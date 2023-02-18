Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 лютого 2023 року

Тиждень починається з молодика 20 лютого, який відбудеться в Рибах о 09:05 і практично збіжиться з моментом входження Венери на знак Овна о 09:56 за київським часом. Дуже важливий день, принесе кардинальні зміни та задасть активне тло до кінця лютого. Для особистих взаємин, романтики та кохання починається не дуже сприятливий період.

21 лютого Меркурій у напруженості з Ураном планетарні енергії сприяють конфліктним ситуаціям. Можливі несподівані зміни у справах, зриви запланованих робіт, скасування рейсів, збої програмного забезпечення у роботі систем. Може виникнути сильне бажання щось змінити у своїй зовнішності, але все ж таки не варто цього робити цього дня.

22 лютого Меркурій у гармонійному аспекті з Марсом сприяє професійній діяльності, будь-яким починанням, угодам купівлі-продажу, ближнім та далеким поїздкам. Жага пригод може перетворити зразкового сім'янина на авантюриста, а дівчину-відмінницю – на фатальну жінку-вамп.

23 лютого – дзеркальна дата, непростий день, тривожний. Обставини складаються так, що кожна людина бачить своє відображення у зовнішньому світі. Ефект дзеркала полягає в тому, що світ відбиває нам лише те, що ми думаємо, що є в нас самих. Будьте готові зіткнутися з тим, що вам неприємно, але саме це є ключем, який допоможе позбавитися негативних рис характеру та відчинити потрібні двері, змінити своє життя, отримати можливості для внутрішнього зростання та особистісного розвитку.

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ОВЕН

Ви досягли певних успіхів у своїй роботі, але це ще не межа. Ви зможете завоювати нові вершини, якщо більше показуватимете свої старання керівництву. Іноді треба нагадувати про себе, пропонуючи цікаві рішення виробничих питань. Підприємцям доведеться поборотися із жорсткою конкуренцією на ринку. Можливо, хтось копає під вас і бізнес опиниться під загрозою. Однак у важкий момент на допомогу прийде друг чи добрий знайомий, який дасть пару слушних порад, а також підтримає фінансово.

ТЕЛЕЦЬ

Невиправні трудоголіки можуть протягом тижня зробити чимало. Наприклад, упорядкують офіс або закриють угоди з нерухомістю. А можна врегулювати питання фінансового плану: віддати борги та розібратися з даними у минулому зобов'язаннями. Фінансова ситуація неоднозначна: багато коштів піде на потреби дітей, близької людини. Водночас і без грошей вам не доведеться – вони надходитимуть регулярно та у прийнятних кількостях. Взаємини з діловими партнерами не дуже потурбують вас зараз, оскільки у цій сфері все стабільно.

БЛИЗНЯТА

Зараз ви більше захоплені роботою, але місце для романтики все ж таки варто знайти. Не відмовляйтеся від побачень, обов'язково приділяйте цьому час. Шукайте золоту середину, і тоді ви будете по-справжньому щасливі. Самотнім людям варто звернути увагу на знайомого, котрий давно відчуває симпатію. Але не потрібно користуватися такими почуттями, якщо ви не відчуваєте взаємності. Висока турбулентність в особистому житті розпочнеться у молодих та вільних людей. Однак і сімейні надто ризикують захопитися привабливою особою.

РАК

Проблеми можливі у літніх родичів: можливо, вам доведеться переглянути свої плани, щоб допомогти їм. Протягом тижня ваш енергетичний потенціал невисокий, тому бережіть себе і знайте міру, як у їжі, так і в питві. Ваша кар'єра повільно, але впевнено йде вгору. Якщо ви давно працюєте на одному підприємстві, маєте всі шанси стати начальником, якщо молодий фахівець – отримати підвищення. Всі ваші думки будуть зайняті кропіткою роботою, а також бажанням збільшити зарплату. Не упускайте жодної пропозиції для додаткового заробітку.

ЛЕВ

З'являється сильна потреба змінити щось у своєму житті. Службовцям варто змінювати роботу тільки у разі вигіднішої пропозиції. Підприємці зможуть підвищити оберти компанії, але для цього доведеться піти на невеликий ризик та взяти кредит. Вдалими будуть проєкти, у яких бере участь іноземний капітал. Можливі розбіжності з партнерами у справі, і, як і раніше, йдеться про нерухомість або іншу велику власність. З'явиться бажання все кинути на півдорозі, проте це тимчасові труднощі, і вони незабаром закінчаться.

ДІВА

Гарний прибуток можливий від ведення справ із закордонними партнерами. Значних витрат вимагатимуть сім'я, діти, рідні. В особистому житті вам належить вирішити питання, пов'язані з облаштуванням будинку, ремонтом та сім'єю. Майбутній період принесе серйозні зміни. Колишні кохані захочуть возз'єднатися, а подружжя відчує необхідність відвертої розмови. Багато сил будуть забирати діти, яким зараз як ніколи потрібна ваша підтримка та допомога у навчанні та плануванні їхнього майбутнього.

ТЕРЕЗИ

Для самотніх це непоганий час: їхня чарівність та оптимізм залучать гідних представників протилежної статі. Якщо ви самотні, не відмовляйтеся від романтичних побачень: вони зненацька принесуть приємні емоції. У жінок з'явиться шанс зустріти свою «половинку», а чоловіки можуть серйозно закохатися. Сімейним парам рекомендовано остерігатися різних спокус, щоб зберегти шлюб. Підвищене навантаження на роботі сильно послаблює ваш імунітет, тому зберігайте спокій.

СКОРПІОН

Зараз ви серйозно налаштовані на побудову кар'єри, підвищення на посаді, щоб збільшити свій дохід. Зірки сприяють тим, хто зайнятий у громадських організаціях, IT-сфері, вченим, інженерам. Видається хороший шанс отримати вигідну пропозицію в бізнесі, перейти на нове місце роботи з кращими умовами. У бізнесменів очікується прибуток, можливість отримати великий кредит чи інвестиції. Службовці можуть не турбуватися за своє становище: їхня старанність обов'язково буде високо гідно оцінена керівництвом.

СТРІЛЕЦЬ

Настає ідеальний час для вирішення житлових питань, розширення сім'ї, зачаття та народження дітей. Загалом ваше здоров'я досить міцне, проте остерігайтеся великого скупчення людей, щоб не підхопити вірусну інфекцію. У кар'єрному зростанні не очікується помітних стрибків, проте ви можете розраховувати на хорошу премію або вигідний підробіток понаднормово. Дрібні підприємства вимагатимуть пильної уваги та ретельного контролю з боку бухгалтерії. Ви зможете завершити найскладніші проєкти та допомогти своїм колегам.

КОЗОРІГ

Гроші надходитимуть невеликими потоками з різних джерел: партнерів по бізнесу, друзів, хтось поверне борг чи замовить ваші послуги. Є можливість позичити велику суму у друзів чи банку. Дохід може прийти внаслідок отримання спадщини чи вигідного кредиту. Є шанс вдало вкласти гроші у землю чи нерухомість. На особисте життя не вистачає часу та сил через роботу. А страхи заважають із головою поринути у нові стосунки. Пильної уваги вимагатимуть дорослі діти, які потребують підтримки.

ВОДОЛІЙ

Ваше життя заграє новими фарбами, а у найближчому оточенні з'являться цікаві люди. Будьте серед людей, заявляйте про себе і ви отримаєте вигідні пропозиції, які збільшать ваші доходи в рази. Однак, наберіться терпіння, це станеться не раніше останніх чисел місяця. У роботі зробіть тимчасову паузу, вона потрібна для переоцінки своїх здібностей. Підприємці будуть змушені зайнятися податковими деклараціями, рекомендується обережно заповнювати папери, перевіряючи всі пункти.

РИБИ

Можливі зміни в будинку: переставляння, переїзд у нове житло, покупка меблів, ремонт. Романтика, сімейні стосунки, зустрічі з родичами приносять задоволення. Зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. Для підтримки стабільних доходів вам доведеться старанно працювати. Єдине, що може зіпсувати плани і зараз послаблює ваше здоров'я, це схильність до різноманітних вірусів, тому дотримуйтесь запобіжних заходів.

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