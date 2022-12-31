Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2-8 січня 2023 року

Перший тиждень нового року буде не дуже яскравим на події. Але, незважаючи на повільне розгойдування справ на зовнішньому рівні, відбувається активна внутрішня робота, глибокі перетворення, необхідні для забезпечення сталого розвитку всіх процесів.

Транзит Венери знаком Водолія від 3 січня створює дружню атмосферу, сприяє ефективній колективній роботі, конструктивному спілкуванню з однодумцями. До кінця тижня добрий час для вирішення юридичних питань, налагодження взаємин із іноземними партнерами. Багато що проясниться, зрозумілі перспективи, але до рішучих дій переходити ще зарано. Не робіть активних кроків до середини січня.

Перший повний місяць 2023 року відбудеться 7 січня о 01:08 за київським часом у знаку Рака, де має статус управління. Повня дуже сильна у цьому знаку, загострює почуття і робить людей дуже емоційними. Період повні (6 – 8 січня) варто прожити у спокійному розміреному темпі. Він сприятливий для спілкування з дітьми та сім'єю, для відновлення душевної рівноваги, але водночас зовсім не підходить для вирішення ділових питань.

8 січня починається новий кармічний цикл — Чорний Місяць (Ліліт) входить на знак Лева до 4 жовтня 2023 року. Дуже складний період для представників цього знака зодіаку, період кармічної розплати, повернення боргів. Якщо ж людина дотримувалася і дотримується моральних принципів – через думки та почуття, дії чи слова, то серйозні неприємності оминуть її.

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ОВЕН

Тиждень копіткої праці, який підходить для колективної роботи та укладання довгострокових договорів про співпрацю. З'являються нові ідеї, які цілком реалізуються, але поки що з цим не поспішайте. Від 13 січня ваш управитель — Марс — вийде з фази ретроградного руху — і для вас почнеться дуже продуктивний період. Гарний час для того, щоб навести лад на робочому місці та у власному будинку. Тиждень для вас, загалом, нейтральний, підходить для переосмислення пройденого шляху.

ТЕЛЕЦЬ

Енергія б'є ключем, творчий потенціал виявляється максимально. У голові народжуються цікаві думки, на звичне та знайоме дивитеся під іншим кутом. Використовуйте тиждень для того, щоб ретельно спланувати справи та розпочати їх реалізовувати вже від наступного тижня. Мозкова активність на піку, отже витратьте кілька днів читання серйозної літератури чи вивчення чогось масштабного. До кінця тижня ви можете поринути з головою в глибинні переживання.

БЛИЗНЯТА

Вам не можна зараз випадати із загального соціального потоку. Намагайтеся бути серед людей, більше спілкуйтеся, обговорюйте робочі питання з колегами, інакше втратите зв'язок із реальністю. Можливі несподівані зустрічі із колишніми партнерами, взаємодія з якими допоможе знайти геніальні розв'язання старих проблем. Вихідними з'являється схильність до капризів і миттєвих переживань, так що намагайтеся знайти заняття на ці дні. Корисні поїздки до родичів, активний відпочинок із близькими людьми.

РАК

Виключіть будь-яку соціальну активність, особливо у другій половині тижня. Якщо ви не мислите життя без фізичного навантаження, то нехай півгодинне заняття йогою стане вашим максимумом на день. Тиждень найкраще провести наодинці із самим собою, з батьками, дітьми чи романтичним партнером. Звертайте увагу на сновидіння – підсвідомість намагається сказати вам щось дуже важливе. Творчість, облаштування будинку, сімейні турботи допомагають набути спокою, покращити своє психічне та фізичне здоров'я.

ЛЕВ

Якнайбільше часу проводьте в товаристві творчих натур, щоб разом вам вдалося створити щось грандіозне. Наприкінці тижня стримуйте себе у висловлюваннях, оскільки з'явиться сильна потреба недоречно жартувати та роздавати направо та наліво уїдливі коментарі. Спробуйте пригальмовувати щоразу, коли вам захочеться вимовити чергову шпильку, щоб не вплутатися в безглуздий конфлікт, який може зіпсувати спочатку прекрасні перспективи, що з'явилися на початку 2023 року.

ДІВА

Трохи порушується комунікація, обставини змушують вас спізнюватися, зайвий раз метушитися. Багато в чому це відбувається тому, що ви намагаєтеся утримати й тих, хто прагне втекти з вашого життя. Відпускайте те, що хоче залишитись 2022 року. Без жалю прощайтеся з тим, що йде, і не бійтеся залишатися в порожнечі на якийсь час. Тиждень підходить для проведення оздоровчих та профілактичних процедур, початку курсу масажу. У третій декаді січня ви відчуєте приплив енергії та море позитивних змін у житті.

ТЕРЕЗИ

Настав час ретельно спланувати те, як саме ви крокуватимете вгору кар'єрними сходами. Протягом тижня можна вдало постукати до кабінету начальника, щоб прямолінійно заявити про ваш намір отримати додаток до зарплати. До кінця тижня дуже важливо оточити себе прекрасним. Вирушайте на прогулянку до найпривабливіших районів вашого міста, заглядайте туди, де перед вами постане мистецтво, і обов'язково відмовтеся від спортивного стилю на користь чогось елегантного.

СКОРПІОН

Початок тижня годиться для творчих експериментів, для всього, де не потрібно дотримуватися суворих правил. Зверніть увагу на припливи почуттів, усі вони виникли у вашому житті непросто так і надовго затримаються у повсякденності. Відмовтеся від рутинних справ і не завантажуйте себе фінансовими питаннями, краще присвятіть якнайбільше часу невимушеному спілкуванню, поїздкам чи прогулянкам. Намагайтеся уникати гострих тим, щоб ваша легка знервованість не призвела до затяжного конфлікту.

СТРІЛЕЦЬ

Певною мірою, ви відриваєтеся від зовнішньої дійсності, тому поки що не намагайтеся заглиблюватися у справи, щоб зрозуміти справжнє становище бізнесу, робочих справ та перспективи їхнього розвитку. Дозвольте собі витати в хмарах стільки, скільки вам захочеться. Щоб залишатися в ресурсному стані, намагайтеся уникати негативних емоцій. Час переосмислення почуттів та потреб, своєї присутності в колективі, у парних взаєминах, а також виправлення помилок.

КОЗОРІГ

Подія, яка на перший погляд здасться незначною, може започаткувати великі зміни в житті. Не виключено, що доведеться швидко ухвалювати рішення, але за можливості попросіть відтермінування, щоб обміркувати кожен крок. Підказки інтуїції допоможуть уникнути помилок. З погляду особистих стосунків сприятливий тиждень. Якщо ви поки що самотні, то можлива несподівана приємна зустріч, зокрема з колишнім партнером, яка може перерости в романтичний зв'язок.

ВОДОЛІЙ

Тиждень підійде для того, щоби взятися за щось нове, вивчити цю тему глибоко, скласти план, створити фундамент майбутніх успіхів. Навіть якщо ніхто не допомагатиме вам і даватиме поради, ви швидко зрозумієте, як краще діяти, і знайдете найкоротший шлях до мети. Сприятливим буде цей час для вирішення фінансових питань. Імовірні вигідні домовленості, вдалі недорогі покупки. Атмосфера тижня не передбачає значних досягнень, проте загалом справи йдуть нормально.

РИБИ

Відпустіть те, що ви так активно просували минулого року, дозвольте справам просуватися самостійно та поспостерігайте, як вони дозрівають та виявляють власний характер. Наповніть ваше життя романтикою та пригодами. Займіться улюбленим хобі, сходіть у кіно, виберіться на природу або до кафе зі старими знайомими. Будьте уважні до деталей, нюансів та натяків, подумайте не поспішаючи, що вони можуть означати для вас. Не дозволяйте своїм емоціям виходити з-під контролю та брати над вами вгору. Побережіть своїх партнерів, виявіть витримку та толерантність.

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