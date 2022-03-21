Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 березня 2022 року

21 березня – день Сили, перший схід Сонця нового астрологічного року. Потенціал дня сприяє якісним перетворенням та трансформаціям, зростають духовна та психічна сили. Більшість людей ніби прокидаються, знаходять натхнення і віру у світле майбутнє, входять у стан повної єдності з ритмами Всесвіту.

Важлива інформація, яка надійде у понеділок, може допомогти у вирішенні питань, пов'язаних із зарубіжжям, оформленням документів, вищою освітою. Юпітер з'єднується з Меркурієм – аспект допомагає мислити масштабно, бачити картину загалом. Гармонійна, добродушна зовнішня атмосфера допомагає знайти правиьні розв'язання навіть найскладніших життєвих завдань.

22 березня Марс та Уран у напруженості – травмонебезпечний день, люди схильні поводитися агресивно, боротися за свої права, ігнорувати встановлені обмеження. Кількість ДТП, що збільшиться в цей день, також багато хто помітить, що техніка, механізми, автомобілі в найбільш невідповідний момент виходять з ладу. Дуже обережно з електроприладами, взагалі через неуважність, спричинену емоційним напруженням, можна опинитися в небезпечній ситуації. Уникайте екстриму, швидкості, робіт на висоті.

23 березня Меркурій у поєднанні з Нептуном – день натхнення, парадоксів та дивовижних ідей, посилюється чутливість до довкіля, до думок та емоцій інших людей. Люди творчих професій, письменники, фотографи, артисти можуть вирішити в цей день найважливіші питання, пов'язані з їх соціальною реалізацією. Звертайте увагу на сни в ніч проти 23 березня, у них ви знайдете необхідні підказки.

26 березня Меркурій у гармонійному аспекті з Плутоном сприяє збільшенню контактів, комунікабельності, популярності, підприємливості, дослідженням. Можлива поява важливої інформації, що впливає на багато людей. Аспект сприяє вирішенню питань, пов'язаних із грошима, великими покупками, угодами, страховками, податками, заповітами, спільними ресурсами. Відкриваються справжні причини і сили глобальних процесів, що відбуваються.

27 березня Меркурій входить на знак Овна, транзит сприятливий для людей, які працюють з інформацією — швидкість сприйняття та отримання необхідних відомостей у цей час зростає. Все щодо поїздок, отримання документів, дозволів, вдається значно швидше. Активізуються стосунки з родичами, з'являється бажання здобути нові знання, познайомитися з однодумцями, взяти участь в інтелектуальних змаганнях.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Сприятливий тиждень, ви сповнені сил, енергії, здоров'я. Настрій покращується, більшість питань вирішується потрібним чином, з вигодою та користю для вас. Сонце увійшло у ваш знак увечері 20 березня і від цього моменту ваше життя змінюється на краще, незважаючи на зовнішню напружену атмосферу. Виявляйте лідерські якості, просуйте свої інтереси, демонструйте себе – вам багато чого потрібно зробити протягом тижня, щоб закласти фундамент добробуту на рік.

ТЕЛЕЦЬ

Навколо все цікаво, незвичайно і здебільшого позитивно. Як відомо, людина звикає до всього і ви – не виняток. Напруженість у зв'язку з військовою ситуацією країни, тривога оточення допомагає мобілізувати власні внутрішні ресурси і бути корисним суспільству. Тиждень дуже важливий — початок нового астрологічного року, тому потрібно підійти до цього періоду з великою часткою відповідальності. У вас з'являються сприятливі можливості вийти із замкнутого кола обставин, упіймати птаха Удачі за хвіст

БЛИЗНЯТА

Навколишні люди дивуються вашим чарівним перетворенням: як зовнішнім, так і внутрішнім. Посилюється бажання бути самостійним і незалежним, можуть виявитися організаторські здібності. Все це сприяє професійній реалізації, кар'єрному зростанню, набуттю популярності. Щоб не прогаяти сприятливі можливості періоду — не намагайтеся шукати логіку в тому, що відбувається. Просто довіртеся Всесвіту, не бійтеся завершувати те, що більше не буде розвиватися. Вже незабаром вам відкриються нові перспективи.

РАК

Цей період сприяє всім фінансовим справам, вирішенню робочих питань, встановленню довгострокових партнерських взаємин. Гарний час для реорганізації підприємств, бізнесу, вступу на роботу, придбання великих, красивих та дорогих речей. Можливий переїзд, зміна ситуації у майнових та матеріальних суперечках. Енергетичний потенціал тижня дуже сильний, щоб не втратити щасливого шансу — дійте швидко, включайтеся в будь-який новий процес без зволікання.

ЛЕВ

Різка зміна умов, звичного життєвого укладу може призвести до замішання, зайвих хвилювань. Не бійтеся виходити із зони комфорту, сміливо озвучуйте свої ідеї, виходьте в центр – ви можете стати новим лідером, який формує громадську думку.

Успіх чекає на тих, хто займається бізнесом, перебуває на посаді, пов'язаній з матеріальною відповідальністю або має творчу професію. Можливо, потрібно зробити нелегкий вибір, але його потрібно зробити, якщо хочете щасливих змін.

ДІВА

Виявляється потяг до лідерства, до матеріальних цінностей, з'являється бажання панувати у своїй компанії чи робочому колективі. Вищі за посадою керівники позитивно оцінюють вашу завзятість, наполегливість, витримку, цілеспрямованість. Дійте, заявляйте про себе – протягом тижня ви зможете закласти фундамент майбутніх успіхів. Часу на відпочинок немає, як і взагалі на особисте життя – ви в потоці подій, але загалом будете задоволені результатами цього тижня.

ТЕРЕЗИ

Несподівана зустріч із потрібною людиною, може витягнути вас із неприємної ситуації, що склалася, а також залучити дійсно підхожих партнерів, однодумців. Завдяки позитивному сприйняттю оточення і прагненню до гармонії вдається подолати власну скромність, досягти задоволення з багатьох питань. Тиждень насичений подіями, ви в центрі, задаєте тон тому, що відбувається, отримуєте цінний досвід і можливість змінити власне життя відповідно до своїх бажань.

СКОРПІОН

Гармонізація власної особи, набуття балансу між соціальною активністю та внутрішнім життям, сприятиме виникненню бажання встановити зв'язки з представниками протилежної статі. Тиждень пристрасних взаємин, вже усталені стосунки отримають нові імпульси. Матеріальна сфера та фінанси можуть постраждати через надмірну марнотратність, прагнення опинитися в перших рядах за будь-яку ціну. Відбувається активізація вашої громадської діяльності, підвищуються творчі та творчі якості.

СТРІЛЕЦЬ

Велика кількість розмов, різних контактів сприяють вирішенню ділових питань. Протягом тижня стає важливою співпраця, взаємодія з іншими людьми. Час сприятливий для переговорів і виступів, але тільки в тому разі, якщо зможете стримати імпульсивність і прагнення покінчити одразу з багатьма проблемами. Поява нових ідей та інтересів, неоднозначний поворот у взаєминах із колегами та партнерами, ділові відносини з протилежною статтю можуть повернутись у романтичному напрямку.

КОЗОРІГ

Посилюється романтичне спілкування, активізуються любовні побачення. Зав'язуються цікаві знайомства, виникають нові захоплення. Гарний період для активної взаємодії з партнером, відновлення особистих та ділових стосунків. Дещо легковажне поводження з грошима вказує на те, що у всіх фінансових заходах необхідно виявляти крайню обачність та обережність. Не виключено можливості деяких збитків внаслідок необдуманих вчинків, необачних кроків.

ВОДОЛІЙ

Ідеальний період для дружнього спілкування, для кохання, шлюбу та сімейного життя. Зростає соціальна активність, тому доводиться діяти одразу за всіма напрямами – робота, романтика, суспільні взаємини, зустрічі з однодумцями. Період також сприятливий для вирішення фінансових справ та з'ясування спірних питань із діловими партнерами. Період сприятливий для впливу на публіку, створення спільнот, запуску проєктів, відкриття підприємств.

РИБИ

Дивним чином наявний зовнішній негатив оминає вас. Зростає ваша привабливість, і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю, чи то начальство, підлеглі чи ділові партнери. Це добрий період для кохання, шлюбу, для закріплення дружби, проведення свят, вечорів, зустрічей. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Можливий певний фінансовий успіх, отримання довгоочікуваного прибутку.

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