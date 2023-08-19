Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 серпня 2023 року

23 серпня Меркурій розвертається у ретроградний рух у знаку Діви до 16 вересня. Вплив ретроградного Меркурія, тією чи іншою мірою, відчуває кожна людина. Всім знайомі всілякі перешкоди, дивні ситуації, які не мали статися за всіма законами логіки. У ці періоди уповільнюються робочі процеси, а рівень сприйняття та розуміння одне одного сильно знижується.

Триває період ретроградної Венери і в парі з ретро-Меркурієм обидві планети створюють важчий психологічний клімат. Проблеми чатують на стосунки з колегами та партнерами, оскільки далеко не всі з них горять бажанням займатися справами, виконувати поставлені завдання. Великий ризик повернути, як то кажуть, не туди.

27 серпня о 16:20 войовничий Марс входить до Терезів – це знак Венери, яка зараз ретроградна та вражена енергіями Ліліт. Марс у Терезах має слабкий статус – вигнання, а це означає, що спроби проявити активність можуть поставити інших людей у незручне становище, будь-які дії – невчасно, недоречно. Транзит триватиме до 12 жовтня 2023 року. У цей час багато людей можуть відчувати, що вже немає стимулу до боротьби, змінюються заяви, вектор повертається у бік компромісів.

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ОВЕН

Надходження матеріальних благ будуть мало стабільними. Вразливими будуть шлунок, кишківник та печінка, тому дотримуйтесь здорового харчування, уникайте вживання спиртного. В іншому все буде добре. Життя особисте протягом тижня виглядає позитивно. Закохані парочки вирушать у спільну поїздку, яка складеться дуже вдало. Усі конфлікти зникнуть, а гострі кути згладяться. Дехто відновить старі зв'язки з минулого.

ТЕЛЕЦЬ

Істотні зміни чекають на тих, хто зайнятий в інформаційній сфері, торгівлі, логістиці. Вдалими будуть угоди із давніми партнерами. Представники знака, які працюють за наймом, зможуть змінити роботу на місце з найкращими умовами праці. Пануватиме плутанина в особистій сфері, а все через численні пропозиції та нових претендентів. Можна згадати колишнє кохання, людей, яких ви не бачили довгий час, когось із старих друзів.

БЛИЗНЯТА

Є шанс покращити стосунки з родичами, можливі зустрічі з ріднею, яка мешкає в іншому місті чи країні. Але для вирішення справді складних питань тиждень не підходить. Під впливом ретроградного Меркурія практично неможливо осмислити те, що відбувається, раціонально, логічно. Найкраще зараз зайняти споглядальну та вичікувальну позицію, присвятити час домашнім справам, побутовим питанням.

РАК

Зараз вам більше хочеться проводити час із сім'єю або за хобі, тому робота може стати тягарем. Підприємці зіткнуться з невеликим застоєм у справах, а службовці з новими викликами на роботі. Молоді фахівці вирушать на навчання, а творчі особи знайдуть реалізацію у фрілансі. Щоправда, для цього вам доведеться чимало попрацювати. Гарний час для поїздок до тих місць, де вже були.

ЛЕВ

Всесвіт хоче переконатися, що ви засвоїли уроки липня – серпня, тобто навчилися підтримувати внутрішній баланс. Не біжіть вирішувати всі справи, для цього буде достатньо часу. Сприятливо повернутися до тих справ чи навчання, які були розпочаті, але так і не доведені до завершення. Гарний час для того, щоб подбати про своє тіло, фізичне та психічне здоров'я, а також розібратися зі своїми кармічними питаннями.

ДІВА

Пам'ятайте, що розвиток приходить до тих, хто не забуває вкладати в себе! Протягом тижня цінно зробити знаковий закуп або взятися за створення того, чим хотіли давно зайнятися, але не наважувалися. Не припиняйте робити те, що може дати довгостроковий результат. Всесвіт підтримає, якщо ви займетеся саморозвитком, питаннями здоров'я або навіть вирішите змінити імідж. З особливою уважністю поставтеся до своїх почуттів та намагайтеся почути себе.

ТЕРЕЗИ

Намагайтеся запланувати тиждень так, щоб встигнути і прослухати корисний курс лекцій, і бажаний закуп зробити, і собою зайнятися, і з близькими поспілкуватися. Період творчого та спонтанного мислення, дивного збігу обставин, але у результаті все вирішиться без негативних наслідків. Є відчуття, ніби потрібно вибирати, кардинально щось змінювати. Але поки не робіть різких рухів, зачекайте до 4 вересня.

СКОРПІОН

Вплив ретроградних планет на вас протягом усього тижня дещо суперечливий. До позитивних можна занести прагнення самоконтролю, терпіння, обережність, бажання зробити корисне близьким людям, організованість, честолюбство. До негативних – меланхолію, пригнічений стан, почуття самотності, відчуття скутості у діях та ухвалення рішень. У неділю можуть статися кардинальні життєві зміни.

СТРІЛЕЦЬ

Планетарні енергії, впливаючи на вас, стимулюють амбітність, потяг до здійснення добрих вчинків щодо рідних та близьких. Зараз від вас потрібні завзятість та доведення до максимального результату всіх поставлених завдань. Настав час переглянути безліч планів, навести лад у домі та у взаєминах, але для цього необхідний простір у думках та діях. Не варто ухвалювати швидкі рішення, дійте повільно, але впевнено.

КОЗОРІГ

Намагайтеся виділитися на тлі інших людей і показати себе з кращого боку. Не ведіться на гарну обгортку! Перевіряйте, що всередині. Це стосується товарів, послуг та самих людей. Ви будете сповнені надій, а ось зробити чи змінити щось буде досить тяжко. Гальмування у справах зараз у всіх, тому не засмучуйтесь, якщо з першого разу не вдалося. Можна рекламувати себе, свій бренд, послуги та товари. Розміщуйте оголошення, виходьте з ідеями та пропозиціями.

ВОДОЛІЙ

Дадуть про себе знати люди з минулого, випливуть ситуації, що стосуються фінансів чи стосунків. Якщо вам не повертають борг, протягом тижня можна нагадати про це. Період підходить для розслідувань, аналітичної діяльності, досліджень та пошуку інформації. Гарний час для звернення за підказками до астрології, психології, духовних практик. Не тримайте у собі негатив – вимовляйтеся чи виплесніть претензії до миру на папері.

РИБИ

Захочеться діяти, але перешкоди у роботі не дадуть далеко просунутися. Остерігайтеся імпульсивних вчинків та причіпок. Травми та сварки можуть стати наслідками вашої дратівливості та поспішності. Настав час зайнятися наведенням ладу і розкласти все по поличках. Час позбутися непотрібних речей, викинути мотлох із дому, відмовитися від шкідливих звичок. Вам надається можливість переглянути своє життя, покращити особисті стосунки.

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