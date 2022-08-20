Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22-28 серпня 2022 року

Загальне тло досить тривожне, але фіксуватися на негативі не варто - займайтеся повсякденними справами, дозволяйте собі відпочивати, зменшуйте кількість негативних розмов.

23 серпня з 06:16 Сонце входить на знак Діви - транзит підвищує бажання працювати, піклуватися одне про одного, сприяє ефективній практичній діяльності, реалізації планів. Найлегше вирішуються майнові та фінансові питання, а також складні життєві завдання.

26 серпня Меркурій входить на знак Терези о 04:03 і у цьому ж знаку перейде у фазу ретроградного руху. Протягом тижня люди більш охоче йдуть на компроміс, вдається дуже продуктивно співпрацювати у складних умовах. Важливий період міжнародних відносин. Слушний час для усунення конфліктів та серйозних розмов із партнерами.

27 серпня молодик у Діві об 11:17 стане початком нового місячного циклу і закриє багато ситуацій серпня. Починається час праці, наведення ладу, набуття певної визначеності у житті.

Найближчими двома тижнями після молодика увага зосереджується на справах та фінансових інтересах.

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ОВЕН

Саме час добре попрацювати, щоб поповнити сімейний бюджет. На початку тижня можуть виникнути нерозв'язні на перший погляд питання - не звертайте уваги і трохи зачекайте: скоро все налагодиться. Не звалюйте на свої плечі непосильну ношу, займайтеся своїм здоров'ям, покращенням фізичного стану та зовнішнього вигляду. До кінця тижня обставини складуться якнайкраще для переговорів, обговорення умов співпраці, поїздок, пошуку клієнтів.

ТЕЛЕЦЬ

Всі справи будуть даватися легко, якщо ви не заздалегідь озвучуватимете свої плани. Можлива зустріч із діловою людиною, яка зробить вигідну пропозицію. Тиждень важливий для професійної діяльності - добре обміркуйте, т.к. Тепер у кар'єрі настає вирішальний етап. Не бійтеся починати нове та завершувати безперспективні стосунки. Щоб зробити ривок уперед, доведеться пройти через деякі самообмеження або усамітнення, щоб правильно розставити пріоритети та зібратися з думками.

БЛИЗНЯТА

Тиждень змін, які принесуть психологічний спокій та відчуття гармонії. Зверніть увагу на сигнали свого тіла - можливо, необхідно отримати консультацію фахівця. Не виключено, що доведеться звернутися за порадою, повернутися до давно набутого та вже забутого досвіду, щоб вирішити складні питання. В особистому житті має складатися все добре - очікуйте приємних сюрпризів та подарунків. Будьте уважними до рідних та близьких, приділіть увагу дітям.

РАК

Сприятливий момент будувати плани на майбутнє - майже все задумане зможете реалізувати незабаром. В емоційно-чуттєвій сфері вдається досягти задоволення, домовитися з коханою людиною про подальші перспективи взаємин. Намагайтеся не піддаватися почуттям, що несподівано накотили, в яких до кінця не розібралися. Гарний час для ухвалення серйозних рішень щодо місця проживання, купівлі або продажу нерухомості.

ЛЕВ

Прекрасний період для вирішення матеріальних проблем, пошуку додаткових ресурсів, а також для розмов про підвищення зарплати чи поліпшення умов праці. Виявіть розважливість та передбачливість. Грошові надходження не забаряться, якщо ви можете щось запропонувати натомість. Особливо вдало підуть справи людей, зайнятих у творчій сфері діяльності. У сімейних стосунках та в романтиці можуть відбутися зміни - будьте готові до несподіваних поворотів.

ДІВА

Слушний час для того, щоб зайнятися побутовими питаннями, придбати необхідні господарські товари, техніку чи обладнання. Намагайтеся закінчити мляві проєкти і давно розпочаті справи, які вже не дуже цікаві. Якщо є потреба змінити щось у професійній сфері - можна ініціювати це протягом тижня. Тиждень сприятливий для розмов із начальством, співбесід, пошуку роботи та нових ділових партнерів.

ТЕРЕЗИ

Може статися неприємна ситуація, внаслідок якої доведеться змінити манеру поведінки та ставлення до деяких знайомих. Існує ймовірність емоційних зривів через розбіжності з чоловіком або романтичним партнером. До кінця тижня обставини сприяють вирішенню юридичних питань, зверненню до громадських організацій. Успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від вашого самовладання та реального сприйняття навколишньої дійсності.

СКОРПІОН

Можливий дивний збіг обставин або отримання несподіваної звістки, яка ускладнить взаємини в сім'ї чи із романтичним партнером.Доведеться долати труднощі у спілкуванні з близькими людьми, шукати компромісні рішення. Будьте готові до серйозних проблем, якщо стоятимете на своєму. Якщо напруженість наростає, ліпше поступіться, і через невеликий проміжок часу, використовуючи своє красномовство та інтуїцію, ви зможете вийти із скрутного становища.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень, особливо у сфері взаємин. Успіхи рідних та близьких людей принесуть вам наснагу. Вас не залишає почуття закоханості, люди навколо помічають ваші найкращі боки, хочуть взаємодіяти з вами. Тим, хто поки що самотній, це принесе радість спілкування та талан. Але не витрачайте свої душевні сили даремно. Якщо у вас є діти, саме час проявити ініціативу і серйозно поговорити про майбутнє. Протягом тижня вирішаться багато складних питань.

КОЗОРІГ

У роботі та в кар'єрі, загалом, все добре. Наполеглива праця та самодисципліна допоможуть упоратися з будь-якою справою та здобути визнання. Багато чого, що раніше було значущим, більше вас не цікавить. Вдається позбутися ілюзій та виправити раніше скоєні помилки. Бережіть себе - зайва метушня та напруженість можуть підірвати ваше здоров'я. До кінця тижня вас потішать результати виконаної роботи. Можливо, вам повернуть борги, а можливо, ви отримаєте несподівану одноразову виплату.

ВОДОЛІЙ

Ваші обережність, розсудливість і передбачливість виявляться дуже доречними. Головне - не поспішати, щоб уникнути необачних вчинків. Зростає ваш авторитет, мудрі колеги допомагають у вирішенні складних питань. Вам може відкритися правда на багато речей, можливо, на нинішні стосунки, що може призвести до розчарування. Намагайтеся швидко переключити свою увагу, щоб не зав'язнути в дрібницях, повсякденній метушні та токсичних зв'язках.

РИБИ

Деякі недогляди або помилки змусять вас поринути в роботу, яка вимагатиме великих зусиль і неординарних рішень. Обов'язково продумайте план дій, інакше зусилля, які ви докладаєте, не окуплять результату. Дбайливо витрачайте свої ресурси - час, фізичні сили та гроші. Зараз не час для відпочинку - виявіть активність у пошуку додаткових заробітків та нової співпраці. Люди з минулого, колишні колеги, можуть допомогти у вирішенні проблем.

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