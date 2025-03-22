Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 березня 2025 року

Тиждень наповнений потужними астрологічними подіями, кожна з яких відкриває нові можливості для трансформацій та переосмислення. Це час змін, глибоких інсайтів та початку нових циклів.

Події цих днів нагадують про важливість усвідомленості та гармонії між внутрішнім світом та зовнішніми діями. Кожна подія несе в собі потенціал для зростання та натхнення, якщо використовувати його з мудрістю, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Основні впливи надають активний Меркурій в Овні, який задає тон сміливості в мисленні та комунікації, повернення Венери до Риб з її м'якістю та романтизмом, а також потужне Сонячне затемнення в Овні, що пробуджує лідерські якості та енергію нових починань. Інгресія Нептуна в Овна завершує тиждень, відкриваючи новий етап духовного натхнення та дії.

24 березня: новий цикл Меркурія в Овні о 21:48 (gmt+2)

Початок чотиримісячного циклу Меркурія в Овні ставить енергійне тло для розумових процесів. Овен, символізуючи лідерство та ініціативу, підштовхує до активного вираження своїх ідей. Це час, коли важливо бути сміливим в ухвалені рішень, але уникати поспішності та імпульсивності.

25 березня: ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з Плутоном

Цей день дає енергію глибокої аналітики. Ретро-Меркурій у союзі з Плутоном допомагає зазирнути у суть речей, усвідомити приховані проблеми та дійти важливих інсайтів. Це ідеальний момент для завершення давніх справ та відновлення балансу у думках.

27 березня: Повернення Венери на знак Риби та входження Ліліт у Скорпіона

о 10:40 ретроградна Венера повертається на знак Риби, наповнюючи простір ніжністю, мрійливістю та підвищеною емпатією. Взаємини набувають особливої чуттєвості та глибини, а минулі почуття можуть нагадати про себе. Це гарний момент для роботи над духовним зростанням та зціленням.

о 02:31 Чорний Місяць (Ліліт) на 9 місяців входить у знак Скорпіона, який відповідає за питання життя та смерті, великі гроші та владу. Ліліт у Скорпіоні привносить інтенсивність, відкриваючи кармічні теми та занурюючи у глибинне усвідомлення пристрастей та страхів. Важливо усвідомлювати свої темні сторони і дозволяти їм керувати.

29 березня: Сонячне затемнення в Овні о 12:47

Кульмінація тижня – потужне Сонячне затемнення у знаку Овна, що символізує новий виток. Це час для сміливих кроків, зародження нових ідей та прояву лідерських якостей. Затемнення висвітлює шлях до початку важливих життєвих змін. Однак його енергія вимагає відповідальності та продуманого підходу, щоб уникнути конфліктів.

30 березня: Повернення Меркурія в Риби та інгресія Нептуна на знак Овна

о 04:18 ретро-Меркурій повертається на знак Риби, привносячи інтуїтивність та посилений зв'язок із внутрішнім світом. Цей транзит дає можливість заглибитись у духовні аспекти спілкування та мислення.

о 14:00 інгресія Нептуна на знак Овна стає ключовим транзитом місяця. Нептун, символ ілюзій та натхнення, в Овні відкриває нову еру, сповнену сміливих мрій та інтуїтивних проривів. Ця енергія пробуджує у людях бажання діяти, спираючись на свої ідеали.

Овен

Тиждень знаменний завдяки початку нового 4-місячного циклу Меркурія у вашому знаку, а також сонячному затемненню 29 березня. Цього тижня ви відчуєте приплив сил і ясність у думках, що допоможе рухатися вперед із упевненістю. Використовуйте цей період, щоб розпочати нові проєкти, пов'язані із саморозвитком, кар'єрою чи особистими цілями. Ретроградні планети допоможуть завершити старі справи перед тим, як рухатися далі.

Телець

Венера, ваш управитель, повертається на знак Риби, що зробить ваші емоції яскравішими, а інтуїцію – сильною. Увага буде зосереджена на дружбі, колективах та творчих ініціативах. Особливо важливо слухати свою інтуїцію, яка може підказати нестандартні рішення для старих завдань. Важливі зміни відбудуться у вашому внутрішньому стані – ви зможете переглянути свої пріоритети та знайти нові джерела натхнення.

Близнята

Ви відчуєте інтелектуальне піднесення завдяки активному положенню Меркурія, вашого управителя. На вас чекають глибокі інсайти, особливо у другій половині тижня, коли ретро-Меркурій утворює аспект із Плутоном. Цей період вдалий для завершення довгострокових проєктів та зміцнення своїх позицій. В особистому житті можливі цікаві зустрічі або нові знайомства, які призведуть до глибшого розуміння своїх емоцій та бажань.

Рак

Тиждень подарує можливості для кар'єрного зростання та зміцнення своїх амбіцій. Сонячне затемнення підкреслить ваші лідерські якості та допоможе спрямувати енергію на роботу над довгостроковою метою. Не бійтеся брати на себе відповідальність та ініціювати зміни. Повернення Венери до Риб зробить цей період сприятливим для романтичних та духовних пошуків. Дозвольте своєму серцю керувати вами, особливо у питаннях сім'ї та близьких стосунків.

Лев

Сонячне затемнення у дружньому знаку Овна подарує вам можливість вийти із зони комфорту, подорожувати чи розширювати свої горизонти. Можливо, ви знайдете себе у нових проєктах, пов'язаних із навчанням чи викладанням. Ретро-Венера у Рибах налаштовує на глибокий аналіз ваших фінансів та особистих цінностей. Знайдіть час, щоб обміркувати, чого ви хочете досягти і як ви можете використовувати свої ресурси максимально ефективно.

Діва

Увага цього тижня буде зосереджена на фінансах та взаєминах. Сонячне затемнення в Овні підкреслить питання, пов'язані зі спільними ресурсами та боргами – це час, щоб взяти під контроль матеріальну сферу. Гармонійний аспект ретро-Меркурія з Плутоном допоможе вам глибше розібратися в собі та своїх емоційних уподобаннях. Повернення Венери до Риб внесе романтику у ваше життя, дозволяючи зміцнити партнерські зв'язки або відкрити для себе нову глибину стосунків.

Терези

Увага зосереджена на стосунках. Венера, ваш управитель, повертається на знак Риб, що допоможе вам виявити чуйність та емпатію у партнерстві. Сонячне затемнення може ініціювати зміни в особистому житті, пропонуючи вам нові перспективи у стосунках чи співпраці. Використовуйте гармонійний аспект ретро-Меркурія з Плутоном, щоб опрацювати старі конфлікти та зміцнити порозуміння з оточенням.

Скорпіон

Чорний Місяць (Ліліт), що входить у ваш знак, порушує питання пристрастей, страхів та кармічних вузлів. Це період для глибоких роздумів та усвідомлення того, що потрібно змінити у собі для подальшого зростання. Сонячне затемнення фокусує увагу на питаннях здоров'я та робочих обов'язках – це чудовий час для наведення ладу та створення нових звичок. Ваші інтуїція та внутрішні ресурси будуть особливо сильними.

Стрілець

Період натхнення та прагнення нових знань. Гарна можливість почати працювати над внутрішнім світом – дослухайтеся до своїх снів та підсвідомості. Сонячне затемнення дає імпульс для нових проєктів чи захоплень, які можуть стати важливою частиною вашого життя. Повернення Венери до Риби нагадає про важливість сімейних цінностей та зміцнення зв'язків із близькими. Зверніть увагу на свої мрії – вони можуть містити підказки для майбутніх рішень.

Козоріг

Домашні справи та сім'я вимагатимуть уваги. Сонячне затемнення пропонує задуматися про те, як створити комфорт та стабільність у своєму оточенні. Гармонійні аспекти ретро-Меркурія та Венери допоможуть урегулювати сімейні питання або завершити давні конфлікти. Ліліт у Скорпіоні відкриває можливість для внутрішнього зростання через усвідомлення своїх справжніх бажань та потреб. Тиждень стане часом внутрішньої трансформації.

Водолій

Тиждень надасть шанс зміцнити свої зв'язки з оточуючими, принесе моменти роздумів та переоцінки. Сонячне затемнення в Овні подарує вам енергію для спілкування, навчання та передавання своїх ідей. Гармонійний аспект ретро-Меркурія з Плутон підкаже, як краще опрацювати старі проблеми, пов'язані з комунікацією. Актуальні теми фінансів – можливо, вам варто переглянути свої витрати та знайти нові способи збільшення доходів.

Риби

Прекрасний час для повернення до своїх витоків та глибоких почуттів. Венера, що повертається у ваш знак на ретрофазі, принесе гармонію та посилить вашу привабливість. Сонячне затемнення наголошує на фінансах – це час для переоцінювання ваших ресурсів та встановлення нової мети. Ліліт у Скорпіоні пробуджує ваше прагнення до духовного розвитку та глибокого розуміння себе.

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