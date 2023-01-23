Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 січня 2023 року

Весь тиждень Чорний Місяць у Леві в опозиції з Сонцем у Водолії, на перший план виходить прагнення мати добрий вигляд в очах оточення, у багатьох людей виявляється гостра потреба у підтвердженні своєї переваги. Це час лестощів, марнославства, гри та авантюр, примірювання на себе різних образів.

Чорний Місяць спотворює сонячну енергію, робить її руйнівною. Але подібні устремління одразу помітні і в основному припиняються вчасно. Тобто Сонце висвічує все: як хороше, і погане.

Тиждень зростального Місяця принесе сприятливі можливості для встановлення довгострокових взаємин, укладання контрактів, підписання договорів та будь-яких соціальних зв'язків. Не перекладайте справи на "потім". Бо вчиняти будь-яку дію потрібно "тут і зараз". Виявляючи завзятість і усвідомленість, можна втілити у реальність задумане, навіть якщо шляху зустрічається безліч перешкод. Головне, не втрачати пильності та пам'ятати про впливи негативної кармічної точки – Чорного Місяця. Не піддавайтеся спокусам, уникайте їх!

До кінця тижня формуються сприятливі обставини для вирішення майнових питань, виконана робота дає результати. Справи, які вимагали уваги в середині грудня та на початку січня, вдало завершуються. Позбавтеся того, що не дає вам зробити крок вперед.

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ОВЕН

Тиждень досягнень, саме зараз маємо проявити себе і принести плоди усі ваші дії. Використовуйте всю наявну у вас енергію, всі накопичені знання та досвід, щоб зробити максимальний ефект, досягти найвищої результативності. Зверніть особливу увагу на матеріальні, фінансові підсумки вашої діяльності за минулий рік: будьте уважними та практичними, нічого не упускайте з уваги. Важливо й те, яке враження ви справляєте на оточення.

ТЕЛЕЦЬ

Можливо, ви захочете вкласти гроші у більш престижний автомобіль чи дорогий костюм, щоб ваш імідж відповідав рівню, на який ви претендуєте. Намагайтеся бачити у кожній проблемі, що виникає на вашому шляху, потенційну можливість самоствердження, джерело цінного досвіду. Будьте впевнені у собі – зараз для вас немає нічого неможливого. Цей тиждень – свого роду іспит. Багато залежатиме від вашої особистої психологічної сили, чарівності та вміння залучити інших людей на свій бік.

БЛИЗНЯТА

Не шкодуйте сил, використовуйте всі доступні кошти та намагайтеся отримати якомога вищу оцінку за свою роботу. Можливі невеликі або непередбачені витрати, але не піддавайтеся сумнівам і страху – виявіть серйозність, мудрість і тоді, незабаром, зможете компенсувати втрати. Зараз важливо зрозуміти, що попереду відповідальний період вашого життя, тому треба позбавитися всіх справ і взаємин, які просто витягують із вас сили та енергію, нічого не даючи натомість.

РАК

Візуалізуйте свої ідеали, уявіть, чого хотілося б досягти, мобілізуйте весь свій творчий потенціал для починань. Вже навесні 2023 року ви зможете підбити перші підсумки своїх досягнень і намітити нові перспективи. Важливий тиждень вашого життя і те нове, що ви почнете зараз, буде підтримане всім досвідом та всіма ресурсами попередніх років. Почніть новий бізнес або візьміться до іншого великомасштабного проєкту. Будьте честолюбними та вірте в успіх, повною мірою використовуйте свій вплив на оточення.

ЛЕВ

Гарний тиждень, відносно спокійний. Однак, корисно пам'ятати, що незабаром у вашому розпорядженні виявиться не так багато енергії, засобів та впливу. Тому намагайтеся зробити якнайбільше саме зараз, створити потужний імпульс вперед, який дозволить вашому задуму просто рухатися за інерцією, коли настануть важкі часи. Незважаючи на всі доступні для вас зараз силу і вплив, можливо вигідніше піти на компроміс і залучити на свій бік сильних союзників – це полегшить вам життя в найближчі кілька місяців.

ДІВА

Трохи відпочиньте та підготуйтеся до нового професійного циклу. Наберіться сил, приділіть увагу свого здоров'я, оскільки часу для цього не буде наступного місяця. Вже від наступного тижня обставини складуться якнайкраще для того, щоб зробити все те, що ви задумали ще 2022 року. Протягом цього тижня треба сповільнити темп і озирнутися: як би не залишити на узбіччі щось справді важливе, не залишитись без підтримки. З одного боку, ви в цей час стоїте, але з іншого боку, забезпечуєте можливість поповнити ресурси.

ТЕРЕЗИ

Не найрезультативніший час з погляду роботи, якщо ви не зайняті суто творчою справою. Але зате, спілкуючись з оточенням, займаючись різними ідеями, ви забезпечуєте собі запас енергії та ентузіазму на багато місяців. Непогано також пояснити майбутнє завдання колегам та партнерам, ваші слова зараз звучатимуть особливо доступно та переконливо. Крім того, якщо зараз ви приймете на себе підвищену відповідальність, то незабаром отримаєте можливість піднятися на сходинку-другу сходами кар'єри.

СКОРПІОН

Досягаєте піку потужності і здатні буквально гори згорнути. Щоправда, оточення не одразу оцінить ваші здобутки. Протягом тижня відбувається багато змін у різних життєвих сферах, поїздок та велика кількість різноманітних справ. У вас зараз є можливість створити щось дуже надійне, довговічне, те, що потім служитиме вам опорою протягом багатьох років. Це гарний час, щоб займатися рекламою свого бізнесу, вкладати кошти у розваги та подорожі, залучати фінансові ресурси інших людей.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливі поїздки, відрядження, курси підвищення кваліфікації та семінари за фахом. Будьте готові до того, що ваші плани на майбутнє зміняться, і зовсім необов'язково у вас буде можливість вплинути на зміни, що відбуваються. Будьте гнучкими, вчіться пристосовуватися до нових умов, хоч би якими вони були, не витрачайте час і нерви на марні суперечки. Успіхи будуть ще більш приголомшливими, якщо ви залучите собі на допомогу близьких людей і допоможете їм відчути, що вони роблять велику і важливу справу.

КОЗОРІГ

Можливо, у вашому проєкті виявляться якісь слабкі місця, і їх доведеться терміново ліквідувати, а заразом перевіряти ще раз і все інше. Не нехтуйте думкою колективу, зробіть кроки для того, щоб зробити його прихильним. Спробуйте організувати клуб чи спільноту тих, хто щиро цікавиться вашою діяльністю та може допомогти вам стати популярнішим. Гоніть від себе внутрішні сумніви, впевнено рухайтеся вперед – вас хочуть бачити у центрі. Ще не час для відпочинку, рано робити паузу – дійте та досягайте результатів саме зараз.

ВОДОЛІЙ

Протягом тижня ви досягаєте піку свого авторитету та здатності впливати на ситуацію, так намагайтеся виправдати надану вам довіру. Сміливо беріть на себе керівну роль та масштабні відповідальні завдання, вміло розпоряджатися фінансами. Можливо, вам запропонують особливо складне завдання як випробування. Пам'ятайте, що важливо не те, як багато роботи ви повалите особисто на себе, а те, наскільки успішно ви зможете організувати її виконання іншими людьми. У представників творчих професій з'являється шанс підвищити свою популярність.

РИБИ

На вас чекає багато нового та цікавого. Направте енергію на досягнення поставленої перед вами мети. І вже наступного місяця ви зможете побачити плоди ваших праць. Не дозволяйте лінощам та повільності стояти у вас на шляху. Будьте самими собою, не бійтеся підкреслити свою індивідуальність та унікальність, оригінальність та здатність до творчості. Співпраця з іншими людьми є дуже бажаною для вас. Цілком ймовірно, що ті, хто з'явиться у вашому полі зору протягом тижня, згодом стануть вашими довгостроковими партнерами.

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