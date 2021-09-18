Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 вересня 2021 року

Тиждень насичений астрологічними подіями, енергетичний потенціал дуже сильний. Важливо використовувати цей час з максимальною вигодою для себе, не пропускати жодного шансу і не відкладати на потім те, що можна зробити зараз.

20 вересня Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Юпітером — один із найкращих днів у вересні, коли можна розібратися у всьому з мінімальними потрясіннями. Скористайтеся потенціалом цього дня, якщо потрібно з кимось домовитися, вирішити питання з документами, фінансами, партнерськими взаємовідносинами з іноземцями.

21 вересня о 02:55 за київським часом Повний місяць у Рибах. Містичний час, що дозволяє заглянути в глибини Душі.

22 вересня о 22:21 Сонце перетинає кардинальну точку і входить у знак Терези, тобто настає Осіннє Рівнодення — День Сили. З цього моменту настає астрономічна осінь. Час підбивати підсумки, цього дня можна випробувати стан, у якому досягається гармонія між духом і тілом. У цей день Меркурій у квадратурі з ретро-Плутоном — щось обов'язково зміниться, і багато людей відчувають, що відбудуться кардинальні зміни в тій чи тій сфері життя найближчими днями. Від цього мозок посилено працює, часом, складно давати раду з потоком думок, інформації, великою кількістю контактів і розмов.

23 вересня Венера в опозиції з ретро-Ураном, несподівані події, непередбачувана поведінка партнерів змушує змінювати плани, щось втрачати, від чогось відмовлятися. В особистих і ділових взаєминах з'являється багато суперечностей. Один неправильний крок, необережне слово, може ускладнити взаємини настільки, що виправляти їх буде практично неможливо в майбутньому.

25 вересня формується великий повітряний тригон — ретро-Сатурн, Марс, Чорний Місяць у Близнятах. Потік неправдивої інформації, абсурдних висновків, неперевірених даних створює зовнішню напружену атмосферу. Те, що спочатку видається обнадійливим, в результаті може дати серйозні проблеми з правовими органами та державними структурами. Жодних серйозних рішень не ухвалюйте цього дня.

26 вересня Меркурій розгортається і від 27 вересня входить в фазу ретроградного руху, що трапляється тричі на рік і триває 21 день. В цей час додаються акценти на внутрішні, приховані, затримані, уповільнені, спотворені реакції. У ці періоди потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення питань та виконання робіт. Найчастіше виникають перешкоди, змінюються плани. Тому не рекомендується починати в ці періоди щось нове.

ОВЕН

Націлюйтеся на довгострокові перспективи, але не поспішайте — дійте спільно, шукайте взаємовигідне партнерство. Ваш управитель — Марс — перейшов у знак свого вигнання — в Терези, тому може відчуватися занепад сил, виникати сумніви в доцільності тієї чи тієї справи. Перед вами з'явиться кілька невідкладних завдань — спирайтеся і на досвід, і на інтуїцію. Напирання і сила не зарадять у просуванні своїх інтересів. Позитивний настрій і віра в себе допоможуть гідно провести цей період.

ТЕЛЕЦЬ

Стежте за тим, який рівень ваших життєвих сил. Часом слід відмовитися від термінових справ заради відновлення організму. Не перевищуйте калорійність свого раціону, уникайте алкоголю і засобів, що змінюють свідомість. Венера, що керує вашим знаком, рухається Скорпіоном — це опозиція Тельця, тому виникає багато складних ситуацій, що вимагають зробити вибір. Нерви на межі, ви можете відчути погіршення самопочуття, вас легко спровокувати на скандал. За можливості, проведіть час на самоті.

БЛИЗНЯТА

Намагайтеся не привертати до себе занадто багато уваги, перетягувати ковдру на себе під час діалогу. Скромність і простота вітаються буквально у всьому — це дасть вам додаткові можливості. Розставте пріоритети, визначте найбільш важливі сфери. Ваш управитель — Меркурій, переходить в ретроградний рух, тому потрібно зосередитися на головному і до 26 вересня зробити якомога більше. Вихідними нічого важливого не плануйте, тому що можуть виникнути складнощі в поїздках, проблеми з документами, виявитися помилки.

РАК

Це період лікування, багато проблем вирішуються, але психологічне навантаження дає сильну втому. Слід вирушити в далеку подорож, відпочити на морі або поблизу будь-якого водоймища. Початок тижня ознаменується незвичайною пропозицією — не поспішайте її відкидати. В середині тижня у вас зросте творчий складник життя. Сміливо беріться за «пробу пера» в будь-якому напрямі. Знаходьте можливість якийсь час бувати на самоті, щоб прийти до згоди з собою.

ЛЕВ

У Левів цього тижня майже не залишиться часу на відпочинок. Кожна розпочата справа наблизить успіх. Особливо продуктивно вдаватимуться переговори і обговорення. Наполегливіше боріться за свої права і просувайте свої інтереси. Активна робота протягом цього тижня забезпечить хороший фундамент на найближчий час — ви зможете розслабитися, відпочити і насолоджуватися результатами своєї праці. У сфері взаємин вдасться досягти згоди, а деякі токсичні люди зникнуть з вашого оточення.

ДІВА

Дослухайтеся до побажань свого найближчого кола спілкування — ці люди для вас набагато важливіше, ніж просто союзники. Успіх буде залежати від встановлених договорів і знайденого компромісу. Ваш управитель — Меркурій — вихідними переходить в ретроградний рух, тому до кінця тижня те, що заплановано раніше, вимагає внесення змін. Можуть з'явитися тривоги, складності з близькими людьми, багато дрібних клопотів і проблем. Те, що можна виконати на початку тижня, — зробіть, не відкладаючи на потім.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня з'явиться прагнення до незалежності, хоча це здійснити дуже непросто, тому що ваш управитель — Венера — перебуває в некомфортному для себе знаку — має статус вигнання. Бажання часто не відповідають можливостям, а прагнення до дій знищується оточенням, що сприймається вами дуже емоційно. Стежте, щоб боротьба за свободу не заважала справах і роботі. На першому місці зараз — сумарний підсумок командних праць, а не бажання вирватися вперед, виділитися з натовпу.

СКОРПІОН

Вам вдасться розібратися з однією із заплутаних ситуацій, але не факт, що ви будете задоволені підсумком. Багато що потребує доопрацювання або коригування. Пригнічені бажання піднімаються на поверхню. Мотивуйте себе з надією подивитися в майбутнє. Цей період сприяє взаєминам, основою яких є грошовий інтерес. Гарний час для зміцнення зв'язку з романтичним партнером, період успішний для втілення творчих задумів.

СТРІЛЕЦЬ

Відчуєте приріст життєвих сил. Це чудовий час, щоб перейти від планування до активних дій — підсумки виявляться приголомшливими. Використовуйте цей час для гармонізації особистого життя, встановлення зв'язків з представниками протилежної статі. Ентузіазм і енергія в роботі допомагає самовираженню і особистісному розвитку. Чудовий час для проведення онлайн-заходів, запуску реклами. Оптимізм і практика щедрості, сприяє успіху в матеріальних справах.

КОЗОРІГ

Врівноваженість Козорогів цього тижня буде гідна похвали, і немає таких справ, в яких ви б не змогли розібратися в цей період. Власні ідеї будуть тепер приведені в дію, різко підвищиться впевненість в собі. Громадська діяльність приносить задоволення. Протягом 20-25 вересня ви зможете реалізувати багато творчих ініціативи і проєкти, давно заплановані справи. Але до кінця тижня рекомендується злегка знизити фінансові амбіції, тому що збільшується ймовірність прийняття помилкових рішень.

ВОДОЛІЙ

Тиждень сприятливий, але цікавих і яскравих подій також не передбачається. Гарний час для роботи над собою — внутрішньою і зовнішньою сторонами своєї особистості. Ви зможете заслужити похвалу від начальства, активно впливати на думку партнерів, компаньйонів по бізнесу. Намітьте на цей період офіційні візити, відвідування вищих і офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи. Все відбувається за планом, спокійно, без зайвих хвилювань, але до вихідних можете занудьгувати.

РИБИ

У вас новий етап в романтичних стосунках, створення ділового партнерства і пошуку нового способу поліпшення свого добробуту. Повний місяць у вашому знаку 21 вересня направить до вас милостиві енергії. Не витрачайте час на ілюзії, займіться реальною справою — у вас вийде навіть більше, ніж ви собі уявляєте. Порівняно з представниками інших знаків зодіаку вам щастить найбільше в цей період. Використовуйте цей час максимально ефективно — будьте активні і найближчим часом у вашому житті відбудуться щасливі перетворення.

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