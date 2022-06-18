Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 червня 2022 року

Сприятливий тиждень, багатий на гармонійні аспекти між планетами, що створює відповідний фон для вирішення особистих питань, майнових справ, сімейних протиріч.

Ось і підійшли ми до однієї з чотирьох кардинальних точок року – Літнього Сонцестояння, яке відбудеться 21 червня о 12:14 за київським часом. Тут можна встановити посилання на текст про літнє сонцестояння. З цього моменту Сонце входить на знак Зодіаку Рак до 23 липня. Тут можна поставити посилання на текст про транзит Сонця за знаком Рак. Зміни неминучі, багато що було головним до 21 червня, протягом тижня йде на другий план, поступаючись місцем іншим пріоритетам.

Сприятливий тиждень, багатий на гармонійні аспекти між планетами, що створює відповідний фон для вирішення особистих питань, майнових справ, сімейних протиріч. Застопорилися справи отримують темп. Те, що раніше викликало хвилювання чи роздратування, не має значення, т.к. компенсується більш корисними та перспективними обставинами, знайомствами, грошима. Якщо ви тривалий час планомірно працювали, то можна отримати остаточний ефективний результат.

21 червня, гармонійний аспект Венери та ретро Плутона, підштовхне до правильних перетворень, конструктивних рішень, особливо в економічній сфері на рівні держави. Буде започатковано корисні трансформації в бізнесі, в структурах влади. 21 та 22 червня – енергетично потужні дні, приходить усвідомлення з багатьох питань. Потенціал цього періоду можна використовуватиме конструктивних перетворень.

23 червня Венера входить на знак Близнюки о 3:34, починається період активних знайомств, цікавого спілкування, формування нових інформаційних потоків. Тут можна поставити посилання на текст про транзит Венери по Близнюках.

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ОВЕН

Ви знаходите те, що давно шукали, отримуєте щасливий шанс змінити життя на краще. Період багатий на події у сфері взаємовідносин та взаємовигідного співробітництва. Соціальна активність та фізичні зусилля допоможуть досягти цілей. У цьому, намагайтеся шукати час відпочинку, т.к. робота на знос може призвести до легкого нездужання та послабити вашу стресостійкість. Бережіть свої ресурси, витрачайте енергію економно і ви багато зможете зробити протягом тижня.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень напруженої праці, а й добрих матеріальних результатів. Вдасться вирішити всі спірні питання, нейтралізувати конфлікти і перевести протистояння в конструктивне русло. Прояв ініціативи у діловій сфері сприятиме зустрічним пропозиціям про співпрацю. Можливі зустрічі з дуже амбітними конкурентами. До кінця тижня ви зможете відпочити, насолодитися приємним дружнім спілкуванням, цікавими знайомствами та романтичними зустрічами.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень легкого, невимушеного спілкування, корисних поїздок, творчої та інтелектуальної активності. Якщо ви шукаєте роботу – вам посміхнеться успіх. Період ідеально підходить для угод купівлі – продажу, співбесід, подання запитів та документів в офіційні інстанції. До вихідних можливе перевтома від думок, нової інформації, спілкування. Тому постарайтеся побути на природі, провести час із сім'єю, набратися сил і підготуватись до інтенсивної роботи.

РАК

На початку тижня у вас може бути поганий настрій, складніше прийняти рішення та виявити ініціативу. Але, з 21 червня все змінюється на краще – Сонце входить у ваш знак Зодіаку! Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей та будь-якого виду творчості. Шляхом переговорів можна вирішити фінансові суперечки та досягти згоди у професійній сфері. У сімейному житті, у відносинах з дітьми та батьками, після періоду складнощів, настає гармонія.

ЛЕВ

Непростий період для бізнесу, кар'єри, просування своїх ініціатив. Важко вчитися, думати, працювати, сконцентрувати думки на чомусь одному, зосередитись на головному. З 23 липня всі неприємності поступово зникають, а до кінця тижня можливий вдалий збіг обставин та отримання задовільних результатів за раніше виконану роботу. Починається щасливий період для особистих взаємин, сімейного життя, досягається компроміс із спірних питань.

ДІВА

Часу для романтики, відпочинку, спілкування з рідними та близькими постійно не вистачає. Але хороший період для роботи, що вимагає точності, дотримання строгих і правил. Протягом тижня ви зможете зробити ривок у професійній сфері, якщо будете спокійно та відповідально виконувати свої зобов'язання. Напевно, до вас придивляються керівники. Можливо, з'явиться додаткове навантаження. Але вже незабаром ваші старання гідно оцінять.

ТЕРЕЗИ

Несприятливий час для демонстрації своїх творчих проектів та громадської діяльності. Ваша зовнішня активність може викликати шквал критики, але зовсім не обов'язково, що ви в чомусь не маєте рації — швидше за все це проста людська заздрість. Конкуренти також, не сплять – ви привертаєте їхню увагу. Тиждень підходить для перегляду своїх життєвих цілей, самостійної інтелектуальної роботи, написання статей, обробки та перерозподілу інформації.

СКОРПІОН

Складнощі в грошах і матеріальних справах підштовхнуть вас до нового життєвого етапу, який, безсумнівно, буде значно кращим, ніж попередній. Ви можете опинитися у стані вибору, щодо роботи та кар'єри. Якщо вас щось не встоює — не чекайте, що все налагодиться. Настав час щось міняти у своєму житті. Вам нададуть допомогу та рекомендації у подальшому професійному житті, якщо ви звернетеся з такими проханнями до роботодавців або партнерів.

СТРІЛЕЦЬ

Час розквіту, популярності, нових можливостей! Діапазон ваших інтересів та діяльності істотно збільшиться, що призведе до збільшення кола спілкування, нових методів, корисного досвіду, які допоможуть розширити ваш інтелектуальний світогляд. У цьому, враховуйте, що з вами спостерігають різні люди, тобто. ті, кому ви цікаві, так і публіка, налаштована вороже до вас. Саме вони можуть спровокувати вас показати себе не з найкращого боку.

КОЗЕРІГ

Ділові зустрічі, подорожі, реклама, політика – основні сфери, у яких ви візьмете участь. Цей період характеризується широким різноманіттям можливостей. Наприклад, поїздка може сприяти знайомству з цікавою людиною, життєвий досвід якої стане для вас прикладом або допоможе вийти із заплутаної ситуації. Ви також можете дати іншим людям натхнення, допомогти пробудити їх талант і залучити до процесу на взаємовигідних умовах.

ВОДОЛІЙ

Необхідно передбачити деякі обмеження і не розпорошуватися, інакше вам не вдасться досягти нічого суттєвого. Режим дня, здоровий, практичний підхід до справ, тверезий розрахунок, забезпечить вам високу ефективність у роботі та матеріальне благополуччя. Ви зможете створити фундамент майбутніх успіхів, якщо, звичайно, підійдете до питання з усією відповідальністю. Контакти з родичами та сусідами покращаться, а ваша зацікавленість у громадських справах та становище підвищаться.

РИБИ

Гарний час для спілкування з іноземцями, високопосадовцями, інвесторами, начальниками. Вам можуть запропонувати організувати будь-який громадський чи творчий проект, фонд чи волонтерський рух. У цій ролі ви проявите себе чудовим організатором і зможете розкрити себе в новій якості. Однак, будьте готові до того, що у вашому оточенні з'являться сильні конкуренти та суперники, які перевірятимуть вас на міцність. Відстоюйте свої позиції та у вас все вийде!

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