Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 грудня 2022 року

Загальне енергетичне тло та психологічний клімат стане набагато здоровішим. Нові ідеї та заряд оптимізму допоможуть реалізації задумів. Не скупіться на компліменти та знаки уваги, створюйте навколо себе позитив - і у відповідь від цього світу ви отримаєте ще більше світлих емоцій.

20 грудня о 16:33 Юпітер входить у знак Овна до 17 травня 2023 року. Від цього дня події пришвидшуються. Щоб не прогаяти щасливий шанс, намагайтеся якнайбільше перебувати серед людей, проявляйте соціальну активність, не падайте духом, як би складно все не здавалося на перший погляд. Вірте у свій успіх, дійте сміливіше - Юпітер підтримає ваші мрії!

Четверта, кардинальна точка року - Зимове Сонцестояння 21 грудня о 23:48 скине негативні програми останнього кварталу 2022 року. У традиційних культурах цей день означав початок нового циклу, перемогу Світлана над Темрявою. У Київській Русі називали це свято "коловорот" або "день народження Сонця", оскільки саме від цього моменту світило починає "рости": день стає довшим, а ніч коротшою. Стародавні германці святкували Йоль - найголовніше, священне і могутнє зимове свято.

23 грудня о 12:17 молодик у Козорозі допоможе впорядкувати своє життя, оскільки більше переважатимуть обережність, конкретика, практичність та неквапливі емоції. Ілюзії розвіються, стриманість та прояв почуттів стануть нормою.

Більше про астрологію ви можете знайти наYouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Практично будь-яка справа, робота, бізнес, кар'єра, принесуть задоволення та фінансовий прибуток. Висока активність у професійній діяльності допоможе набути більше впевненості та поставити нову мету на рік наперед. Зверніть увагу на саморекламу, створіть веб-сторінку з описом своїх послуг і досягнень. На тлі високих кар'єрних успіхів особисте життя опиниться на задвірках ваших пріоритетів. Ваш організм зараз досить міцний, щоб протистояти будь-яким недугам і витримувати підвищені навантаження.

ТЕЛЕЦЬ

Ви відчуєте приплив сил та впевненості у собі, тому готуйтеся до нових починань. Зірки пророкують непоганий заробіток та вигідні пропозиції для додаткового доходу. Бізнесмени отримають вигідну пропозицію щодо відкриття нового проєкту. Обов'язково перевіряйте ту інформацію, яка надходить від ділових партнерів: не всі чисті на руку. Планетарні енергії не сприяють любовним справам, можливі навіть конфлікти через ваші невиправдані очікування.

БЛИЗНЯТА

Кошти будуть надходити стабільно і навіть з невеликим надлишком. Кар'єрні зусилля принесуть свої плоди, і це допоможе вже наступного року розпочати новий етап у професійній сфері. Це не найкращий час для зав'язування нових романів, але чудовий період для відновлення давніх зв'язків. Сімейним людям доведеться розриватися між будинком та роботою. Ті, хто зараз знову закоханий, будуть надто емоційними та поспішними у своїх рішеннях.

РАК

Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками. Літнім людям та вагітним жінкам необхідно приділити увагу своєму здоров'ю. Тиждень сприятливий для соціальних взаємин, обговорення робочих справ із колегами, дружніх зустрічей, ділових поїздок. Збережіть свої фінанси - незабаром вони вам знадобляться, намагайтеся не зв'язуватися новими борговими зобов'язаннями.

ЛЕВ

Бережіть партнерські взаємини, намагайтеся не конфліктувати зі своєю другою половинкою, оскільки все повернути у вихідну точку, навряд чи вдасться. Гарний час для того, щоб зосередити всі думки та подумати про майбутнє, поставити собі нову мету на рік. У вас прокинеться організаторський талант, і ви зможете надихнути оточення на нові починання. Не бійтеся взяти на себе додаткову відповідальність, це дасть шанс набути влади, зайняти лідерські позиції.

ДІВА

Обставини змусять зайнятися важливими речами - ви ухвалюватимете відповідальні рішення, вибиратимете продуктивний спосіб дій, і, що найважливіше, шукатимете фахівців, залучатимете до виконання роботи людей з необхідними навичками. Вони зараз підтримають вас, і ви виконаєте своє завдання без труднощів, зможете вийти на новий рівень. Нові романтичні зв'язки, найімовірніше, не матимуть продовження, тож краще сконцентрувати свої зусилля на діловій сфері.

ТЕРЕЗИ

У вас з'являться не тільки стимул та мета, але також необхідні ресурси та можливості для діяльності. Не витрачайте марно часу, скористайтеся всіма своїми талантами, всіма набутими навичками та пізнаннями. Ненав'язливо продемонструйте їх людям, з якими ви пов'язані, і ви побачите, що двері перед вами відчиняться. Цілком ймовірно, що незабаром, за результатами виконаної зараз роботи, ви отримаєте підвищення на посаді та збільшення зарплати.

СКОРПІОН

Беріть кермо правління в свої руки і залучайте інших людей в команду. Втілюйте всі свої плани в життя, озвучуйте ділові ідеї. Творчі сили, які ви маєте, стануть основою успіху вже найближчим часом, тому настав час скористатися ними. Новаторські ідеї постійно відвідуватимуть вас, тільки треба дати їм вихід. В результаті своїх зусиль ви просунетеся по службі та покращите своє матеріальне становище. Давні романтичні зв'язки можуть перетворитися на серйозні взаємини.

СТРІЛЕЦЬ

Не варто спиратися на помічників – дійте самостійно, ретельно обміркувавши свої кроки. Будь-яка ділова пропозиція заслуговує на увагу: серед цих пропозицій, цілком імовірно, буде дуже вигідна. Можливо, ви вирушатиме в подорож, і вона збагатить вас досвідом, з якого ви черпатимете в майбутньому. У вашому полі зору з'являться нові обличчя, і це чудово, тому що ті люди, які увійдуть у ваше життя наприкінці поточного року, допоможуть вам досягти успіху в січні 2023 року.

КОЗОРІГ

Можлива деяка зупинка у справах, несподівані тимчасові перешкоди у роботі та бізнесі. З'являється більше вільного часу. Шукайте нові контакти, зав'язуйте та підтримуйте дружні зв'язки, створюйте спільні проєкти – зараз для цього найкращі умови. Приймайте все нове і не засмучуйтеся, якщо спочатку все здасться не таким райдужним. Приятелі, друзі та друзі друзів, допоможуть вийти із найскладніших ситуацій, відкриють нові шляхи до успіху та щастя.

ВОДОЛІЙ

Якщо у вас є мета, над реалізацією якої ви працювали довгий час, то, найімовірніше, найближчими днями ви будете винагороджені за докладені зусилля та покращите матеріальне становище. Однак зараз вам необхідно тримати під контролем свої фінанси та власність, щоб не прогаяти сприятливий момент примножити те, що маєте. Окрім професійного задоволення, яке принесе вам тиждень, ви можете розраховувати на приємні романтичні зустрічі.

РИБИ

Ваша сила впливу зараз велика, ви здатні перевершити всіх своїх конкурентів і навіть здобути перемогу над своїми ворогами. Це стосується як особистих, і ділових взаємин. Головне, не втрачайте контроль над собою та не переступайте законів моралі чи правил пристойності. Тиждень прощання з минулим - настав час покласти край усім взаєминам, що не виправдовують себе. Вам треба підготуватися до нового початку, адже наступний рік відкриває новий найважливіший цикл вашого життя.

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