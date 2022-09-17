Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 вересня 2022 року

Планетарні енергії протягом тижня 19-25 вересня будуть на максимумі. Давні ситуації, проєкти, старі взаємини тепер розкриваються з іншого боку. Події на міжнародній арені розвиваються стрімко, до того ж Україна на перших шпальтах світових ЗМІ.

Відбувся перелам у війні з РФ, наслідки якого стануть очевидними для всіх вже після кардинальної точки року – Осіннього Рівнодення 23 вересня о 04:04 за київським часом. Від цього моменту Сонце входить до знака Терези та сприяє врегулюванню військових конфліктів, покращенню взаємин між людьми на всіх рівнях суспільного життя.

Сонце в Терезах ще більше посилить транзит Марса у Близнюках. Гармонійний аспект між цими небесними тілами допомагає у проведенні інформаційно-психологічних операцій, готує ґрунт для просування позитивного іміджу України у світі. На тлі цього транзиту (20.08.22 – 25.03.23) свої інтереси може відстояти вдумливий і справедливий воїн, а неадекватний агресор буде переможений.

З'єднання Сонця та ретроградного Меркурія 23 вересня дасть змогу побачити те, що ховалося, увімкне свідомість багатьох людей. О 15:05 Меркурій на ретро-фазі руху повертається до знаку Діви, і від цього дня до 3 жовтня будуть актуальними питання серпня 2022 року.

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ОВЕН

З величезним ентузіазмом розпочинаєте будь-яку справу, чим привертаєте до себе увагу інших людей. Вдається досягти внутрішньої гармонії з собою та навколишнім світом. Виявляючи якості лідера, першопрохідника, ви створюєте найкращі умови для того, щоби максимально розкрити свій власний потенціал. Гарний час для взаємин з іноземцями, пошуку роботи за кордоном, еміграції. Ваш натиск та енергія допоможуть відкрити раніше зачинені двері, зробити ривок у кар'єрі.

ТЕЛЕЦЬ

Не дуже вдалий час для того, щоб активно висловлювати свою позицію, боротися і конкурувати. Але період сприятливий для вирішення фінансових питань, реорганізації бізнесу, самостійної неквапливої роботи. Особливо ефективні заняття спортом, фізична активність, проведення оздоровчих і профілактичних заходів. Непросто відбувається спілкування з колегами, партнерами та іншими союзниками. Та якщо конфлікт все ж виникне, до кінця тижня його можна буде усунути.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий тиждень, хоча може бути відчуття нудьги, бо здається, що все вже знайоме, нічого нецікаво, а це змушує шукати нову інформацію або вирушити в подорож. Проте не варто будувати занадто грандіозних планів, оскільки автомобіль, техніка або обладнання можуть вийти з ладу в найбільш невдалий момент. У будь-яких ситуаціях будьте обережні, особливо на дорозі, тримайтеся осторонь джерел небезпеки. Вдалий час для вирішення побутових питань, приготування заготівель на зиму.

РАК

У вашому житті відбудуться зміни, але це додасть вам клопотів, та найімовірніше – приємних. Період великої активності, тому бережіть своє здоров'я, щоб завжди бути в ресурсному стані. У партнерських взаєминах (особистих і ділових) є напруження, оскільки складно дійти єдиної думки щодо спірних питань. Набагато більше успіхів ви досягнете, якщо працюватимете самостійно. Колективна діяльність втомлює через не дуже сприятливу психологічну атмосферу.

ЛЕВ

Час ефективної рівноправної співпраці та фінансового комфорту. Зважайте на інтереси інших людей, і командна робота принесе вам задоволення. Згадайте про людей з минулого – можливо, настав час нагадати про себе та разом створити цікавий проєкт. Сприятливий час для початку подорожей, особливо до місць, де були раніше. Після 22 серпня можна провести навчальний захід чи невелику рекламну кампанію – ви досить швидко отримаєте результат.

ДІВА

Бережіть свої ресурси, не витрачайте енергію за всіма напрямками. Ви можете зробити багато, якщо повільно, але послідовно рухатиметеся крок за кроком до своєї мети. Цікавий період, обставини складаються незвичайним чином, за якого відбуваються багато зустрічей і розмов. Старі знайомі та колишні колеги допомагають вирішувати найскладніші питання. Готовність дотримуватися закону та відстоювати справедливість сприятиме вашому просуванню.

ТЕРЕЗИ

Початок тижня є досить напруженим, та після 22 вересня життя заграє новими фарбами. Вдасться досягнути згоди з близькими людьми, з романтичним партнером і набути душевного спокою. Для зайнятих у творчій сфері настає дуже плідний період, зокрема у фінансових питаннях. Ваші таланти та вчинки справляють враження на людей, з'являється можливість посісти гідне становище у суспільстві. Сміливо захищайте свої принципи та рухайтеся вперед – вам все вдасться!

СКОРПІОН

З одного боку – все добре в усіх життєвих сферах, але з іншого боку, ви легко можете привернути небажану увагу інших людей. Суперники, конкуренти або просто недоброзичливці можуть завдати безліч неприємностей, вдаючи із себе друзів або шанувальників вашого таланту. "Тихіше їдеш – далі будеш" – ця фраза містить ключ до успіху на найближчий час. Вдалий час для дальньої поїздки, еміграції, а також особистих і ділових взаємин із іноземцями, далекими партнерами.

СТРІЛЕЦЬ

Вас можуть підштовхувати до того чи іншого рішення, нав'язувати вам свою думку. Поспіхом зроблені висновки не призведуть до успіху і не принесуть користі. В одну мить навалюються безліч справ і часом здається, що все навколо проти вас. Зараз важливо зберегти спокій і репутацію, спрямувати свою енергію на одну, але найважливішу справу. Успішною буде самостійна робота, а спорт і фізичні дії допоможуть привести до норми ваш психологічний стан і розумові процеси.

КОЗОРІГ

Час дебатів і суперечок, різних консультацій, турбот. Ви можете впевнено говорити про те, що ви вважаєте правильним, а не підлаштовуватися під інших людей. Незначний спротив, з яким ви стикнетеся, навряд чи може негативно вплинути на ваші плани. Настав час розібратися з протиріччями, які накопичилися,, вжити заходів щодо поліпшення психологічного клімату в колективі. У сфері особистих взаємин можуть статися несподівані події, найімовірніше, приємного характеру.

ВОДОЛІЙ

Виникають різні перешкоди, що ускладнюють будь-які подорожі, навіть поїздки найближчими околицями. Бажання зробити все й одразу може призвести до зворотного результату. Після 22 вересня загальне тло стане сприятливішим, ви відчуєте приплив життєвої енергії та зможете здивувати оточення своєю рішучістю. Але також будьте готовими до того, що доведеться вступити у відкриту конфронтацію з конкурентами чи недоброзичливцями або якимось чином відреагувати на їхні дії.

РИБИ

Розставте пріоритети, відсуньте всі непотрібні справи вбік і розпочніть важливі справи, але не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Ви маєте багато роботи, з'являється безліч додаткових обов'язків, що може призвести до перевтоми, ба навіть травм. Не поспішайте, не забувайте про запобіжні заходи і дбайливо витрачайте свої психічні, інтелектуальні й фізичні ресурси. Дозволяйте собі відпочинок, спілкуйтеся із членами сім'ї, із приємними для вас людьми.

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