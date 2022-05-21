Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 травня 2022 року

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 травня 2022 року

Тиждень несе в собі позитивні енергії, але щоб ними скористатися, потрібне докладання зусиль, цілеспрямована робота. Змінюється фокус сприйняття себе та навколишнього світу.

Від 23 травня Меркурій на ретрофазі повертається на знак Тельця, порушує фінансові теми, майнові справи. До цього дня ретроградна планета переміщувалася Близнятами.

Від 25 травня Марс в Овні (до 5 липня 2022 р.), у знаку свого володіння, це особлива, потужна енергія. Гаряча пора — на перший план виходять справжні чоловічі цінності. У цей час люди стають більш енергійними, рішучими та діяльними. Прокидається дух боротьби та суперництва, тому їх легко можна надихнути на дії.

25 та 26 травня повторюється гармонійний аспект Меркурія з Плутоном. Перший раз був наприкінці квітня 2022 року, а зараз повертає до тем того періоду. Велика ймовірність благополучного їхнього вирішення.

27 травня напружений день, квадрат Венера – Плутон, бажання не відповідають можливостям. Цілком можливі драматичні з'ясування взаємин, проблеми у всіх сферах, що стосуються спільних ресурсів, спільного володіння майном. День важкий, несе у собі несприятливий потенціал.

28 травня о 17:47 Венера входить на знак свого управління – на знак Тельця (до 23 червня 2022 року), з цього дня формуються сприятливі обставини для вирішення фінансових питань, сфери особистих та ділових взаємин.

29 травня з'єднання Марса та Юпітера в Овні вкаже шлях до розширення можливостей, відродження, починань, розширень. День важливих подій у військовій сфері, просування. Талан за тих, хто захищається, тобто. на боці України.

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ОВЕН

Тиждень змін, оновлення, покращення настрою та самопочуття – використовуйте цей час максимально. Нині не час для відпочинку. Обставини складаються найкращим чином для того, щоб вирішити проблеми, що тривали. Ваша наполегливість, активна соціальна позиція вражають оточення. З'являється шанс просунутися вгору кар'єрними сходами, просунути свої інтереси, повернутися на вигідних умовах на колишню роботу.

ТЕЛЕЦЬ

Після попередніх двох тижнів нарешті спокій приходить у ваше життя, і ви почуваєтеся щасливою людиною. Можлива переоцінка цінностей та переконань, визначення нових життєвих пріоритетів. До кінця тижня зможете вирішити матеріальні питання, отримати заборгованість із зарплати, знайти додаткові джерела доходу. Баланс досягається як у соціальному житті, так і в особистому. За бажання, зможете відновити давні взаємини.

БЛИЗНЯТА

Активізація ділової сфери, повернення професійних обов'язків вже новому рівні. Вам може захотітися пов'язати свою діяльність із чимось красивим, творчим, можливо, пов'язаним із мистецтвом. Наполегливість та передбачливість допоможуть здійснити прибуткові проєкти, досягти задоволення у матеріальній сфері. Хороший період для того, щоб серйозно зайнятися майновими та фінансовими питаннями, знайти способи зберегти та примножити свої гроші.

РАК

Дослухайтеся до своєї інтуїції та терпляче йдіть до мети. Якщо поки що щось не так, вам не важко буде виправити ситуацію. Намагайтеся бути перед очима, серед людей – спілкування з оточенням, старими знайомими може принести вам талан у коханні та матеріальний добробут.

Ваші добросердя і гарний настрій заразиїять оточення позитивом і додадуть вам незвичайної чарівності. Ваша популярність зросте.

ЛЕВ

Продуктивна інтелектуальна діяльність, сприятливий період для письменницької чи журналістської праці. Протягом тижня підхожий час для того, щоб повернутися до роботи, що залишилася раніше, і закінчити її. Це також період поїздок, відряджень та діяльності, пов'язаної з посередництвом, фінансовими питаннями. Якщо ви не виконуєте програму фізичної підготовки і не займаєтеся спортом, саме час стати до цього.

ДІВА

У цей час відбувається інтелектуальний сплеск, посилюється творчий потенціал. Обставини вимагають посилення фізичної активності, що дозволяє краще здійснювати поставлені завдання. З'являється можливість досягнення певної мети, але успіх вірогідніший у разі вашої впевненості у своїй фізичній формі. Гарний час для вирішення багатьох технічних питань, ремонту обладнання, автомобіля.

ТЕРЕЗИ

Впевненість у своїй правоті за будь-яких обставин допомагає впритул наблизитися до реалізації мети. Соціальна активність, наполегливість сприяють матеріальному процвітанню, вирішенню питань, пов'язаних із власністю та фінансами. Чудовий період для бізнесу, відновлення старих партнерських взаємин, укладання вигідних угод та довгострокових контрактів або їх перегляду.

СКОРПІОН

Період відновлення після емоційного прощання з минулим. Ви відкриваєте нову сторінку свого життя, закладаєте новий фундамент, тому важливо бути добре поінформованим у всьому, що відбувається на зовнішньому рівні. Настав час «виходити зі своєї мушлі» назустріч світу, людям, собі. Чужаїі енергія та ентузіазм інших людей у тому чи тому вигляді підбадьорять вас та допоможуть у ваших фізичних досягненнях.

СТРІЛЕЦЬ

Період розквіту, талану та примноження успіху. Ви маєте шанс знайти себе, своє, своїх. Можливість вирішувати проблеми та конфлікти прямолінійно, з'являється багато ідей та енергія заявити про себе світу. Саме у цей період легко вдається встановити контакти з потрібними людьми. Важлива умова – позбутися минулого та токсичних людей, це допоможе поліпшити свій інтелектуальний, фінансовий та соціальний статус.

КОЗОРІГ

Вчинки оточення спровокують та посилять розвиток вашого власного потенціалу чи вплинуть на нинішні обставини вашого життя. Гарний час для глибоко вивчення матеріалу, підвищення свого духовного та культурного рівня. Посилюється соціальна значущість людини, підвищується авторитет, становище у суспільстві. З'являється можливість активно впливати на перебіг суспільних процесів.

ВОДОЛІЙ

Частково ваша робота або фізичні зусилля можуть бути пов'язані з інтересами інших людей. У цей період ваше прагнення придбання предметів розкоші посилиться разом зі здатністю тішитися ним. Хороша можливість для самоствердження, для того, щоб досягти чогось важливого, значного, схопити зірку з неба. Період активної взаємодії з можновладцями, начальниками, можливість набути корисних зв'язків.

РИБИ

Гарний час для поїздки за кордон, знайомства з культурними традиціями інших народів, розширення світогляду. Нинішні обставини дають змогу продемонструвати свої знання чи досвід. Цей період сприятливий для того, щоб скористатися знайомствами та іншими своїми можливостями – це призведе до покращення вашого професійного статусу, розширення інтелектуального світогляду.

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