Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25-31 грудня 2023 року

Передноворічний тиждень — найсум'ятливіший, наповнений приємними турботами, пора передчувань, великих очікувань і емоцій, які переповнюють. Протягом цього тижня енергії потрібно в рази більше, ніж в інші періоди, тому багатьом потрібен відпочинок після його завершення.

Триває період ретроградного Меркурія, а такий транзит не дуже сприяє цікавій та якісній активності. Створити атмосферу та казковість події складніше, але бажано це зробити, як би складно не було. Що б не відбувалося, час не зупиниться, а тектиме, сонце зійде і сяде, і знову зійде, земля як була, так і буде.

25 грудня Венера у гармонійному аспекті з Нептуном створює творчу романтичну атмосферу. Люди налаштовані позитивно, сприймають наявну реальність в іншому світлі та намагаються знайти плюси там, де їх важко виявити. А це сприяє вирішенню багатьох питань, усуненню конфліктів та покращенню ситуацій у всіх життєвих галузях.

27 грудня повня у Раку о 02:33 за київським часом створює підвищене емоційне тло, активізує підсвідому діяльність. Але також ця повня сприяє зближенню з дорогими та любими людьми. Найближчі дні після цієї повні чудово підходять для сімейних урочистостей, возз'єднання з близькими.

28 грудня Марс і Нептун у напруженому аспекті, а це може призвести до загострення дискомфортних ситуацій, негативно позначитись на настрої через нервову напруженість. Багато хто може відчути професійне вигорання. Цього дня важливо уникати взаємодії з неприємними людьми та намагатися зберегти життєвий баланс.

29 грудня о 22:24 за київським часом Венера входить у позитивний знак Стрільця та створює атмосферу свята. Транзит розсіює увагу, посилює потреби людини у розвагах, люди схильні отримувати компенсації, щоб відшкодувати втрачене задоволення.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ваші домашні можуть зробити вам зауваження, що ви думаєте про власну вигоду, надто зосереджені на робочих справах. А зараз це енергетично дуже затратне заняття, віддачі отримуєте мінімум. Насправді протягом тижня краще гнати подалі думки з серії: "Як багато я всього роблю, і як мало мене цінують!". Ні до чого конструктивного такий підхід привести не може, а ось наламати дров можна дуже легко! Без метушні займайтеся своєю рутиною та не забувайте про новорічні подарунки для близьких людей.

ТЕЛЕЦЬ

До 30 грудня рівень ваших недовірливості та підозрілості досить високий. На роботі може переслідувати відчуття, що хтось із колег хоче зайняти ваше місце та виставити перед начальством у невигідному світлі. Вдома вам здаватиметься, що близькі вас недостатньо люблять і цінують. Все це може призвести до похмурого настрою та сприйняття життя, але виною всьому будуть саме ваші домисли. Тому не програмуйте себе на негатив, женіть геть безрадісні думки та готуйтеся до зустрічі Нового року.

БЛИЗНЯТА

Сусіди, конкуренти, заздрісні колеги можуть спровокувати вас на конфлікт. Але ваше завдання встояти і перевести все на жарт, щоб не зіпсувати собі новорічні свята. До кінця тижня планетарні енергії дещо пом'якшують всі неприємні ситуації, що діють. Намагайтеся не обтяжувати себе жодними турботами та тривогами та провести вихідні на дивані за переглядом новорічних комедій. А якщо є сили та бажання, день буде правильно присвятити вибору та купівлі подарунків, які ви покладете під ялинку.

РАК

Енергія повні у вашому знаку додає творчого сприйняття світу, тому вам вдасться купити те, що справді потішить ваших близьких. Гармонія в сім'ї та в особистих стосунках залежить від вас. Зовнішні прояви конфліктності, тривогу, яка є у всьому світі, ви, безумовно, відчуєте, але внутрішній стан буде значно спокійнішим і врівноваженим. Тиждень найбільше підходить для рутини та занять звичними справами, прибиранням, підготовкою новорічного столу.

ЛЕВ

Всі довкола роблять все, що розхитує вашу психіку. Вам краще відмовитися від усього нестандартного – навіть невеликих змін у шляху до роботи краще уникнути. Войовничість, конфліктність і навіть озлоблення будуть навколо вас, а нервова напруженість може вирватися назовні. Ваше завдання — впоратися з собою, не реагуючи на токсичних людей, які протягом тижня себе проявляють. Від 30 грудня вам стане набагато комфортніше, можете розраховувати на подарунки, премії та знаки уваги.

ДІВА

Не дозволяйте собі заглиблюватися у тривожні та неприємні думки, інакше й до відчуття "все пішло марно" недалеко. Навіть спілкування з близькими в будні краще звести до мінімуму. За можливості проведіть вихідні дні вдома, вступаючи в контакти зі сторонніми лише у виняткових випадках. Від 3 січня ваш управитель Меркурій вийде з ретроградності, і життя заграє новими фарбами. А поки що все, що ви хочете отримати, вдається насилу, але це тимчасово і триватиме недовго.

ТЕРЕЗИ

Будьте готові почути гірку правду життя, зіткнутися з критикою на свою адресу. Тривожний зовнішній клімат продовжить впливати на вас до 30 грудня, але буде суттєво пом'якшеним вже в суботу. Зараз несприятливим чином впливають на вас соціальні зв'язки, змушуючи вагатися і сумніватися навіть з найпростіших і очевидних питань. Пам'ятайте, що вже скоро вам у всьому значно полегшає, тому не відмовляйтеся від святкування Нового року.

СКОРПІОН

Ваша чуттєвість буде на піку, не проґавте чудовий час. Ви можете закохатися і знайти другу половинку. Ну, а якщо вже перебуваєте у стосунках, то вони стануть ще міцнішими та яскравішими. Наступного тижня з акуратністю ставтеся до привабливих пропозицій та обіцянок. Перевіряйте все логікою і покладайтеся на здоровий глузд. Під час роботи з документами та цифрами будьте уважнішими. Тримайте себе в руках і спрямуйте свою енергію у бік чуттєвих насолод.

СТРІЛЕЦЬ

Загалом, позитивний тиждень, планетарні енергії наділяють вас цілеспрямованістю та бажанням діяти. Однак зростає і ваша імпульсивність, змушуючи ухвалювати необачні рішення. До вихідних може з'явитися пристрасть до брендових речей, розширення та збільшення у всьому. Головне, щоб ця енергія не перейшла в любов до обжерливості. Є ризик набрати зайві кілограми. За можливості відмовтеся від експериментів із зовнішністю, стравами новорічного столу.

КОЗОРІГ

Перед тим, як зробити щось необачне або щось комусь сказати, робіть кілька вдихів-видихів, трохи заспокойтеся і добре все обміркуйте. Тільки після цих нехитрих маніпуляцій починайте діяти! Активно використовуйте інтелект, що зріс, і працюйте на перспективу, а домашній клопіт може вас спустошити набагато більше, ніж професійні справи. В особистому житті жодних неприємних несподіванок не має статися, скоріше навіть навпаки – хтось із домашніх вас приємно здивує.

ВОДОЛІЙ

Гарний час для того, щоб розумові здібності направити на аналіз минулих подій, до того ж як на професійній ниві, так і в особистому житті. Напевно, вам вдасться зробити правильні висновки про себе, усвідомити свої хиби і досягнення і краще зрозуміти свої можливості в різних сферах життя. Будьте максимально активними, позитивними та товариськими. Відновіть контакти з друзями та родичами. Спілкуйтесь, веселіться, можна навіть сперечатися на філософські та культурні теми.

РИБИ

Для стартів тиждень непідхожий. По-перше, ретро-Меркурій не схиляє до починань, по-друге, календарний рік завершується. Однак саме протягом тижня з'явиться інформація, яка надасть чіткості та вплине на подальші рішення та дії. Тому плануйте на першу половину січня майбутні дні зустрічі, переговори, навчання, отримання консультацій. Звертайте увагу на думки та ідеї. Тиждень ідеально підходить для перескладання заліків та іспитів, а також відновлення у навчальних закладах або на курсах.

Читайте також: