Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 жовтня 2022 року

Дуже складний і напружений тиждень. Зараз важливо зберегти свої ресурси, насамперед, фізичне та психічне здоров'я, тому необхідно зміцнювати імунітет, уникати переохолодження та спілкування з токсичними людьми.

Можливо, настав час розірвати взаємини, які приносять лише одні страждання. Займіть вичікувальну позицію, подивіться, як поводитиметься друга половина.

Венера та Сонце увійшли на знак Скорпіона – транзит принесе складнощі у сферу взаємин, оскільки кожен із партнерів зосереджений лише на своїх бажаннях. Не чекайте на грошову стабільність протягом тижня, можуть виникнути проблеми з родичами з майнових питань.

Стаціонарний Сатурн гальмує розвиток соціально важливих процесів, можливі зупинки у роботі державних сайтів, можуть обмежуватись різні права громадян у зв'язку із зовнішньою небезпекою, блокуватися можливості зв'язку.

Сонячне затемнення у Скорпіоні 25 жовтня відкриє осінній коридор затемнень, після завершення якого життя багатьох людей зміниться кардинально.

28 жовтня о 08:11 Юпітер на ретро-фазі повертається на знак Риби до 21 грудня 2022 року. Минуле наполегливо стукає у двері і змушує звернутися до традицій, розібратися у своїх почуттях, переоцінити свої можливості.

29 жовтня о 22:22 Меркурій увійде на знак Скорпіона і від цього моменту звістки та інформація, що надходить, стають причиною глибоких роздумів і переживань. Варто з обережністю заводити нові знайомства і якнайменше людей посвячувати у свої плани.

Від 30 жовтня Марс переходить у ретроградний рух і це вплине протягом бойових дій. Війна змінює свою форму – перетворюється на пасивну фазу на певний період.

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ОВЕН

Тиждень терплячого, неквапливого просування та розвитку, однак у неділю будь-який процес може зупинитися на два–три місяці. Ближче до вихідних, спробуйте відпустити те, що ви активно просували в попередні місяці. Дозвольте собі відпочинок, поспостерігайте за тим, що відбувається навколо, поспілкуйтеся з дітьми чи молодшими родичами. Ваш життєвий досвід допоможе близьким людям знайти себе та виявити свою індивідуальність.

ТЕЛЕЦЬ

Настав час самостійно ухвалювати рішення і тим самим мотивувати інших людей змінювати своє життя та шукати більш комфортні умови. Протягом тижня намагайтеся накопичити ресурси та цінну інформацію, які знадобляться незабаром. Можливо, варто щось підправити, змінити деталі реалізації свого задуму. Але не рвіться агресивно вперед — інакше лише зазнаєте розчарування через велику кількість затримок та невдач. Поспостерігайте, як справи дозрівають та розвиваються.

БЛИЗНЯТА

Цілком можливо, що ви поставите під сумнів певні ініціативи минулого року і деякі з них визнаєте нереалістичними. Це абсолютно нормально: далеко не кожному з насіння, кинутого в ґрунт, судилося принести плоди. За можливості, акумулюйте кошти, шукайте фахівців для співпраці. Наразі треба стати дипломатом, знайти своїх стратегічних союзників та встановити з ними взаємовигідні, збалансовані взаємини.

РАК

Приготуйтеся чекати – то одного, то іншого. Важко досягти рівноваги, що може спричинити значні емоційні переживання. Молоді, котрі давно зустрічаються, відчують готовність перейти на новий рівень взаємин, зважитися на спільне проживання. На тих, хто перебуває у шлюбі, чекає непростий період. Музика та живопис добре допоможуть вам заповнити запаси натхнення. Використовуйте будь-яку можливість для занять спортом та ігор на свіжому повітрі.

ЛЕВ

Це гарний, продуктивний тиждень для тих, чиї творчі захоплення пов'язані з будь-якою копіткою діяльністю, яка потребує значної уваги до деталей і водночас хорошої інтуїції. Період важливих зустрічей, цікавих нових знайомств, які можуть стати доленосними. Для людей фінансово-економічних професій, які займаються бізнесом, – дні втрат та тривог. І однаково не піддавайтеся песимізму. А коли надається можливість відпочити, намагайтеся максимально відновлювати сили.

ДІВА

Атмосфера не передбачає значних досягнень, проте загалом життя найближчими днями стає більш цікавим та романтичним. Час оригінальних ідей, які можуть отримати свій розвиток завдяки друзям чи однодумцям. Цілком ймовірно, що ви будете обмежені в ресурсах, але, якщо постараєтеся і будете сміливіші — вирішите це питання. Спробуйте написати тим із ваших приятелів, з ким ви давно не спілкувалися – ви знайдете собі помічників та добрих порадників.

ТЕРЕЗИ

Тиждень, що вимагає від вас значного терпіння, оскільки доведеться багато і наполегливо працювати над ув'язуванням різних не дуже значних деталей. Можливі затримки з оплатою за виконану роботу, скасування зустрічей, відмови у прийманні на роботу. Зараз важливо не відмовлятися від намічених планів і не сумувати. Не занижуйте свою самооцінку! Природа допоможе вам «перезарядити акумулятори», якщо ви відпочиватимете за містом, на свіжому повітрі.

СКОРПІОН

У вашому житті з'являється велика кількість потенційних партнерів, співробітників, союзників, і, можливо, непросто вирішити, хто з них більше підходить для вас. Не поспішайте ухваювати остаточне рішення і пов'язувати себе будь-якими зобов'язаннями, інакше забрудніть у нескінченних коливаннях і сумнівах. Дозвольте собі побути мінливою, необов'язковою і поверховою людиною — звичайно, покладаючись водночас на своє почуття міри. Вважайте, що доля надала вам можливість як слід озирнутися.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для трансформації взаємин, якщо є прагнення до взаєморозуміння, емоційної близькості, душевного комфорту. У вас може виникнути прагнення перевірити свої відносини з іншими людьми на міцність, розібратися, чи все в них нормально. Якщо йдеться про ділове партнерство, це цілком розумне прагнення, деяка частка уїдливості допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

КОЗОРІГ

Не упускайте можливість вирушити в поїздку — там на вас теж може чекати нова зустріч, яка згодом виявиться важливою. Цього тижня право вирішального голосу належить вашому партнеру, і не все складається так, як вам хотілося б. Давні особисті емоційні стосунки можуть не витримати «розбірки на гвинтики». Якщо ви дасте волю своєї ревнощів і підозрілості, то просто ускладните життя — і собі, і близькій людині. Тиждень вимагає від вас спокою, терпіння та розуміння.

ВОДОЛІЙ

Цей місяць може принести завершення будь-яких взаємин, ділових або особистих, або ж ви захочете позбутися залежності, що обтяжує вас. Найкраще змінити обстановку і трохи відволіктися від турбот. У вас є можливість виявити свою силу, використати свій вплив на оточення, показати, що ви вмієте розпоряджатися грошима та керувати ситуацією. Можливо, вам доведеться помірятися з кимось силами, і навіть якщо під час цього не ви переможете, намагайтеся показати все найкраще, на що ви здатні.

РИБИ

Змініть масштаб, погляньте на свою нинішню ситуацію з погляду Всесвіту. Якщо є час і фінанси — вирушайте у далеку подорож. Якщо ви обмежені в коштах – займіться творчістю та створіть те, що вразить оточення. Можливо, в результаті ви зможете знайти рішення для давньої проблеми. Можуть виявитись джерела підтримки, які ви раніше не помічали. У ваше життя обов'язково прийде щось нове, але для цього від вас може знадобитися зробити крок назустріч комусь, виявити ініціативу.

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