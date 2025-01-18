Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 січня 2025 року

Дуже цікавий тиждень, який відкриває зодіакальний місяць об'єднання духовних братів та однодумців. Це період транзиту Сонця за знаком Водолія, який принесе особливу атмосферу свободи, новаторства та приязності. Готуємось до інтенсивного розвитку подій на глобальному рівні.

Тиждень сприятливий для прогресивних ідей та кардинальних змін. Це час, коли енергія зосереджена на колективних інтересах, експериментах та звільненні від застарілих систем.

Енергетичне тло періоду посилює бажання виявити свою унікальність і вийти за рамки звичного, активізує прагнення впровадження нових технологій, пошуку нестандартних рішень та оновлення існуючих систем. Люди частіше шукають свободи у висловленні своїх думок, а також незалежності від застарілих правил. Це чудовий час для роботи з проєктами, пов'язаними з IT, наукою та творчістю.

23 січня ретро-Марс в опозиції з Меркурієм та в гармонійному аспекті з ретро-Ураном – управителем Водолія. Енергії планет розширюють колективну свідомість, сприяють єдності та загальним цілям. День сприятливий для взаємодії з однодумцями, зміцнення дружніх зв'язків та участі у груповій діяльності. Гуманітарні проєкти та волонтерство отримають додаткову підтримку.

25 та 26 січня формується гармонійна конфігурація планет "Бісекстиль": Венера-ретро Уран-ретро Марс. Конфігурація пробуджує несподівані зміни у стосунках та фінансах, відкриває нові підходи до старих проблем. Уран додає несподіванок, але у сприятливій формі. Під його впливом можливі позитивні сюрпризи у коханні, фінансах чи особистих проєктах.

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ОВЕН

Тиждень мине під девізом пошуку сенсу та відстороненості від зовнішньої діяльності. Період може пробуджувати бажання переосмислити свої цілі та життєві установки, доцільність розвитку наявних взаємин. Багато Овнів стають більш філософськими, аналітичними, але часом трохи холодними емоційно. Можливі несподівані зміни, нестабільність у настрої та ситуаціях. Зірки підштовхують до перегляду звичного та ухвалення нового, навіть якщо це здається складним.

ТЕЛЕЦЬ

Активність змінюється з серйозної та дисциплінованої на легшу, новаторську та неформальну. Це час чіткості думки та несподіваних ідей. Чудовий момент для мозкових штурмів, інтелектуальних проєктів та спілкування на високому рівні. Експериментуйте, розширюйте коло спілкування з новими людьми, мандруйте – саме у поїздках може відбутися доленосна зустріч. Це сприятливий час для пошуку однодумців, вступу до груп та спільнот.

БЛИЗНЯТА

Сміливіше відходьте від звичних кордонів, дивіться на світ глобально. Будьте відкритими до нових технологій, методів роботи або навіть стилів життя. Спробуйте те, що раніше здавалося надто незвичайним. Але довгоочікуваного поліпшення у сфері взаємин очікувати не доводиться. У чуттєво-емоційній сфері можливі деякі проблеми. Проте корисно виявляти ініціативу на роботі, допомагати колегам, вивчати інформацію, яка може стати в пригоді на професійній ниві.

РАК

Не бійтеся змін – від зміни місця проживання до звільнення з безперспективного місця роботи. Якщо старі структури більше не працюють, у цей час сміливо відпустити їх та відчинити двері для чогось нового. Тиждень подарує натхнення та нові горизонти. Звертайте увагу на колективні проблеми, беріть участь у обговоренні соціальних ініціатив. У цей період важливо дивитися ширше, ніж на особисті цілі. У цей період ви будете терплячі, активними та наполегливими, а тому обов'язково досягнете свого!

ЛЕВ

Під активним впливом зірок вам захочеться якимось чином проявити себе з кращого боку та продемонструвати свої найвидатніші якості. Але водночас будьте готові до того, що колеги і ближнє оточення вважають ваше прагнення виділитися хвастощами і егоїзмом, закидаючи вас претензіями і причіпками. Однак, більшою мірою це може бути пов'язане зі звичайною людською заздрістю. Ваше завдання – в жодному разі не реагувати на провокації та залишатися на увазі.

ДІВА

У цей час може сильно постраждати матеріальний добробут. Зірвуться деякі проєкти, а вкладені кошти виявляться втраченими, не виключені випадки ошуканства навіть з боку близьких друзів та колег. Ваше завдання зараз – зберегти те, що маєте. Берегти не лише фінанси, а й здоров'я. Тим, хто хоче звільнитися, зірки радять трохи зачекати, щоб обміркувати своє рішення та знайти потрібну вакансію. У роботі намітиться невеликий застій, здаватиметься, що нічого не змінюється, але це тимчасові труднощі.

ТЕРЕЗИ

Ви зараз настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що важко терпите претензії свого партнера. Роздратування і бажання все кинути можуть долати вас, але це не найкраще рішення. Не рубайте з плеча, інакше згодом пошкодуєте про розлучення, але довіра буде вже підірвана. Також деяка напруженість щодо колег і керівництва можуть ще більше затьмарювати настрій, але плітки за вашою спиною – лише підтвердження вашої значущості.

СКОРПІОН

Будьте обережні у фінансових операціях, не ризикуйте, вкладаючи у погано підготовлені чи надто креативні проєкти. Остерігайтесь сумнівних пропозицій, навіть якщо вам дуже потрібні гроші. Зірки радять замислитись над зміною місця роботи чи професії, щоб реалізувати свій потенціал. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень. Креативним людям зірки рекомендують роботу у сфері медіа, публічних виступів, інформаційних технологій.

СТРІЛЕЦЬ

Ви легше пристосовуєтеся до будь-яких обставин, вправно маневруєте між перешкодами та знаходите максимально комфортні та вигідні для вас умови. Підприємцям слід розширювати свій бізнес, впроваджуючи нові передові технології, використовуючи сучасні способи просування. У професійній сфері вам вдасться реалізувати багато чого з наміченого ще минулого року. Зірки радять самотнім людям звернути увагу на колегу по роботі, з яким вас пов'язують дружні стосунки.

КОЗОРІГ

Енергії планет розхитують вашу психіку і спонукають до імпульсивних необдуманих вчинків. До сумнівів, що почали мучити вас протягом тижня, додасться нервозність через зовнішні подразники. Якщо вас зачеплять чиїсь слова чи вчинки, ваша реакція може бути надто бурхливою, що негативно впливає на репутацію. Тому намагайтеся тримати себе в руках і не вступайте в суперечки! Від вашого спокою залежить ваше матеріальне становище, перспективи співпраці з іншими людьми.

ВОДОЛІЙ

Ідеально зайнятися наведенням ладу як у домі, так і у своїх думках. Звільніть простір від мотлоху, що накопичився роками, — самі не помітите, як слідом за простором навколо впорядкуються і ваші думки, і почуття. А ось великого скупчення людей вам варто уникати — натомість вечорами краще проводити час вдома або зустрітися зі старим другом і сходити в басейн. В іншому разі великий ризик зробити необачний вчинок на публіці та зіпсувати свою бездоганну репутацію.

РИБИ

Витрати зростуть через професійні та особисті зобов'язання, можлива необхідність віддавання боргів або розрахунків за кредитами. Однак, повний дефіцит коштів вам не загрожує, і проблеми з часом будуть вирішені. Вам слід бути обережними з обіцянками, які вам роздають навіть добре знайомі люди, та й самим не варто брати на себе підвищених зобов'язань – ризик того, що все зірветься, надто високий. Цей період підходить для навчання, набуття нових знань та відновлення втрачених контактів.

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