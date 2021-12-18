Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 грудня 2021 року

Це тиждень третьої чверті місячних фаз. Місяць після максимального світанку. Час реалізації життєвих енергій, коли можна максимально продемонструвати себе та отримати сильні емоції.

Все приховане виходить на поверхню, ситуації прояснюються, люди розуміють, що потрібно для отримання результату. Людям комфортно входити до вже запущеного робочого процесу, нинішнього проєкту, розвивати те, що розпочато до них. Ефективна робота у команді, у спільній взаємодії.

20 Меркурій у тріні з Ураном, Меркурій – це думка, а Уран – несподіваний спалах, яскраве осяяння. З'являються оригінальні ідеї у сфері заробітку, нестандартний підхід до справ сприяє вирішенню багатьох питань та виходу із заплутаних життєвих ситуацій. Гарний час, щоб зміцнити своє соціальне становище, скориставшись підтримкою перевірених часом партнерів.

21 грудня о 17:59 Сонце входить у знак Козорога – зимове Сонцестояння – розпочинається новий сонячний цикл. З цього моменту переважають раціоналізм, методичність, спокій, дотримання правил, наполегливість у досягненні цілей.

24 грудня квадратура Сатурна та Урана – аспект характеризує зовнішні процеси, питання державної важливості, це боротьба консерваторів та новаторів, поки Сатурн сильніший – у Водолії статус другого управління, а Уран – у падінні в Тельці. Сатурн пов'язаний з обмеженнями, нормами, оскільки рухається Водолієм, сприяє появі нових правил. Але дисципліна Сатурна робить будь-яку роботу ефективною.

25 грудня знову з'єднуються Плутон із Венерою, яка вже у ретрофазі. Люди переживають глибокі емоції щодо одне одного. Те, що починалося в десятих числах грудня (у матеріальних справах, любовних чи партнерських взаєминах), протягом тижня оформляється у реальний результат.

26 грудня Меркурій у секстилі з Нептуном – це аспект творчості та натхнення. Уява, що посилилася, і багата фантазія дозволяють знайти плюси практично в будь-якій ситуації. Зовнішня атмосфера сприяє зближенню людей, легше знайти взаєморозуміння і усунути конфлікти, що тривали.

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ОВЕН

З'являється багато планів, які можна втілити у реальність, якщо перебувати у суспільстві, серед людей. Активна діяльність ще більше сприяє збільшенню життєвих сил та енергії. Вас приймають у колективі, вами захоплюються. Швидко встановлюються взаємини із представниками протилежної статі. Сміливе ухвалення відповідальних рішень та використання всіх своїх резервів дає відчутний прогрес у справах та робочих процесах. До кінця року деякі цілі досягаються. Це може бути зростання у службі, заохочення, розширення власного бізнесу, поява інвестора.

ТЕЛЕЦЬ

Ви все більше занурюєтеся у себе, у власні справи та особисті стосунки. А через це можуть бути втрачені можливості, пов'язані з соціальною реалізацією, відновленням роботи проєктів, що зупинилися. У третій декаді грудня якнайбільше контактуйте з людьми, вирішуйте питання, пов'язані з грошима, зарплатою, діловими відносинами. І тоді до кінця року можливе кар'єрне просування, ви побачите прогрес у бізнесі та професійній сфері. Прояви щирості та чесності прихилять до вас не лише співробітників, а й начальників та партнерів по бізнесу.

БЛИЗНЯТА

Хороший період для громадських та юридичних справ, а також для освітньої, просвітницької, літературної чи видавничої діяльностей. Плани легко втілюються у реальність, з'являється підтримка із боку оточення, відновлюються давні взаємовигідні взаємини. Участь у благодійних заходах підвищить ваш рейтинг. Вдалі поїздки та відрядження, зв'язки та торговельні відносини із зарубіжними та далекими партнерами, добре просуваються ваші справи за кордоном. Можливий фінансовий успіх, здобуття премії, матеріальної підтримки, похвали та нагород.

РАК

Життєрадісність, що виявляється, і позитивна, зорієнтована на майбутнє налаштованість, викликатимуть почуття симпатії до вас з боку інших людей. Успішні завершення угод, вирішення фінансових питань, переговори з владою, закордонними партнерами цілком ймовірні протягом тижня. Тому, проявляйте якнайбільше активності, просувайте свої інтереси, працюйте, проявляйте ініціативу, об'єднуйте людей – результат буде добрий. Якщо є порушення здоров'я, то вони перейдуть у стадію одужання. Вас тішать сімейні стосунки, романтика входить у ваше життя.

ЛЕВ

Виникає величезна енергія, яку важливо використовувати конструктивно. З'являється можливість впливу одразу на колектив, групу людей. Ви можете підпорядкувати собі всю ситуацію загалом, перетворити її так, як вам вигідно. Можливі великі зміни на професійній сфері чи бізнесі. Є шанс вирішити важливі фінансові питання та закрити боргові зобов'язання. Можуть відбутися оновлення у любовних стосунках, можлива зустріч із колишніми коханими чи діловими партнерами, але також може виникнути гостре бажання скинути пута старих стосунків.

ДІВА

Вдається зайняти провідні позиції як у особистих взаєминах, так і серед колег або ділових партнерів. Прагнення передових перетворень виробництва буде підтримано керівництвом. Несподіване надходження потрібної інформації сприяє змінам у порядку ведення справ або у стосунках з партнерами і співробітниками. Тиждень сприятливий для довгострокового планування, укладання угод, перегляду договорів. Не виключений раптовий поворот подій, багато чого відбувається не так, як ви задумали. Гарний час для будь-якого виду розумової активності. Зав'язуються цікаві зв'язки, незвичні стосунки.

ТЕРЕЗИ

Тиждень досить напружений, часу не вистачає, відбуваються затримки у справах, зриваються поїздки та зустрічі. Можливо, вам доведеться вирішувати проблеми ваших родичів чи друзів. Виникає потреба оновити особисті взаємини у бік більшої гармонійності. Проте, соціальне навантаження, безліч додаткових справ, необхідність займатися фінансовими питаннями не залишають можливості поринути у сімейні справи та любовні взаємини. Творчі люди набувають натхнення, спалахи інтуїції допомагають оновити старі забуті проєкти.

СКОРПІОН

Дуже ресурсний тиждень для вас – потужний творчий зліт, кохання та романтика сприяють якісним життєвим трансформаціям. Майнові та фінансові питання щасливо вирішуються. Гарний час для серйозних розмов зі своїм партнером із шлюбу. Ви стаєте привабливим і набуваєте гіпнотичної сили впливу на інших людей, особливо на представників протилежної статі. Можуть зруйнуватися колишні уявлення про кохання, з'являється тенденція до таємних любовних взаємин, схильність драматизувати ситуацію.

СТРІЛЕЦЬ

Період важливих емоційних переживань та змін у фінансовому становищі. Такі зміни відбуваються незалежно від вашої волі, під впливом зовнішніх обставин. Можливі серйозні перетворення у робочому середовищі, з бізнес-партнерами. Громадські настрої дуже впливають на вас, тому можете заплутатися у своїх думках і прийняти чужі бажання за свої. Протягом тижня корисно усамітнитися – це допоможе розкрити та почати інтенсивно розвивати багато талантів та здібностей, особливо в галузі мистецтв. Може назріти необхідність розриву старих любовних стосунків та побудови нових.

КОЗОРІГ

Активізуються питання аліментів чи спадщини, а також майнових чи фінансових проблем. Цілком можливо вдале їх вирішення, після чого настане період внутрішньої врівноваженості та гармонії. Дружні стосунки стануть ще довірливішими, успішно розвиватимуться суспільні справи. Люди мистецтва відчують спонукання до нових творчих робіт. Щоб максимально ефективно використовувати цей період, необхідно перебувати в суспільстві інших людей, заявляти про себе, сміливо просувати свої інтереси та відпускати все старе та безперспективне.

ВОДОЛІЙ

Критичний період для особистих або ділових стосунків, що вичерпали себе. Потрібно самовладання та повний контроль над своїми емоціями та настроєм, щоб ситуацію обернути з вигодою та користю для себе. З'являється потяг до сталості, вам вдається уникнути непотрібної метушні, скинути зобов'язання, що тиснуть. Рідні та знайомі можуть здивуватися вашій поведінці та спокою. Немає прагнень до змін, менше вчинків, які раніше шокували оточення. Ви відчуваєте втому і сум, але цей тиждень чудово підходить для того, щоб усамітнитися, зайнятися тим, що потрібно саме вам, і відновити свої ресурси.

РИБИ

Сприятливий тиждень, усі заплановані справи успішно завершуються, але, можливо, не зовсім так, як очікувалося. Проте, результатом ви будете однаково задоволені — якщо не зараз, то пізніше ви це зрозумієте. Укладені у цей час партнерства та знайомства виявляться тривалими, але можуть розвиватися повільно та з дипломатичною обережністю. З'явиться можливість розширити свій вплив як у роботі, так і у особистих контактах. Гальмівні впливи, що виникають, закликають вас зайняти вичікувальну позицію для ухвалення правильного рішення. Матеріальні успіхи у цей час досягаються завдяки витримці чи завзятій праці.

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