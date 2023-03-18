Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 березня 2023 року

Перший тиждень нового астрологічного року, який розпочинається 20 березня о 23:24 за київським часом - це день Весняного рівнодення - Сонце входить у знак Овна, найзапальніший і наполегливіший знак зодіаку. Кардинальна точка року принесе різкі зміни, можуть піти на другий план багато тем, актуальних до цієї астрологічної події. Від цього моменту розпочинається астрономічна весна.

Молодик в Овні 21 березня о 19:23 стане початком нового місячного місяця. Зливаючись з вогненними енергіями Весняного рівнодення, що утворюються, створюються потужні космічні енергії. Найближчий місячний цикл – це час нових починань та сміливих дій, пробудження, відродження та трансформації, коли кожен можемо задіяти свою внутрішню силу та розкрити свій потенціал.

20 та 21 березня – особливий час, це дні рівноваги та гармонії, коли енергії дня та ночі, світла та темряви, зростання та в'янення, Інь та Ян, перебувають у рівновазі. Об'єднання потенціалів Весняного рівнодення і молодика принесе приплив енергії, ентузіазму і впевненості, спонукаючи людей прагнути своїх цілей і мрій з пристрастю і рішучістю.

23 березня о 14:14 за київським часом Плутон входить у знак Водолія. Цей транзит змусить світ змінюватись у прискорених темпах. Планета трансформації у прогресивному Водолії генерує потужні енергетичні потоки, які допоможуть ініціювати нові проєкти, звільнитися від старих шаблонів, а також висвітлити процес перерозподілу влади та фінансів на зовнішньому рівні. Світ входить у нову реальність і цей перехід триватиме 1,5 року – до кінця 2024-го.

25 березня Марс входить на знак Раку майже на 2 місяці, де має слабкий статус – падіння. Від цього дня знижується динаміка та інтенсивність бойових дій, змінюється тип війни та ставлення до неї. Багато що вирішуватиметься на внутрішньому плані, приховано, але війна переходить у завершальну фазу.

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ОВЕН

Важливий тиждень для представників цього знака, оскільки Марс, управитель Овна, після 7 місяців транзиту Близнятами, входить у знак Рака (падіння). У цей період багато сил забиратимуть робота і вирішення виробничих питань, але результату поки не видно, а те, що мало хороші перспективи, несподівано зупиняється і руйнується. Нестійке становище управителя знака створює напруженість та невизначеність у вашому особистому житті. Пам'ятайте, що невдовзі конфлікти зникнуть, і ви знову відчуєте теплі почуття до партнера.

ТЕЛЕЦЬ

Вашій завзятості можна тільки позаздрити! Вам не терпиться стати до реалізації нових проєктів, проте цю забаганку поки доведеться відкласти, тому що накопичилося безліч невирішених проблем, які потребують вашої уваги. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати невелику надбавку до заробітної плати. Бізнесменам необхідно серйозно економити та оптимізувати наявні ресурси, щоб зберегти свої активи. Наведіть лад у документах та деклараціях, оскільки перевірки уникнути не вдасться.

БЛИЗНЯТА

Гроші надходитимуть регулярно, їхня кількість помітно збільшиться. Однак, ретельно продумуйте свої щоденні витрати. Неодружені чоловіки та жінки можуть розраховувати на легкі, приємні знайомства, які закінчаться так само швидко, як і виникли. Цього місяця підприємці та начальники зможуть розібратися зі складним завданням, яке виникло в недавньому минулому. Можливо, йдеться про якусь суперечну нерухомість, землю чи іншу велику власність. І хоча суперечки ще тривають, головну проблему майже вирішено.

РАК

Очікується великий обсяг роботи, але ви впораєтеся з цим із властивою вам акуратністю та відповідальністю. Після смуги проблем, претензій та образ із романтичним партнером чи чоловіком, з'явиться пристрасть у стосунках та можливість усунути усі непорозуміння. І навіть якщо примирення не виявиться тривалим, це краще ніж нічого. Нові союзи будуть засновані на дружбі та спільних інтересах, але навряд чи будуть тривалими та міцними. Наразі не варто будувати довгострокові плани, живіть сьогоднішнім днем.

ЛЕВ

Ваш організм недостатньо зміцнів після зимівлі. Зміцнюйте імунітет, сходіть до сімейного лікаря, щоб обстежитись. Труднощі зі здоров'ям зазнають людей похилого віку. Не варто також піддавати себе фізичним навантаженням, серйозній нервовій напруженості, перестаратися в праці та справах. В особистому житті, в сім'ї, коханні, стосунках з друзями – явні покращення. Ви зрозумієте, що найближчим часом у вас буде складний вибір. Щоб відкрити для себе нові можливості та покращити якість життя, вам доведеться чомусь відмовитися.

ДІВА

Пошук внутрішньої та зовнішньої гармонії сильно затягнувся – настав час діяти. Вирушайте у невелику подорож, щоб отримати ідеї для самореалізації! Тиждень принесе довгоочікуване оновлення на професійній ниві. Потужна підтримка планет допоможе досягти значних успіхів у роботі. Сміливо вимагайте підвищення чи нову посаду. Підприємці зможуть без перешкод зареєструвати компанію чи невелике підприємство. А ось найманим співробітникам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи – надійде чимало привабливих пропозицій.

ТЕРЕЗИ

У любовній сфері панує невизначеність, а все через численні пропозиції та великий вибір гідних претендентів. Жінок атакуватимуть наполегливі залицяльники, а чоловіки зазнають спокуси завести інтрижку. У шлюбі буде присутня напруженість через непорозуміння та бажання більшої свободи. Насолоджуйтесь тим, що є – це найкраще, що зараз можна зробити. Самотнім людям можна спробувати щастя за кордоном та зареєструватися на сайті знайомств. Ті, хто шукає партнера, можуть розраховувати на цікаву зустріч.

СКОРПІОН

Цікавий тиждень, багато подій, з'являється азарт. Добре піднімуться ті, хто працює як індивідуальний підприємець. Велику допомогу у всіх справах вам нададуть партнери у справі, їхній вплив на всі справи можна однозначно оцінити як позитивний. Однак начальникам усіх рангів рекомендується уважно поставитися до підлеглих і всіх робочих процесів, що відбуваються у колективі. Службовці повинні уважно ставитись до роботи; зірки рекомендують виключити ймовірність непорозумінь, прорахунків та інших проблем.

СТРІЛЕЦЬ

Друга половина більш сприятлива у всіх сенсах, тому не поспішайте з висновками, якщо щось не вдається на початку тижня. Головним завданням та справжнім успіхом цього місяця стане розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн. Перешкод жодних немає, вас підтримують, ви потрібні і шановані серед колег. З грошима в цей час труднощів не виникне, але витрати будуть більшими, особливо якщо у вас є діти. Є ризик не розрахувати свої сили та отримати серйозне захворювання. Повноцінний відпочинок допоможе впоратися з загрозою.

КОЗОРІГ

Настала світла смуга, але це не означає, що можна розслабитись і скласти руки – йдіть уперед, проявляйте ініціативу, і Всесвіт у всьому вас підтримає! Краще не займатись питаннями краси, а також відвідувати лікарів, відкладіть запланований візит, якщо час дозволяє. Можлива поїздка, яка складеться дуже вдало та дозволить просунути справи вперед. Ймовірна поява нових друзів, однодумців та впливових покровителів. Крім цього, є реальним і відновлення старих зв'язків. Завдяки численним покровителям ви зможете реалізувати свої далекосяжні плани.

ВОДОЛІЙ

Починається період трансформації у багатьох життєвих сфер. Змінюються бажання, потреби, мета, уподобання. Багато представників цього знака подумають про переїзд або про придбання нерухомості в далеких країнах. Зростають потреби, тому необхідно подумати про додаткові заробітки та нові можливості у професійній сфері. Гарний час для реорганізації свого бізнесу та розширення штату співробітників. Можливі вдалі угоди з нерухомістю, якщо вони були заплановані ще торік. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але краще цю забаганку відкласти до кінця весни.

РИБИ

У фінансовому плані місяць досить вдалий. Грошей стає більше і, крім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, отримання кредиту. Найманим працівникам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив в офісі. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, ви заслужили повноцінний відпочинок. Якщо ви в парі, що давно склалася, або перебуваєте в шлюбі, то зараз найкращий час, щоб подумати про поповнення сім'ї або розширення житлоплощі.

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