перспективою розширення бізнесу, дають бажані результати. Гарний час для серйозної роботи, пошуку співпраці з партнерами здалеку, звернення до офіційних інстанцій. В особистому житті все не дуже райдужно, але без криз та драм. Краще зосередитись на соціальному житті, громадських справах, а сім'ї, романтичному партнеру, друзям, приділити час у вихідні.

КОЗОРІГ

Більшість із вас можуть розраховувати на нові вигідні угоди, а також на пристойний прибуток від виконаної в минулому роботи. Вашим девізом цього місяця має стати – "Щоб рибу їсти, треба у воду лізти". Керуючись ним, можна багато зробити і для роботи, і для сім'ї. Нові пропозиції ймовірні у тих, хто працює за наймом, і вони можуть виявитися набагато вигіднішими за колишні. Зірки радять задуматися над зміною місця роботи чи професії, не варто терпіти проблеми, що затягнулися.

ВОДОЛІЙ

Для професійної сфери тиждень досить сприятливий. Фінансове становище в цей період хоч і нестабільне, але з лопатою в кишені ви не залишитеся. Єдина проблема – додадуться витрати на сімейні потреби. Невелика "заначка" допоможе заспокоїти вас. Підприємці будуть змушені зайнятися документацією, рекомендується обережно заповнювати податкові декларації та інші офіційні папери. У особистому житті вимальовуються великі зміни.

РИБИ

Проблеми, з якими доводилося неодноразово стикатися минулого тижня, зараз здаються цілком розв'язуваними. Фінансова ситуація є досить стабільною. Гроші надходитимуть регулярно, а витрати загалом помірні та скромні. Через гроші не варто хвилюватися – на життя вам вистачить, а решта зачекає. Окрім звичайних заробітків, ви можете розраховувати на великий прибуток від вдалих операцій з нерухомістю. Перші тижні літа добрі і для особистого життя. Можливі нові романтичні знайомства, які здатні перерости у серйозні стосунки.

Читайте також: