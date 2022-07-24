Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25-31 липня 2022 року

Протягом тижня багато людей відчувають приплив сил та енергії, попри те, що наростає зовнішня напруженість, яка може закінчитися яскравим конфліктом або кульмінацією бойових дій до кінця серпня.

Проте, необхідно працювати, виявляти ініціативу, рухатися у напрямі намічених цілей. А в суботу та неділю – відпочити, залишитися вдома, присвятити час сім'ї та улюбленому заняттю.

Понеділок та вівторок – складні дні, час конфліктів. Люди схильні переоцінювати свої почуття та можливості. Одне необережне слово чи дія можуть надовго зіпсувати репутацію, особисті чи ділові відносини. Щоб зберегти свої гроші, а також інші матеріальні ресурси, необхідно спокійно та раціонально обмірковувати заплановані покупки.

Середа – критичний день для любовної сфери, романтичних та сімейних взаємин. Порушує найболісніші теми, люди з минулого можуть раптово з'явитися і порушити звичний перебіг життя.

28 липня о 20:55 Молодик у Леві принесе бажані оновлення, поверне оптимізм, активність, прагнення діяти і досягати мети. Амбіції примушують спрямуватися до нових висот, змушують стати кращими, робити щось нове.

Субота та неділя – небезпечні дні, несприятливі для соціальної активності. Травмонебезпечний період, час перешкод та складного вибору. Уникайте ризикованих ситуацій, фінансових авантюр, контактів із сумнівними людьми. Проведіть час удома, допоможіть батькам у господарстві, поспілкуйтеся з дітьми.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тривожний період — висока чутливість, емоційна сприйнятливість, що перешкоджає ефективній діяльності. З'являється схильність драматизувати ситуацію, ревнощі та підозрілість, що шкодить особистим взаєминам. Вам багато що відкривається протягом тижня, сигнали підсвідомості змушують змінюватись, трансформувати своє життя. Посилюється ваша психічна, внутрішня енергія, за бажання, ви зможете вплинути на людей, що вас оточують.

ТЕЛЕЦЬ

Час перевірки на психічну стійкість та міцність душі та духу, а також розв'язання кармічних вузлів. Водночас посилюється здатність відчувати інших людей, впливати на перебіг їхніх думок. Посилюється інтуїція, ви можете виявити у себе дар цілителя або парапсихолога, що допоможе вам вирішити питання у сфері особистих чи ділових взаємин. Якщо вам потрібна інформація, дозвіл або інший документ – сміливо дійте, вам зараз не відмовлять.

БЛИЗНЯТА

Приплив сил та енергії посилює бажання і можливість перемагати, навіювати, домінувати, що дозволяє взяти ситуацію у свої руки. Вам легше привернути увагу людей, зацікавити їх та отримати те, що вам потрібно. Ваша зовнішня активність може дати нові приємні знайомства, романтичні зв'язки, доленосну зустріч. Гарний час для спільних проєктів, переговорів із контрактів та юридичних питань, далеких поїздок та спілкування з іноземцями.

РАК

У колективних заходах, масштабних проєктах та громадських рухах ви зможете зайняти ключову позицію та просунути свої інтереси. З'являється можливість відновити те, що було втрачено або почати знову, з чистого листа. Ваші ініціативи підтримають близькі, дорогі для вас люди, а також давні партнери, перевірені люди. Молодик 28.07.22 додасть впевненості в собі, відкриє нові перспективи, допоможе поставити перед собою сміливі та амбітні цілі.

ЛЕВ

Гарний період для дружнього спілкування, романтики, сімейного життя, відновлення взаємин після тривалої перерви. Час радості, виконання бажань, насолод. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості, проведення рекламних заходів. Ваш оптимізм надихає оточення діяти та досягати результатів. За необхідності, можете розраховувати на фінансову допомогу, розуміння та підтримку з боку вищих за званням.

ДІВА

Настав час співпрацювати та будувати творчі плани, створювати нові об'єднання, запускати проєкти, відкривати підприємства. На вас звертають увагу, визнають ваші таланти та здібності, тому сміливо дійте, вносьте пропозиції, відстоюйте свої інтереси. Події тижня вплинуть на вас, обставини цього періоду допоможуть вам досягти набагато більшого, ніж ви очікували. Фінансові справи та матеріальні питання вдало вирішуються до кінця тижня.

ТЕРЕЗИ

Увага представників протилежної статі сприяє зростанню вашої самооцінки та сміливому самовираженню. Успішною є колективна діяльність, спільні ділові поїздки, відрядження. Ви можете підштовхнути групу людей створити щось нове, незвичайне, прогресивне. Люди прагнуть співпрацювати з вами, проте не варто поспішати приймати нові пропозиції. Силу та ресурси ви отримуєте від давніх взаємин, перевірених часом партнерів.

СКОРПІОН

Ви володієте величезною психічною енергією, а в цей період стаєте ще сильнішими. Вас помічають завдяки вашим розумовим здібностям. Сприятливі ораторська діяльність, суспільні стосунки, розмови з впливовими та багатими людьми. Ви зможете справити потрібне враження та отримати можливості для встановлення зв'язків для вирішення своїх особистих проблем. До кінця тижня можете відчути втому, проте ви будете задоволені результатами цього періоду.

СТРІЛЕЦЬ

Список справ та повсякденний розклад ущільнюються, ви змушені брати на себе більше зобов'язань та відповідальності. На вас навалюється купа справ, що може дати розпорошення творчих сил та хаотичність мислення. Нині важливо правильно розподілити свої ресурси, проаналізувати те, що вже зроблено, розставити пріоритети, вибрати нову мету та розробити стратегію її досягнення. Уникайте суєти та поспіху – це допоможе уникнути помилок та непорозумінь із партнерами.

КОЗОРІГ

Прагнення діяльності дозволить вам енергійно взятися за справу і вирватися вперед. Однак, не намагайтеся прискорити процеси, що почалися, намагайтеся пристосувати режим роботи і свій ритм життя до змін, що виникають — це допоможе уникнути труднощів у майбутньому. До кінця тижня ви зрозумієте, що у житті відбуваються важливі зміни. Не засмучуйтесь, якщо на перший погляд вони здадуться вам не дуже сприятливими. Трохи згодом ви будете раді, що все склалося саме так.

ВОДОЛІЙ

Зміцнюється впевненість собі, сила волі, здатність реалізації раніше розроблених проєктів. Спілкування з мудрими людьми та власний життєвий досвід наблизять вас до успіху. У професійній сфері ви зможете діяти за планом, відповідно до своїх бажань та переконань. Завдяки особистим зусиллям та сприянню оточення до кінця тижня ви вирішите найнагальніші питання. У фінансових справах все складається вдало, ви отримаєте винагороду за виконану роботу.

РИБИ

Поїздки доводиться відкладати, а несподівані перешкоди можуть порушити ваші плани. Намагайтеся зайняти нейтральну позицію, не нервуйте, якщо все виходить не так, як ви планували. У партнерстві та у шлюбі все чудово, тому має сенс зосередитися на внутрішньому житті, присвятити час сім'ї, дітям, батькам, романтичному партнеру. До кінця тижня, щоб звести до мінімуму ймовірність конфліктів, скидання напруженості можна зробити, зайнявшись спортом чи активним відпочинком.

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