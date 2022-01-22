Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 січня 2022 року

Тиждень дуже яскравий, загалом – позитивний, насичений любовними подіями та високими результатами в інших життєвих сферах. Гарний час для того, щоб об'єднатися з однодумцями та знайти ресурси для цікавого спільного проєкту.

Сонце рухається за знаком Водолія, на перший план виходять питання особистої свободи та незалежності, дружніх стосунків, досліджень. Можливі різкі зміни зовнішньоекономічних умов, непередбачені ситуації у фінансових справах – адже управитель Водолія – Уран, рухається за знаком Тельця, що дає напруженість із Сонцем у Водолії.

24 січня о 14:53 за київським часом Марс входить у знак Козорога ,де має статус екзальтації. Від 25-26 січня – кульмінація тем, започаткованих 14 січня, прояснення, але можливо, з потрясінням. Чорний Місяць у напруженості з Нептуном, обставини складатимуться таким чином, що кожен покаже своє справжнє обличчя наприкінці січня.

26 січня Ретро-Меркурій повертається у знак Козорога о 05:05 і рухатиметься цим знаком до 15 лютого. Виникне багато питань, справ, пов'язаних із роботою, кар'єрою, офіційними паперами, документами.

27 січня Венера уповільнює хід і готується перейти у директний рух від 31 січня. Стаціонарність Венери відбувається на гармонійному аспекті з Ураном, однак точного аспекту не відбудеться. А це означає, що теми січня буде відкладено до грудня 2022 року. Тобто вдале завершення буде на такому ж транзитному аспекті.

28-30 січня ретро-Меркурій поєднується з Плутоном, точний аспект 29 січня. Планетарні енергії дають можливість впливати словами на маси людей. Піднімаються на поверхню складні теми, що трансформуються. Виникає необхідність шукати інші способи взаємодії з тією сферою свого життя, в якій відбуваються зміни. Висвітлюватимуться всі теми, які були забуті та залишені в минулому. У період ретро-Меркурія – до 5 лютого, правильніше буде скористатися досвідом та застосовувати відпрацьовані навички під час вирішення будь-яких питань. Раніше намічені плани доведеться коригувати, відповідно до нових ритмів соціуму та життєвих обставин.

30 січня Сонце в напруженості з Ураном ускладнює взаємини людей і держави, виникає сильне бажання трансформувати наявні порядки та замінити їх на нові, більш прогресивні та перспективні, корисні для людини. Можуть виникнути революційні громадські рухи, наприкінці січня люди особливо схильні до радикальних рішень.

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ОВЕН

Багато роботи, яка обов'язково призведе до добрих матеріальних результатів вже найближчим часом. Дійте рішуче, але виявляйте терпіння та дисципліну – це допоможе отримати додаткові можливості, заручившись підтримкою керівництва та впливових людей. Можливе кар'єрне зростання, отримання вигідного контракту, сприятливе завершення довготривалих проєктів. Навколишні відзначають вашу здатність концентрувати увагу та стратегічно планувати свою діяльність. Можливі пропозиції щодо співпраці, повернення на минулу роботу.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини складаються найкраще для того, щоб вигідно застосувати свою енергію та ресурси. Спілкування чітко і у справі зараз особливо вітається, сприяє вирішенню багатьох питань, які важко вирішити. Час підходить для серйозних розмов із діловими партнерами, особливо з тими, з ким був позитивний результат співпраці у минулому. Цього тижня можна знову обговорити можливість створення спільного проєкту. Практичність, конкретність, консерватизм, бажання досягти успіху, наблизять вас впритул до заповітних цілей.

БЛИЗНЯТА

Тиждень істотних і впливових змін у особистому житті, а й у соціальній сфері, громадської діяльності. Намагайтеся розпланувати свої дії, щоб не втратити жодної сприятливої можливості, оскільки тепер закладається основа майбутніх успіхів. Відмовтеся від короткострокових робіт, не розпорошуйтеся на дрібні справи, оскільки сьогодні найкращий час для перспективніших, довгострокових проєктів. Це період внутрішніх, фундаментальних процесів, на основі яких у лютому буде створено значуще і дуже важливе.

РАК

Від вас потрібні швидка реакція, активність, прояв ініціативи, проте намагайтеся знайти баланс, щоб не було надмірної витрати вашої енергії, а також матеріальних ресурсів. Можливі провокації з боку партнерів або конкурентів, намагайтеся уникнути конфліктів, знайти загальне середнє, що задовольняє всіх учасників взаємин. Може бути постійне почуття втоми, погіршення самопочуття, тому важливо не забувати про необхідність дотримуватися режиму і здорового способу життя.

ЛЕВ

Складний тиждень, присутнє почуття невпевненості, відбувається усвідомлення того, що все хороше колись закінчується. Не час для конкурентної боротьби, просування своїх інтересів, оскільки зараз немає чіткого бачення перспектив і легко припуститися помилки. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з начальством та владою, офіційними організаціями. Громадська діяльність не принесе задоволення, а пошук підтримки, заступництва та розуміння з боку впливових осіб навряд чи дасть бажані результати.

ДІВА

Стане легше у всіх життєвих сферах — скутість відчуватиметься менше, справи почнуть рухатися швидше. Але зараз не час для отримання швидких результатів. Скористайтеся цим періодом для того, щоб зробити зміни зсередини, в тому середовищі, в якому ви постійно. Реорганізація виробництва мине успішно, якщо основну роботу зробити протягом цього тижня. Також будуть акцентовані теми особистого життя, тому і в цій сфері можна багато чого виправити, повернути дорогі вам стосунки.

ТЕРЕЗИ

Можуть прояснятися таємниці, секрети, виявлятися помилки або хибна та спотворена інформація. Додадуться акценти на внутрішні, приховані процеси. Є відчуття напруженості, виникає багато питань і справ, пов'язаних із роботою, кар'єрою, статусом. Можливо для вирішення поточних завдань, потрібно більше часу, ніж ви запланували. До вихідних ситуація зміниться, з'явиться впевненість у чудовому майбутньому, перспективи стануть очевидними. У особистому житті все налагоджується, настає прояснення.

СКОРПІОН

Легше переборюватимуться перешкоди, а загальний фон подій визначатиметься конкретикою та динамікою. Ви користуєтеся популярністю у протилежної статі, знаходите способи гармонійно поєднувати в собі чоловічий і жіночий принципи. Є велика кількість енергії, якій необхідний вихід, тому ефективна будь-яка фізична робота, спорт, конкурентна боротьба, активний відпочинок. Більшість питань вирішуються потрібним чином, настрій гарний і якість життя загалом значно поліпшуються.

КОЗОРІГ

Сил та енергії значно більше, ніж у попередній період. Але вивільнятися ця енергія може не найкращим способом – через сварки та з'ясування стосунків із партнерами. Можливі гострі протиріччя та конфлікти з колегами та співробітниками. Найкраще, що ви можете зробити – звести до мінімуму спілкування та максимум поринути у самостійну роботу. Результат від цих дій перевершить усі очікування. Якщо були проблеми зі здоров'ям, то всі неприємні симптоми зникають, ви повноцінно занурюєтеся у соціальну сферу.

ВОДОЛІЙ

"Гойдалка" в любовних взаєминах, сумніви, ревнощі, претензії одне до одного. Проте, коли розпал пристрастей стихає, романтичні партнери знову кидаються одне до одного в обійми. Відбувається величезна внутрішня робота над собою, приходить усвідомлення багатьох фундаментальних питань. У професійній сфері без особливих змін можуть з'явитися люди з минулого, давні ділові партнери, і ви зможете ідейно надихнути всіх учасників на спільну роботу. Відкриваються нові перспективи у співпраці, але поки що вони не дуже зрозумілі.

РИБИ

Ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем та завдань. Сприятливий період для бізнесу, внесення змін до чинних проєктів, робочих взаємин. Спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості, підприємливості, принесе вам задоволення. Період сприятливий для любовних побачень та відновлення взаємин. Ваша активність зростає, і це приваблює до вас партнерів протилежної статі.

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