Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22-28 листопада 2021 року

Протягом коридору затемнень, на який потрапляє тиждень 22-28 листопада, відбувається потужна реалізація довготривалих процесів оновлення, але зараз це відбувається на новому рівні, це може виявлятися дещо імпульсивно.

Тиждень дуже важливий, події, що відбуваються, можуть стати базою, фундаментом на найближчі півтора – два роки. Не прив'язуйтесь надмірно до нинішнього стану речей, у період затемнень багато що зміниться, але визначеність настане вже найближчим часом. Настає переломний момент – подія, криза чи кульмінація подій та ситуацій, які давно обтяжують.

Середня точка між затемненнями – 26 листопада, як і весь коридор затемнень, може активізувати давні конфлікти та сприяти найгострішим їхнім проявам, але водночас періоди затемнень готують розв'язку багатьох справ, взаємин, грошових ситуацій, що затяглися.

Протягом тижня багато хто зіткнеться з процесами перетворення, те, що здавалося непорушним, стійким і непохитним, раптом постає замком із піску. Необхідно прийняти неминуче, не боятися кардинальних змін та глибинної трансформації, щоб звільнити шлях для можливості зростання, започаткування нового життєвого етапу.

Місячне затемнення у Тельці показує, що настав час визначатися, йти звідти, де некомфортно. Активна вісь Телець – Скорпіон у найближчі два роки допоможе пустити коріння та рости, а це дасть гарний результат та принесе плоди. Тим паче Північний Вузол входить у знак Тельця в середині січня 2022 року, але те, що відбувається цього тижня, є основою, причиною того, що розвиватиметься протягом найближчих двох років.

Перетворення вже відбуваються також і в глобальних масштабах – поки ми цього не бачимо, але на державному рівні, у сфері економіки та фінансів, енергетики та природних ресурсів, процеси вже розпочато.

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ОВЕН

Ви особливо привабливі для представників протилежної статі. Ваші дії в цей період вплинуть на найближчий рік. Тому раціонально використовуйте свої ресурси, не робіть нічого, про що згодом можна пошкодувати. Ваша готовність йти проти шаблонного мислення, чужих очікувань і надій може викликати обурення оточення, аж до серйозних конфліктів. Але з іншого боку, завдання Овна – враховувати інтереси інших. Якщо напрацюєте ці якості, то в результаті ви повністю розкриєте, знайдете своє місце під Сонцем.

ТЕЛЕЦЬ

Своїм вольовим зусиллям гори здатні згорнути і досягти всього, чого забажаєте. Перешкодити вам може різкість у стосунках, а також підвищена вимогливість до представників протилежної статі. Застосовуйте дипломатичні навички, не бійтеся заявляти про свої інтереси, щирість та безпосередність допоможуть привернути увагу впливових людей, керівників. Хороший період для звільнення, професійної переорієнтації, пошуку нової роботи. Використовуйте цей час для підготовки довгострокового проєкту – ви довгі роки задоволені своїм вибором.

БЛИЗНЯТА

Ваша здатність реалізації мети, розумова рухливість значно підвищені у цей період. Енергійно беріться за роботу — ви зможете не лише вирватися вперед, але й допомогти оточенню. Але не поспішайте, ретельно зважуйте кожне слово та продумуйте всі свої дії, оскільки самовпевненість може підштовхнути до інвестицій, про які пізніше пошкодуєте. Фінансові справи забирають багато сил та енергії, але в результаті будуть доведені до успішного завершення. Водночас доведеться коригувати раніше встановлені зобов'язання та домовленості, вносити зміни до нинішніх проєктів.

РАК

Порівняно з представниками інших знаків зодіаку важче долатимуться перешкоди. Головні події року будуть пов'язані зі сферою комунікацій, навчання, роботи з інформацією та документами, а також найближчими родичами. У вас можуть з'явитися якісь таємниці, можете отримати інформацію, яка спочатку не повинна була потрапити до вас. Можлива таємна закоханість, таємниці, пов'язані з цим, але вони несподівано виявляться вже у грудні. Будьте обережні, але "не сидіть, склавши руки", щоб не проґавити сприятливих можливостей та шансів.

ЛЕВ

Вам може здатися, що ваше життя перевернулося "з ніг на голову". Скористайтеся цим періодом та зробіть те, на що не вистачало рішучості у попередні місяці. У цей період почуття загострюються, ви стаєте більш емоційними, чутливими, гостріше реагуєте на жарти чи шпильки на свою адресу, особливо якщо це стосується вашого зовнішнього вигляду. Події, що відбуваються з вами протягом тижня, вплинуть на найближчі 6 місяців. Тому не витрачайте час на суперечки, взаємні претензії та непотрібні дії, у вас є цікавіші та корисніші справи.

ДІВА

Ви зможете подати себе з найвигіднішого боку, навіть якщо сумніваєтеся у своїй привабливості. У вас з'являються шанси і можливості домогтися уваги симпатичного вам представника протилежної статі. Але також будьте готові до того, що ви привернете увагу не обов'язково тих, хто вам подобається – публіка може бути дуже різноманітною. Здебільшого, цього сезону затемнень будуть притягуватися складні люди, "кармічні партнери". А це може вплинути на нинішні взаємини. Ваші почуття проходять перевірку, і ви можете замислитися над тим, чи варто продовжувати нинішні стосунки.

ТЕРЕЗИ

Не варто ухвалювати кардинальних рішень протягом тижня, але якщо так виходить, що вас ставлять перед фактом, то відступати не варто. Але самі не поспішайте події, не провокуйте конфлікти та з'ясування стосунків. Обставини складаються абсолютно непередбачувано, можлива зустріч із людьми, які, здавалося б, зовсім зникли з вашого життя. Також нинішні ввзаємини – особисті та ділові – проходять перевірку на міцність, деякі з яких можуть закінчитися. Протягом тижня активізуються теми (щасливі та не дуже), які розвиватимуться у найближчі 6 місяців.

СКОРПІОН

Протягом тижня відбуваються необхідні оновлення, які відчинять вам двері у світле майбутнє. Виявляються приховані мотиви партнерів та проблеми у зв'язку з новими обставинами. Але не намагайтеся вирішити їх за один раз, дійте в міру своїх можливостей. Будь-яку інформацію уточнюйте і перевіряйте ще раз, але не відкидайте її, якщо на перший погляд вона здасться вам непотрібною. Бережіть свої ресурси – вони вам знадобляться. Найближчий тиждень — час інтенсивної роботи, притирання та адаптації, десь можуть бути розчарування, завершення, а й відродження.

СТРІЛЕЦЬ

Доведеться враховувати чужу думку, пристосовуватись. І саме завдяки цим якостям ви зможете багато ідей оформити, а також врівноважити та гармонізувати навколишній простір. Перетворення та трансформації неминучі, але, найімовірніше, вони будуть ініційовані не вами, а вашим оточенням. Питання успадкування, поділу майна, кредитів і боргів можуть зайти в глухий кут. Однак, після 4 грудня все стане на свої місця, якщо в коридор затемнень ви не уникали вирішення гострих питань і сміливо йшли назустріч змінам, відмовляючись від старого та безперспективного.

КОЗОРІГ

Протягом тижня для вирішення ваших питань потрібне долучення інших людей. Ви зможете справити бажане враження на оточення – розповідайте про свої ідеї, обговорюйте та ви знайдете групу підтримки. Період ефективний у питаннях заміни співробітників у вашому бізнесі або його переорієнтації відповідно до нових соціальних умов. Щодо сфери особистих взаємин, то тут все дуже непросто. Ті, хто перебуває на межі розлучення, розриву стосунків, поставлять у цьому крапку. Також питання закінчення може стосуватися і ділових взаємин.

ВОДОЛІЙ

Можуть з'явитися цікаві пропозиції, але важливо зрозуміти, як ви зможете це використовувати з вигодою та користю для себе. Не все легко і просто буде, від вас часом чекають на більше, ніж ви можете дати натомість. Перш ніж щось пообіцяти, зважайте на обставини, умови, вимоги нових життєвих реалій. Ситуації складаються так, що доводиться розраховувати лише на свої ресурси. Ви одразу маєте враховувати, що завжди є додаткові витрати. Якщо не вистачає – не варто позичати, відкладіть покупки, дорогі поїздки та фінансові вкладення на кілька місяців.

РИБИ

Активізуються давні конфлікти, можливі їхні гострі прояви. Старі програми та прив'язки в галузі особистих та ділових взаємин підходять до свого логічного завершення. Ви не в захваті від оновлень та змін, але вони потрібні вам – настав час звільнити місце для нових перспектив. Обставини сприяють реорганізаціям, переосмисленню ситуації, зміні ставлення до подій, що відбуваються, або до людей. Оптимізм та висока щирість сприяють успіху та щастю, ситуації прояснюються, і на основі минулого досвіду можна намітити загальні орієнтири на майбутній рік.

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