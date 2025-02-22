Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24 лютого – 2 березня 2025 року

Тиждень 24 лютого – 2 березня несе у собі подих змін. Марс виходить із ретрофази, пробуджуючи силу і рішучість, звільняючи нас від пут сумнівів, а Венера, занурюючись у ретроградний рух, немов дзеркало минулого, відбиває забуті почуття та невисловлені емоції.

Марс, планета енергії та дій, завершує свій ретроградний рух 28 лютого. Це означає, що проєкти та ініціативи, які могли буксувати чи стикатися з перешкодами, тепер матимуть новий імпульс. Рівень конфліктності значно знизиться, а рішучість та впевненість у діях зростуть.

Венера, яка відповідає за кохання, стосунки та фінанси, протягом тижня стаціонарна з розворотом у ретроградний рух у знаку Овна від 4 березня. У цей період можливий перегляд особистих стосунків, повернення до минулих романтичних зв'язків чи переоцінювання поточних партнерств. Фінансові питання також можуть вимагати додаткової уваги; рекомендується уникати великих витрат та інвестицій.

Молодик 28 лютого 2025 року пройде в знаку Риб о 02:45 (gmt+2), надаючи цього тижня особливу атмосферу глибини, інтуїції та переосмислення. Доля пропонує зупинитися, озирнутися назад та переглянути свої бажання, зв'язки та цінності. Риби — знак завершення і переходу, тому цей молодик підіб'є підсумки минулого і відчиняє двері в щось нове, але поки не до кінця усвідомлене. Тиждень обіцяє бути наповненим тонкими знаками, внутрішніми відкриттями та переоцінкою того, що по-справжньому дороге серцю.

Перехідний період між завершенням ретроградності Марса та початком ретроградності Венери створює атмосферу змін та переоцінки. Цей час підходить для аналізу своїх дій, перегляду мети та встановлення гармонії в особистих та професійних сферах. Будьте уважними до своїх почуттів та фінансових рішень, прагніть балансу та внутрішнього розуміння своїх справжніх бажань.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Головна тема тижня – перезавантаження душі та почуттів. Це період, коли свідомість ніби розчиняється у потоці емоцій, інтуїтивних осяянь та тонких відчуттів. Марс (ваш управитель) виходить із ретроградного руху, пробуджуючи активність. Ваша енергія починає набирати обертів, але Венера в ретроградній фазі може повернути старі любовні історії або змусити задуматися про свої бажання. Будьте уважними до фінансів – уникайте імпульсних витрат.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень несе у собі зміни та переоцінювання цінностей. Венера (ваш управитель) стає ретроградною, змушуючи переглянути стосунки і фінанси. Молодик 28 лютого в Рибах надає тижні відтінок містики, інтуїтивних осяянь і прихованих емоційних процесів, пробуджує інтуїцію та творчу енергію. Вам доведеться заглянути вглиб себе — довіртеся внутрішньому голосу. Можливо, захочеться тиші, відпочинку та переосмислення стосунків.

БЛИЗНЯТА

Обставини тижня підштовхують до перегляду дружніх зв'язків, духовних та матеріальних цінностей. Час подумати про свою роль у колективі. Хтось із минулого може знову з'явитися у вашому житті. Попрацюйте над новим баченням мети та мрій. Навколишні можуть намагатися нав'язувати вам свою точку зору, маніпулювати. Головне під час ухвалення рішень – дослухатися до себе, довіряти інтуїції та не квапити події.

РАК

Фокус на кар'єрі та самореалізації. Відновлення повноцінної робочої діяльності. Марс закінчує ретрорух у вашому знаку, що допоможе вам визначити своє місце у світі, переглянути головні мету та амбіції. Конкуренти можуть активізуватися, провокувати, але залишайтеся собою, будьте доброзичливими, навіть якщо вам ставлять ультиматум. У особистому житті можливі несподівані одкровення – минуле не відпускає, а дає натхнення.

ЛЕВ

Жага пригод та духовного зростання пробуджується! Ви поступово повертаєтеся до звичного ритму життя на лідерські позиції. Тиждень добрий для навчання, поїздок, спілкування з мудрими людьми, заяви про себе. Однак будьте обережними: в романтичних зв'язках – не так прозоро, як вам здається. Сприятливий час для створення планів, великих закупів. Якщо ви думаєте про зміну роботи, варто це робити зараз або ж відкласти наміри до середини квітня.

ДІВА

Можливо, отримаєте позитивну новину, яка скрасить наше життя на тривалий період. Будьте готовими до компромісів у особистих та ділових партнерствах та співпраці. Під впливом стаціонарної Венери ваші стосунки з протилежною статтю будуть складатися не найкращим чином. Кохана людина може почати важливу розмову з метою перейти на новий рівень (наприклад, з'їхатися або розпочати планувати вагітність).

ТЕРЕЗИ

Венера – управитель вашого знака – стаціонарна, тому всі питання кохання, партнерства та гармонії стають актуальними. Глибокі емоційні процеси виходять першому плані. Молодик у Рибах акцентує тему близькості, довіри та фінансів. Важливо навести лад у взаєминах та боргах – що ти готовий залишити позаду? У самотніх будуть всі шанси зустріти нарешті свою другу половину, так що наше головне завдання на цей час — не проґавити своє щастя.

СКОРПІОН

Ви отримаєте дуже багато їжі для свого розуму, якою вас забезпечать діти та найближчі люди – приготуйтеся вирішувати завдання. Це час перегляду особистих та ділових взаємин: хто вам справді потрібен? Молодик у Рибах допоможе знайти новий ритм життя, саме час зайнятися своїм здоров'ям, режимом дня і роботою. Але заняття спортом та будь-яке фізичне навантаження краще відкласти на потім. Можуть випливти старі робочі питання – завершіть те, що давно тягнеться.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень принесе романтику, творчість та бажання щось змінити у своєму житті. А це додасть вам впевненості і у власних силах, посилиться ваша привабливість та здатність впливати на думку інших людей. У повітрі витатиме запах розкішного життя та бажання вразити оточення своєю харизмою. Проте стаціонарно-ретроградна Венера попереджає: обережніше з минулими уподобаннями. Краще не квапити події та виявляти терпіння.

КОЗОРІГ

Час задуматися про сім'ю, дім і своє коріння. Питання нерухомості та місця проживання можуть знову вимагати уваги. Молодик у Рибах допоможе позбутися старих емоційних блоків. Уникайте з'ясування стосунків, ухиляйтеся від сварок та конфліктів. Не варто робити якихось серйозних кроків, освідчення в коханні, пропозиції руки і серця краще відкласти до більш сприятливого моменту. З приємного – вам повернуть моральні та матеріальні борги.

ВОДОЛІЙ

Ви втратите "рожеві окуляри" і повернетеся в трохи забутий реалізм. На щастя, одночасно улюблені та близькі люди додають вам життєрадісності та впевненості у власних силах. Однак, якщо можливо, варто хоча б ненадовго взяти невеликий перепочинок, відпочити та подумати про себе. Період не надто сприятливий як для романтики, так і для з'ясування стосунків, вам буде важко дотримуватися чужих особистих кордонів, краще перечекати до більш відповідного часу.

РИБИ

Ваша комунікація стає глибшою – час важливих розмов. Проте будьте уважними до деталей: не все, що кажуть, відповідає правді. Перегляньте свій стиль спілкування та способи обробки інформації. Молодик у вашому знаку — це точка відліку! Подумайте, які мрії ви бажаєте втілити? Будьте чесними у питаннях кохання та фінансів – стаціонарна Венера може приховувати підводне каміння. Випливають спогади, старі почуття, недомовленість у стосунках.

Читайте також: