Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2-8 жовтня 2023 року

Тиждень перед коридором затемнень буде сповнений турбот і хвилювань. Але він ефективний з погляду набуття впевненості, створення сприятливих умов нормальної життєдіяльності протягом усього жовтня.

Від 3 жовтня 2023 року на 9 місяців негативна кармічна точка – Чорний Місяць (Ліліт) – увійшла у знак Діви та приносить нові випробування на теми цього знака: робота, побут, здоров'я. Але це і нова можливість розв'язати кармічні вузли, тобто усвідомити та визнати власні помилки, свої сильні та слабкі сторони шляхом переосмислення, що дозволяє компенсувати свої недоліки та посилити переваги.

Гармонійний аспект ретро-Плутон-Меркурій відчувається вже від 2 жовтня (точний – 4 жовтня) розвиває логіку та посилює здібності у фінансовій сфері. Початок тижня підходить для розуміння внутрішніх процесів, аналізу подій, що відбуваються, і правильних висновків.

Від 5 жовтня Меркурій переміщується Терезами. Транзит допомагає домовитися навіть із найскладніших питань, знайти компромісне рішення та усунути конфліктні ситуації, встановити взаємовигідне партнерство.

Спадний Місяць сприяє зниженню соціальної активності, але також розумному витрачанню ресурсів. Тому тиждень сприятливий для неспішної роботи та створення міцних соціальних зв'язків та професійної сфери.

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ОВЕН

Підвищена уразливість та бажання тримати під контролем усіх і вся може призвести до непотрібних суперечок та втрати корисних контактів. Треба намагатися припинити свою егоцентричність в накоренку та дати можливість іншим людям проявити себе. Фінансові питання хвилюватимуть вас більше звичайного, заплутуючи у тривожних сумнівах і змушуючи переживати через необхідність навіть дрібних грошових витрат. Саме тому слід зосередитись на питаннях заробітку, а не самоствердженням в очах інших.

ТЕЛЕЦЬ

Намагайтеся позбутися приземлених турбот і всього зайвого, що тягне вас назад, зокрема від токсичних зв'язків. Пропозицію нової роботи треба приймати без вагань, з упевненістю дивлячись у завтрашній день. Будь-яка розумова праця в цей період принесе максимальну віддачу, а отримання нових знань даватиметься без особливих зусиль. Завдяки здатності, що посилилася, миттєво пристосовуватися до мінливих обставин, стрес і переживання оминуть вас.

БЛИЗНЯТА

Намагайтеся завершити всі короткострокові проєкти та не думайте розпочинати довгострокові. Краще відкласти на листопад найперспективніші починання. Навіть якщо відбудуться кардинальні зміни і все піде не за планом, вам вдасться знайти правильне та ефективне рішення. Гарний час для того, щоб покопатися глибше в питаннях, що хвилюють вас, найімовірніше, ви дійдете несподіваних, але правильних висновків. Обмежтеся списком лише тих справ, які неможливо відкласти.

РАК

Обставини тижня сприятимуть активним діям і найсміливішим планам, реалізації яких сприятимуть накопичений досвід та невитрачені сили. Підписуйте важливі папери, поговоріть із начальством про виробничі справи, займайтеся вирішенням фінансових та юридичних питань. Не варто ділитися своїми переживаннями із друзями та знайомими, оскільки щирі розмови здатні нашкодити вам через ваші одкровення. Консерватизм та емоційна стриманість допоможуть у будь-яких справах.

ЛЕВ

Щось підштовхує вас зсередини чіплятися до дрібниць і критикувати оточення, можливо, це невпевненість у собі. А це дуже ускладнить спілкування як у роботі, так і з домочадцями. Вам підсвідомо захочеться кинути виклик суспільству і провокувати близьких людей, але зірки рекомендують замість дивних витівок, що не піддаються поясненню, епатувати навколишніх зовнішнім виглядом: зробіть на голові незвичайну зачіску, оберіть яскраві аксесуари, віддайте перевагу яскравим кольорам в одязі. Це дозволить набути популярності!

ДІВА

Тиждень підходить для того, щоб зайнятися фінансовими питаннями: ви зможете повернути борг, на який давно не розраховували, або отримати кошти на вигідних умовах. Ближче до вихідних ваше сприйняття дійсності піднімається до краю, спотворюється, розхитуючи зв'язок з реальністю. Цей тимчасовий стан – у ваш знак увійшла негативна кармічна точка – Чорний Місяць, але поступово ви зрозумієте, як із нею взаємодіяти.

ТЕРЕЗИ

Від початку тижня концентруватися на професійних завданнях вам буде складно, тому краще за можливості взяти кілька вихідних та провести час із дітьми чи молодшими родичами. Від 5 жовтня все стає на свої місця, приходять надійність та ґрунтовність. Гарний час для того, щоб скласти план дій, заздалегідь визначивши пріоритети, і дотримуватися його, не піддаючись миттєвому бажанню все кинути та виїхати у відпустку. Для цього буде друга половина жовтня.

СКОРПІОН

Якщо ваш партнер або близька людина наважиться висловити вам якусь претензію, ви реально можете довести до того, що розмова закінчиться плачливо. З одного боку, вам неважко розуміти причини слів і вчинків близьких людей, з іншого – слова підтримки та схвалення знайти важко. Намагайтеся без жодної метушні і поспіху займатися своїми звичними справами і відмовтеся від пропозиції друзів пропустити по келиху ввечері — набагато правильніше замість цього розташуватися на дивані з книжкою і чаєм з мелісою.

СТРІЛЕЦЬ

Оминайте будь-які авантюри, інакше можна серйозно влипнути в неприємності або просто потрапити в халепу. Гарний час для вивчення перспективного спрямування, пов'язаного з вашою професійною діяльністю. У разі належного вивчення всіх ризиків та можливостей тиждень підходить для будь-яких інвестицій: від купівлі господарських речей до вкладення цінних паперів. Також можна з користю витратити гроші на саморозвиток чи цікаве починання, головне не спустити їх на миттєве бажання.

КОЗОРІГ

Посилює ваші творчі здібності, роблячи вас відкритими світові, новим ідеям і людям. Можна впевнено братися за проєкт, який здавався вам нездійсненним. Відповідний час для планування бюджету до кінця року, обов'язково виділяючи в ньому суму на покупки для себе, відпочинок та розваги. Вихідні будуть напруженими, тож важливо у цей період не наламати дров і до суботи здійснити все задумане. Оточення може провокувати вас, суперечити, але це може призвести до затяжного конфлікту.

ВОДОЛІЙ

До розхитаного внутрішнього стану додається підвищена довірливість. Тому вам слід бути обережними з обіцянками, які вам роздають навіть добре знайомі люди, та й самим не варто брати на себе підвищених зобов'язань – ризик того, що все зірветься, надто високий. У другій половині тижня вас потягне на романтику та спілкування з близькими та дорогими людьми – опиратися цьому не варто! У суботу залишіться вдома, присвятіть час собі та домашнім справам.

РИБИ

Ідей та планів багато, але технічно реалізувати їх складно. Тому всі починання краще відкласти до листопада. Ваші дипломатичні та ораторські здібності будуть на висоті і дозволять загладити будь-яку, навіть найнеприємнішу ситуацію. Однак, сплески кипучої енергії, яка може прокинутися, все-таки варто зупиняти. Протягом тижня найправильнішим буде «підчистити хвости», навести лад у справах, зайнятися аналізом свого життя та творчою діяльністю.

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