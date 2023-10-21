Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 жовтня 2023 року

Тиждень від 23 до 29 жовтня 2023 року – чудовий період для оцінки минулого на користь майбутнього. Розгляньте свої досягнення та невдачі, а також визначте нові цілі та напрями, щоб рухатися вперед.

Для спілкування та комунікацій складний тиждень, оскільки людям властиві зайва підозрілість, недовіра та відстороненість. Концентрація раптовості та непередбачуваності. Але від 29 жовтня життя входить у звичне русло, знижується градус напруженості у зовнішньому світі, з'являється розуміння напряму діяльності та перспектив розвитку, оформлюються цілі.

23 жовтня о 19:21 за київським часом Сонце входить на знак Скорпіона на місяць. Транзит допомагає трансформувати ситуації, вибратися з проблем, що навалилися. Однак позитивні енергії цього транзиту відчуваються не раніше ніж у неділю. Адже триває коридор затемнень, і багато людей почуваються знесилено, згадують минулі помилки, впадають у депресивні стани.

Місячне затемнення у Тельці 28 жовтня перезавантажить нашу емоційну та чуттєву сферу життя. Часом такі енергетично потужні дні готові перевернути все життя з ніг на голову. Важливо відстежити внутрішні процеси, що відбуваються, усвідомити причини, прагнути врівноважити матеріальний і духовний світ. Цей день може стати часом інтенсивного зростання та розуміння.

Все, що планувалося цього тижня, піде, звичайно ж, не так, як хотілося б. Ми не знаємо, чого хочемо, а якщо знаємо, то змінюємо думку, плутаються думки, є відчуття втраченості. Бажано використовувати цей час для роздумів та аналізу своїх мети та життєвого шляху. Іноді думка у правильному напрямі – вже половина результату!

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ОВЕН

Фінансове становище зараз буде не настільки гарним, як хотілося б, але гроші надходитимуть стабільно невеликими сумами. Хороший прибуток можливий від нещодавно розпочатих проєктів та сторонніх підробітків. У цей період будуть успішними проєкти, пов'язані з іноземними інвестиціями, далекими країнами. Не бійтеся ризикувати – ваша завзятість буде винагороджена! Ваш організм досить міцний, щоб подолати дрібні нездужання. Однак не відмовляйте собі у відпочинку та повноцінному сні.

ТЕЛЕЦЬ

На вас впаде такий обсяг роботи, що ви тільки встигатимете закривати «хвости». У бізнесі та на службі пануватиме повний хаос і плутанина, а також інтриги колег. Низка помилок, зривів угод, раптового виходу з ладу техніки може підірвати впевненість у собі. Можна зайнятися навчанням, якщо вам не вистачає інформації, це відкриє нові перспективи. Отримані знання та навички допоможуть набути більше впевненості в собі та дадуть поштовх до пошуку нових сфер для реалізації.

БЛИЗНЯТА

Період злетів і падінь, дивного збігу обставин, різного роду несподіванок. Багатьом Близнятам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи – надійде чимало привабливих пропозицій. В особистій сфері очікуються серйозні зміни і для деяких вони будуть негативними, аж до розставання. Сварки через дрібниці можуть підірвати довіру, тому виявіть терпіння та мудрість. Може виникнути сильне бажання переїхати до іншого житла або навіть міста, але зараз непотрібний період для цього.

РАК

У цей період будуть долати старі хронічні недуги. Виконуйте щодня фізичні вправи, більше гуляйте. У шлюбних взаєминах вірогідні проблеми і для їх вирішення знадобиться багато терпіння, витримки, а деяких випадках і грошей. Фінансові надходження будуть періодичними та досить нестабільними, проте, не припиняйте працювати! Керівництво відзначить вашу старанність і запропонує вам вигідне відрядження. Не варто відмовлятися від поїздки, це добрий шанс показати себе з кращого боку.

ЛЕВ

Взаємини в сімейній парі крутитимуться навколо проблем недовіри, що давно назріли, і накопичених образ. Можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат та великих закупів для дому. Імовірні витрати на ремонт та витрати на дітей. Якщо ви відволічетесь від внутрішніх проблем і зосередитеся на професійних завданнях, то встигнете зробити більше, ніж самі планували. І це по-справжньому окрилить вас. Тиждень може стати справжнім проривом. Успіх на любовній ниві чекає на тих, хто в пошуку і готовий до нових пригод.

ДІВА

Сімейні пари зараз стурбовані облаштуванням домашнього вогнища, побутові проблеми забиратимуть усі сили. Водночас на романтику та пристрасть залишається дедалі менше сил. Щоб повернути колишні почуття, непогано вирушити на романтичне побачення. Даруйте своїм домівникам тепло та турботу, і ви отримаєте винагороду за ваші старання. Якщо існує ризик розлучення, перечекайте бурю на самоті. Уваги вимагатимуть батьки або найближчі родичі. Остерігайтеся конфліктів на ґрунті поділу майна та інших фінансових питань.

ТЕРЕЗИ

Ймовірно, вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, ви заслужили повноцінний відпочинок, оскільки вашому трудоголізму позаздрять багато хто. Підприємці замисляться про реорганізацію свого бізнесу та розширення штату співробітників. У них з'являться чудові шанси розширити свою справу, і цей процес може відбуватися за допомогою іноземних колег. Переговори з партнерами з різних причин затягнуться; можливо, доведеться обговорювати фінансові умови майбутньої співпраці, і це буде нелегко.

СКОРПІОН

Не піддавайте організм стресам! Велика ймовірність нервового виснаження на ґрунті втоми. В особистому житті все буде неоднозначно. Вас розривають суперечності між бажанням свободи та пристрасного кохання. Ваша привабливість ускладнює ситуацію, створюючи додаткову турбулентність у вигляді нових пропозицій. Приділіть увагу своїй «половинці», якщо ви перебуваєте в парі: романтична вечеря зі свічками може знизити градус напруженості та зміцнить ваші стосунки. Сім'я та побут вимагатимуть від вас великих фінансових вкладень.

СТРІЛЕЦЬ

Помірно сприятливий тиждень. Позитивні та негативні впливи Космосу переплітаються у химерному візерунку, і треба сподіватися, що позитивних виявиться таки більше. Емоційна напруженість і вигоряння будуть збивати з пантелику. Але все-таки ви утримаєте планку на «вищому рівні», як і завжди. З грошима проблем не буде, всі необхідні кошти надходитимуть вчасно та в потрібному обсязі. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але краще цю витівку краще відкласти до листопада.

КОЗОРІГ

Самотні Козороги можуть зустріти гідного претендента, а можливо відновлять стосунки з давнім партнером. Головне – якнайбільше перебувайте серед людей, подорожуйте, будьте в центрі подій. Щоб реалізувати свій потенціал у професії, шукайте однодумців, які підтримають вас у ризикованих починаннях. Ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей. Підприємцям рекомендується пригальмувати свої амбіції, скоротити витрати, провести ревізію.

ВОДОЛІЙ

Складно формулювати думки, в голові з'являється туман, хочеться втекти від усіх та побути на самоті. Дехто вирушить у вільне плавання, вирішивши будувати свою професійну діяльність самотужки. У молодих фахівців можливе вдале відрядження за кордон. Службовці зіткнуться з новими викликами на роботі. Багато проблем захочеться вирішити силовим шляхом. Бізнес може зупинитися через брак клієнтів, угоди стануть на паузу. Але це і на краще – відпочинок вам не завадить.

РИБИ

Не бійтеся шукати підтримки у сильних цього світу і просити допомоги у впливових друзів, таке заступництво допоможе залагодити юридичні проблеми. Пам'ятайте, що внутрішній баланс – фундамент, на якому будується не лише здоров'я, а й працездатність. Всесвіт вас відчуває, але ви сильні, як ніколи! Головне – не піддаватися на емоційну спокусу, контролювати свій стрес та знаходити приємне у дрібницях. У неділю сприятливо провести ділові зустрічі чи взятися за нове навчання.

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