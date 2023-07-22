Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 липня 2023 року

Тиждень від 24 до 30 липня набагато спокійніший, порівняно з попереднім. Венера увійшла у фазу ретроградності до 4 вересня, а це означає, що непросто розвивати взаємини, домовлятися, спілкуватись із партнерами, начальством, колегами. Фінансова ситуація не така хороша, як хотілося б, тому намагайтеся зберегти наявні ресурси.

27 липня з'єднання Меркурія та ретро-Венери у Леві, цього ж дня Уран у конфлікті з Чорним Місяцем – день конфліктів. Також такий "мікс" може дати схильність до ідеалізації взаємин, утворення любовних трикутників, підштовхнути до зайвих витрат. Люди схильні прикрашати дійсність 26 – 28 липня, приміряти різні образи, грати на публіку, що може зіграти злий жарт.

29 липня о 21:31 о 00:31 Меркурій входить у знак Діви, де має сильні статуси. Цей транзит допомагає структурувати роботу, бо мислення стає більш сфокусованим, конструктивним та продуктивним, а мовлення – точним. На тлі петлі ретроградності Венери переміщення Меркурія Дівою полегшує процес обробки інформації та застосування її на практиці, сприяє спілкуванню та взаємодії з іншими людьми.

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ОВЕН

Тиждень підходить для наведення ладу у всіх життєвих сферах. Зараз не час відпочивати – відкладіть відпустку до наступного місяця, щоби заробити якнайбільше. Гарний час для того, щоб очистити свій простір, позбутися всього непотрібного та несуттєвого. Здатність аналізувати стає значно сильнішою, що допомагає висловлювати думки максимально чітко. У вас, нарешті, з'являється шанс досягти реальних успіхів, головне, не зациклюйтеся на недоліках.

ТЕЛЕЦЬ

Ваш управитель — Венера — перейшов у фазу ретроградного руху, життя трохи сповільнюється, але у вас будуть сили для того, щоб напружено працювати і розпочати реалізацію задумів, які так довго відкладали. Дійте не кваплячись, але впевнено, дбайливо витрачаючи свої ресурси, як особисті, так і матеріальні. Не чекайте від партнерів більше, ніж вони реально можуть дати, стежте за тим, як спілкуєтеся з оточенням, і тоді не буде розчарувань, а тиждень виявиться продуктивним.

БЛИЗНЯТА

Самотні люди можуть розраховувати на нові почуття, а наявні взаємини одержують ковток свіжого повітря. Сімейним парам доведеться розриватися між будинком та роботою. Ті, хто зараз закоханий, стають надто емоційними, але намагайтеся не поспішати з рішеннями. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками. Можливі проблеми з ріднею на ґрунті конфліктів навколо спадщини.

РАК

Сімейним людям не доведеться страждати від нудьги: побутові клопоти та турботи про дітей поглинуть так, що ви забудете про будь-яку романтику. Зате вдасться завершити ремонт, придбати нові предмети інтер'єру, завести домашнього вихованця та відвідати далеких родичів. Можуть виникнути ситуації, які вже знайомі, але вони не мають рішення. Замість того, щоб залишатися в пастці тупикових ідей або розмов, зосередьтеся на деталях та корисній інформації.

ЛЕВ

Успіх окрилює — і вам кортить стати до реалізації нових проєктів, проте цю витівку поки доведеться відкласти, тому що накопичилося безліч невирішених проблем, що вимагають вашої уваги. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати невелику надбавку до заробітної плати. Бізнесменам необхідно серйозно економити та оптимізувати наявні ресурси, щоб зберегти свої активи. Наведіть лад у документах та деклараціях, оскільки перевірки уникнути не вдасться.

ДІВА

Якщо будні цього тижня минуть без конфліктів, то ви зможете задати сприятливий тон і наступного тижня. І навпаки. Ви проникливі, приховати щось від вас непросто, але краще уникати прямих розмов, принаймні від понеділка до п'ятниці. Є шанс подолати життєву кризу, якщо правильно оцінити свої можливості та те, як вони відповідають запитам. У цей час ваш енергетичний потенціал невисокий, що може вплинути на вашу нервову систему.

ТЕРЕЗИ

Гарячий тиждень, можете потрапити в ситуацію, яку можна назвати "між двома вогнями". Ситуація з фінансами досить напружена через зростання бажань, які насправді перебільшені. Тиждень важко назвати щасливим часом, а тим більше продуктивним. Можливі підступи конкурентів, інтриги таємних ворогів. У сім'ях отримають продовження проблеми з дітьми, і, як завжди, все це відобразиться у великих витратах. Уваги вимагатимуть підлітки – подаруйте їм трохи тепла.

СКОРПІОН

Період має яскраво виражену професійну спрямованість, тож любовна сфера відійде другого план. Перебувайте у стані постійного вибору, особливо між відпочинком та активною роботою. Водночас з'являється шанс вирушити в захопливу поїздку з партнером або знайти цікаву людину в цій самій подорожі. Ті, хто в пошуку, можуть опинитися на роздоріжжі через раптове повернення колишнього партнера. Поспіх і суєта можуть принести безліч проблем, вирішувати які доведеться вам довгий час.

СТРІЛЕЦЬ

Можливі несподівані проблеми, спричинені помилками когось із колег. Якщо відчуваєте, що зростати більше нікуди, сміливо пишіть заяву на звільнення або вирушайте на курси підвищення кваліфікації. Розгляньте варіанти переїзду до іншого міста чи країни, повернення до тих місць, де колись почувалися добре. Ретельно перевіряйте документи, які підписуєте. Не залучайтеся до конфліктних ситуацій у колективі, щоб не зашкодити своїй репутації.

КОЗОРІГ

Протягом тижня ви зможете зробити багато чого – енергія вируватиме ключем. І недарма — час діяти, на кону – успішна реалізація давньої мрії. Можлива вдала ділова поїздка до іншого міста, зміцнення зв'язків із іноземними колегами. Власники бізнесу можуть розраховувати на несподівану підтримку впливових осіб або давніх друзів, інвестиційні вливання від багатих партнерів. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий рівень.

ВОДОЛІЙ

Випадає повернутися до старих проєктів, часто звертатися до документів, які ви оформляли або підписували в минулому. Представники знака, які працюють за наймом у великих корпораціях, зможуть поміняти роботу на місце з кращими умовами праці. Краще уникати великих витрат і не вкладати гроші у нові проєкти. Підробіток чи хобі принесуть додатковий фінансовий прибуток. Власникам своєї справи важливо рекламувати свій товар та послуги, провести презентацію, ознайомлювальний вебінар.

РИБИ

Фінансові надходження будуть нестабільними. Відмовтеся від дорогих покупок, плануйте витрати, відкладіть трохи про всяк випадок. Але намагайтеся бувати серед людей, відвідувати різноманітні заходи та дружні вечірки. Ваша сила протягом тижня – у вашій чарівності, що вплине на всіх, кого ви зустрінете і з ким захочете встановити міцний зв'язок або відновити давні стосунки. Соціальна активність позитивно вплине на ваше особисте життя.

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