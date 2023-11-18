Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 листопада 2023 року

На нас чекає відповідальний та позитивний тиждень, але він буде набагато спокійнішим, порівняно з попереднім. З'являється шанс відчинити двері у світле майбутнє, головне - його не проґавити.

Тиждень має яскраво виражену професійну спрямованість, пов'язану з розвитком та розширенням. Її енергетика сприятлива для будь-яких життєвих змін на краще.

Від 20 до 22 листопада гармонійні аспекти Сонця з Марсом та Плутоном посилюють сприятливі тенденції попередніх трьох днів (про важливість цього періоду зазначалося в астропрогнозі на тиждень 13-19 листопада). У цей час можна значно просунутися вперед у найважливіших справах і питаннях. Прекрасні можливості для самовираження, легше показати та довести світові свої професійні якості.

22 листопада о 16:03 за київським часом Сонце входить на знак Стрільця до 22 грудня. У цей період легко надихнутися позитивною ідеєю та успішно реалізувати її незабаром. Сонце у Стрільці заряджає оптимізмом, ідеалізмом та радістю, відкриває нові можливості.

23 листопада напружений аспект Сонця та Сатурна вимагає серйозного ставлення до закону та ладу. На особистому рівні дає невдоволення собою, гостро ставить питання самооцінки. Зростає інтерес до знаменитостей та авторитетних людей з різних причин.

24 листопада Марс входить на знак Стрільця о 12:15, а 25 листопада утворює напружений аспект із Сатурном і створює внутрішню боротьбу, конфлікт, напруженість, перешкоду, яку необхідно подолати. Це дуже енергоємний аспект, який не дає розслабитись. Але кожна людина має вибір: або використовувати цю енергію як каталізатор, і, через складнощі, домагатися мети, або через пасивність опинитися в затяжній депресії.

До кінця тижня багато людей не відчувають втоми, навпаки, є активність, бадьорість, ініціативність, що дозволяє досягати мету і завойовувати нові сфери впливу, розвиватися і рухатися вперед. Енергії багато і варто її витрачати правильно. Пасивність може спричинити важкі психологічні стани.

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ОВЕН

Доведеться розриватися між роботою та численними обов'язками. Але, можливо, ви вже до цього звикли? Налагодження корисних контактів допоможе вам знайти надійних партнерів, закласти фундамент для найвигідніших проєктів у майбутньому. Ваші починання отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами. Не бійтеся шукати підтримки у сильних цього світу і просити допомоги у впливових друзів, таке заступництво допоможе залагодити юридичні проблеми.

ТЕЛЕЦЬ

Найкращий час для пошуку віддаленої зайнятості – це дасть більше свободи та натхнення. Значно покращаться стосунки з партнерами з інших міст чи країн, і це допоможе не лише у справах, а й у зміцненні іміджу. За певної гнучкості ви зможете перетворити ворогів на союзників, принаймні з вами доведеться рахуватися. Поїздки, заплановані цього тижня, складуться дуже вдало, їхній результат може перевершити всі очікування. Фінансова ситуація дещо покращиться, гроші надходитимуть регулярніше, ніж минулого тижня.

БЛИЗНЯТА

В особистому житті не варто очікувати істотних змін — все буде дуже стабільним і передбачуваним. Сімейні представники знака можуть спокійно зосередитися на вирішенні побутових питань та вихованні маленьких дітей. Холостяки віддадуть перевагу самотності та кар'єрним планам перед новими побаченнями та захопленнями. Закохані відчуватимуть напруженість у взаєминах через нереалізовані очікування і образи, що накопичилися: щира розмова допоможе вивести стосунки на новий рівень.

РАК

Щоб реалізувати свій потенціал, шукайте однодумців, які підтримають вас у будь-яких починаннях. Ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей. Впровадження цифрових технологій залучить нових клієнтів. Можливе вдале відрядження до іншого міста. Фінансове становище можна оцінити як середнє. Вам вистачатиме на все необхідне, але без усіляких надмірностей. Якщо ви самотні, частіше виходьте у світ за повного параду.

ЛЕВ

Для всіх заходів професійного та фінансового плану – найкращий час. Можна розраховувати на підвищення на посаді із суттєвим збільшенням окладу, але водночас й обов'язків побільшає. Підприємцям рекомендується розширити свій бізнес, відкриваючи додаткові офіси в інших містах чи країнах, а також залучати іноземних інвесторів. Тиждень сприятливий для аналізу доходів і витрат, покупки подарунків собі та коханим людям, відкласти гроші на майбутнє.

ДІВА

Гарний час для укладання офіційних союзів, підбиття підсумків співробітництва та постановки нових цілей. Складні ситуації у сім'ї, із батьками чи з дітьми частково врегулюються. І хоча на це, як і раніше, потрібні гроші, воно того варте – зрештою і ви, і ті, про кого ви піклуєтеся, залишаться у виграші. У романтичній сфері серйозних проблем не передбачається, якщо ви чи ваша половинка не почне посилювати конфронтацію. Зараз ви, як ніколи, привабливі для протилежної статі.

ТЕРЕЗИ

Жінки отримають безліч компліментів та запрошень на побачення, а чоловіки відчують стимул до рішучих дій, якщо по-справжньому зацікавлені у стосунках. У любовній сфері загалом усе добре, проте стосунки погіршуватимуться у колі родичів, пов'язаних спільними зобов'язаннями чи нерухомістю. Тиждень сприятливий для того, щоб закладати правильні стосунки з колегами, керівником, ставити маленьку мету та домагатися її, присвячувати себе кар'єрі.

СКОРПІОН

Сприятливий тиждень, пов'язаний із новими починаннями. Сміливо дивіться у майбутнє та будуйте грандіозні плани та не забувайте провести час із друзями. Очищуйте ментальне та матеріальне: викидайте з життя все непотрібне, що тягне назад, забирає вашу енергію, заважає трансформуватися та розвиватися. Період підходить для того, щоб звести нанівець усі конфлікти, присвятити себе партнерським взаєминам як особистим, так і діловим, обговорюючи спільні перспективи.

СТРІЛЕЦЬ

Саме протягом цього тижня можна почати накопичувати і відкладати гроші на річ, що дійсно стоїть. Перегляньте свої прайси на вашу працю, якщо є така можливість. Відповідний час для того, щоб відмовитися від непотрібного, що не приносить вам доходів і задоволення, взявши з собою найголовніше, важливе. Ваш стан фізичний та психічний може надовго закріпитися у вашому житті. Корисні усамітнення, аналіз перемог та помилок, медитації, чесна розмова із собою.

КОЗОРІГ

Яскраво заявляйте про себе, робіть те, що довго відкладали. Ви побачите дорогу до нових перспектив, але щоб вони стали реальними, необхідно наповнитись енергією та накопичити фізичні сили. Також зверніть увагу на сигнали свого тіла. Якщо загалом все добре, не проґавте ідеальний період для того, щоб зайнятися спортом та профілактикою здоров'я, скласти план харчування на майбутнє. Це допоможе морально підготуватися до дотримання режиму наступного року та нового циклу трудової активності.

ВОДОЛІЙ

Займіть споглядальну позицію, відстежуйте свої внутрішні відчуття та все, що відбувається навколо вас. Відкладіть масштабні справи та пам'ятайте: до успіху можна прийти лише з милостивого та наповненого стану. Поки не починайте глобальних проєктів, краще займіться рутинними справами та позбавтеся зайвих турбот у списку перед вихідними. Тиждень ідеально підходить для навчання та саморозвитку. Почніть проходити курс або просто подивіться кілька лекцій на YouTube на тему, в якій давно хотіли розібратися.

РИБИ

Прекрасний тиждень для того, щоб розпланувати подорожі та подумати про нове навчання. Проводьте час у своє задоволення і радійте життю. День будинку у родинному колі наситить потрібною енергією. Близькі та рідні потребують вашої уваги. Не чекайте на вихідні, щоб зателефонувати чи відвідати батьків, сходити з дітьми до парку чи кіно чи провести романтичний вечір з коханим наодинці. Тиждень підходить для великих закупів. Всесвіт допоможе знайти те, що ви давно шукали.

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