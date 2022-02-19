Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 лютого 2022 року

Має бути відносно спокійний тиждень, який принесе прояснення щодо найактуальніших тем.

Сонце рухається за знаком Риби, приносить розміреність і плавність у життя, відносини на міжнародному рівні стануть гармонійнішими, формуються зручніші зовнішні обставини. На рівні інтуїтивних усвідомлень можна вирішити багато питань.

Сприятливий час для таємних справ, роботи на самоті, нейтралізації гострих моментів у сформованих ситуаціях, легше оминути перешкоди. Вчинками людей керує натхнення, бажання уникнути конфлікту. Хороший період для режисерів, фотографів, художників, працівників хімічної та фармацевтичної промисловості.

Не можна діяти надто агресивно, прагнути швидко просунути свої інтереси, пробити ситуацію, вирішувати питання «лоб у лоб». Через образ, музику, художній опис того чи того процесу вдається донести потрібну інформацію, вплинути на розвиток подій.

Тиждень від 21 до 27 лютого – час кохання, романтики, духовного розвитку, заспокоєння. Цими днями пробуджуються естетичні потреби, з'являється туга за далекими країнами, а творче натхнення спричиняє образне вираження. Знижується активність у діловій сфері, проте не можна говорити про погіршення ситуації. Швидше, багато людей відчувають, що найближчі дні — це зупинка перед новим циклом діяльності.

Гарний час для зв'язків із зарубіжними та далекими партнерами, обговорення проєктів. Але важливо уникати нереалістичних очікувань і схильності до емоцій, оскільки через це можливі фінансові помилки та прорахунки, а також завуальовану брехню та інтриги з боку конкурентів.

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ОВЕН

Благодійний емоційний настрій сприяє вирішенню багатьох завдань. Поліпшуються стосунки з рідними та близькими, з чоловіком, романтичним партнером. Обставини дозволяють зробити вільний вибір, знайти можливості реалізації своїх прихованих здібностей та талантів. Буквально прорив вашого потенціалу дає змогу долати складні ситуації, усунути наявні труднощі. Ваші недоброзичливці слабшають, і ви це бачите на реальних прикладах.

ТЕЛЕЦЬ

У соціумі, навколишньому середовищі, у стосунках із людьми проявляєте себе впевнено, відчуваєте свою значущість. Активна життєва позиція вплине на ваш бізнес або повсякденні справи. Період душевного єднання з близькими та коханими, вирішення майнових питань. Стосунки з дітьми та батьками виходять на новий, якісніший рівень. Можливі таємні любовні захоплення, перетворення ділових взаємин у романтичний зв'язок.

БЛИЗНЯТА

Ви можете відчути сильну домінантну позицію одного з батьків, який прагне все організувати у вашому житті. Це негативно впливає на ваш настрій і може навіть виникнути конфлікт. Сприятливий час для дружніх взаємин, поїздок, спільних проєктів із однодумцями. Може обтяжувати побут, атмосфера у родині, зовнішні обмеження, але це компенсується цікавими контактами, спілкуванням, новими знайомствами.

РАК

Зв'язок з батьківщиною, будинком, сім'єю, спілкування з батьками надає сил, тому, якщо ви почуваєтеся не дуже добре, то можете покращити свій стан, повернувшись до свого коріння. Формуються сприятливі обставини, які позитивно впливають збереження шлюбу, гармонізацію особистих взаємин, і навіть продовження роду. Час отримання необхідних відомостей, необхідних паперів, документів, що відчинять потрібні двері. Відбуваються глибокі усвідомлення з фундаментальних питань.

ЛЕВ

Життя братів і сестер, ближніх родичів, дуже впливає на вашу повсякденність. Можливо, знадобиться ваша участь у вирішенні питань та проблем ближнього оточення. Сусіди, друзі, зустрічі зі знайомими додають клопоту, часу на відпочинок практично немає. Сприятливий час для поїздок, переселення, початку ремонту у будинку чи офісі. Якщо оточення бачить, що ви зайняті справою – вас не турбують. Якщо ж немає завантаженості у особистих справах – їх знаходять інші люди та підкидають вам.

ДІВА

Відчуття свободи, фінансової незалежності позитивно впливає сімейне життя і романтичні взаємини. Якщо в цих галузях є проблеми, то протягом тижня зможете все виправити та набути гармонії. Можливо, ви зрозумієте, що настав час оновити ваші стосунки, почати спільне життя з партнером або подати заяву до загсу. Цікавий тиждень, подій багато у всіх життєвих сферах, але все, що відбувається з вами, в результаті принесе задоволення і комфорт.

ТЕРЕЗИ

Близькі стосунки, сімейні теми, любов та питання офіційного партнерства – основні сфери вашої активності протягом тижня. Можуть стати актуальними питання продовження роду, стосунки з дітьми, визначення напряму їхнього розвитку. Зараз особливо важливо приділити увагу дітям, виявити участь у їхньому житті – ви зможете знайти правильний підхід та вибудувати те, що, можливо, було колись зруйновано. Сила вашого впливу неймовірно велика найближчими днями — використовуйте цей час максимально ефективно.

СКОРПІОН

Тиждень набуття мудрості, самовизначення, набуття нових життєвих цілей, створення хорошого підґрунтя для старту. Підходять до завершення багато проєктів, починається щось нове, що матиме успіх. Також з'являється можливість життя за кордоном, в'їзду за трудовою візою, укладання договорів із закордонними партнерами. Часу для відпочинку та спокійних сімейних вечорів не так багато, як хотілося б вашим домашнім, але загалом тиждень сприятливий і дуже ефективний у плані перспектив.

СТРІЛЕЦЬ

Активне соціальне життя, суспільні взаємини, робота займають багато часу, але водночас дивним чином з'являється можливість поєднувати зовнішнє життя із сімейною, чуттєвою сферою. Ваше оточення може бути не готовим до змін, тому не варто свої тверді переконання нав'язувати іншим людям. Умови для самореалізації, побудови кар'єри досить хороші, тому навіть якщо є негативний досвід запуску того чи того робочого проєкту, зараз все вдається так, як треба.

КОЗОРІГ

Несподівано виникає ситуація, яка може нагадати про минулі неприємності, а це може тягнути назад, дестабілізувати вас. Щоб уникнути негативного розвитку подій – зверніться за допомогою до інших людей, не мовчіть про те, що вас турбує. Зараз вам не можна бути на самоті, намагайтеся перебувати в колективі, серед інших людей – саме у партнерах ваша сила найближчим часом. Відбуваються важливі події, які впливають не лише на вас, а й на вашу родину.

ВОДОЛІЙ

Тиждень роздумів, додаткових ресурсів для реалізації задуманих проєктів, знаходження компромісу з партнерами та однодумцями. Можливо, ви отримаєте нові завдання, змушені будете звалити на себе обов'язки інших співробітників. Справ багато, але щоб усе виконати якісно, намагайтеся хоч трохи відпочивати і тоді все, що буде зроблено протягом тижня, принесе вам матеріальне задоволення, визнання колективу. Робота на самоті вдається найкраще.

РИБИ

Виникають нетипові та незвичні обставини, вдало вийти з яких можна лише застосувавши свою інтуїцію та творчий потенціал. В результаті ви знайдете стабільність і надійність, повагу з боку інших людей. Може статися так, що якась дивна людина невідомо звідки з'явилася і не дає спокою. Стосунки у сім'ї змінюються, причиною цього можуть бути події минулого. Необов'язково це пов'язано з негативом, швидше навпаки — настав час змінити усталені рамки в сім'ї.

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