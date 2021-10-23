Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25-31 жовтня 2021 року

Цей тиждень сприятливий для створення стратегічного плану на найближчі два місяці, поставлення реалістичних завдань.

Головна астрологічна подія тижня — 30 жовтеня о 17:21 Марс входить у знак Скорпіона на півтора місяця, де має статус другого управителя. На перший план виходять найсильніші емоційні бажання, пристрасть, а також прагнення до прихованого впливу і обхідні шляхи досягнення цілей.

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В управлінні Марса знаком Скорпіонана, на перший погляд може скластися суперечлива відповідність, бо знак води і планета вогню під час першого розгляду не мають загальних характеристик. З огляду на якість Скорпіона, як знака фіксованої води, що містить енергію всередині, але в активному стані для оформлення взаємодії із зовнішнім середовищем, стає зрозумілим спорідненість Марса і Скорпіона.

Цей тиждень сприятливий для створення стратегічного плану на найближчі два місяці, поставлення реалістичних завдань. У цей період приймаються зважені рішення, що допоможе уникнути помилок в майбутньому. Від 30 жовтня багато людей стануть імпульсивними, будуть схильні робити висновки на основі емоцій, а це практично виключає ефективний результат від прикладених зусиль. Але якщо мати перед собою план досягнення цілей, інструкцію до дії, то можливості успішного результату будь-якого процесу, значно збільшаться.

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ОВЕН

Зростає тонус, енергія, відчуття власної сили. Налагоджується фінансова сфера, можливі довгоочікувані надходження коштів. Внутрішньо може виникати прагнення підпорядкувати оточення, що може сприяти погіршенню відносин. Дуже важливо погоджувати свої дії з партнером, обережно проявляти ініціативу, грамотно розпоряджатися спільними ресурсами. Уже в суботу-неділю, в житті багатьох Овнів відбудуться серйозні зміни. Починається дуже продуктивний період, часу на відпочинок не буде, тому необхідно до нього підготуватися, все розпланувати.

ТЕЛЕЦЬ

Цікавий період, супроводжується емоційними змінами, в основному в ліпший бік. Піднесений, схвильований настрій сприяє укладенню дружніх відносин, а любовні бажання знаходять своє втілення. Це дні гармонії почуттів, розширення, а також прискорення поточних проєктів. Хороший період для успішного вирішення багатьох проблем. Можна отримати вигоду від участі в громадській діяльності та ділових контактів. Особливо сприятливі справи з закордонними партнерами, далекі поїздки. Можливе знайомство, зав'язування романтичних стосунків з іноземцем.

БЛИЗНЯТА

Період чудових ідей, вдалих партнерських відносин, ефективної посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду. Оптимізм допомагає досягти популярності, поліпшити ділове і фінансове становище. З'являються прекрасні доступні для огляду перспективи, в тому числі співпраці з іноземними організаціями. Період сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної діяльності. Вдало протікають зв'язки із засобами масової інформації та правовими органами, рекламні заходи, поїздки.

РАК

Отримання важливої інформації, приємних новин. Хороший період для підписання контрактів, важливих і юридичних документів, виступів, зв'язків з громадськістю. Ці зміни впливають на фінансову сферу, торкнуться спільних ресурсів, ділових взаємин. Можливі також зміни в кар'єрі, в колективі, що приносить переживання, вимушені розставання, завершення безперспективних проєктів і відносин. До вихідних відчуєте приємну розслабленість і душевний комфорт, зможете отримати довгоочікувані результати від прикладених зусиль.

ЛЕВ

Ви відчуваєте незвичайний прилив енергії, підвищення активності і сили волі. У ці дні вам підвладні практично будь-які починання. Можливі великі зміни на професійній ниві або в бізнесі. Маєте можливість вирішити важливі фінансові питання, отримати визнання ваших ділових і професійних якостей. З'являється можливість впливу одразу на багатьох людей, що допомагає підпорядкувати собі всю ситуацію в цілому, перетворити її. Виникає величезна енергія, яку можна добре використовувати, але головне — утримати себе від негативних проявів.

ДІВА

Період розумової активності, фізичних дій і отримання реальних результатів. Підвищується працездатність, комунікабельність, супроводжує везіння в контактах, поїздках. Вдається вирішити багато проблем, підвищити ефективність своїх зусиль. Однак, можливі розбіжності і протистояння, особливо з представниками протилежної статі. Особисті і сімейні відносини можуть постраждати, тому що на них не вистачає часу, а кохана людина це не розуміє. Гарний час для початку комплексу фізичних вправ, проведення профілактичних заходів.

ТЕРЕЗИ

Обставини вимагають активності та енергійності. Велика кількість соціальних контактів і зв'язків сприяє реалізації цілей. Добре проявляєте себе в своїй професії, у вас з'являється впевненість у собі, творчі ідеї. Можливі важливі поїздки, відрядження. З начальством і впливовими особами ви легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування. Водночас намагайтеся утриматися від необачних обіцянок. Можливий невеликий фінансовий успіх. Спілкування з дітьми або коханими допоможе порозумітися і досягти гармонії у стосунках.

СКОРПІОН

Період примноження фінансів і розвитку бізнесу. Справи купівлі-продажу, пошук рішень, обговорення більш вигідних умов на роботі, щасливо завершуються. Гарний час для демонстрації своїх розумових здібностей і творчих талантів. У ці дні можна дозволити суперечки або розбіжності з партнерами шляхом переговорів. Слушна нагода для романтичної поїздки, пікніка, сімейних прогулянок. Сприятливі інтелектуальні ігри з дітьми, розвивальні заняття, повчальні бесіди. Вдало протікають зв'язки із засобами масової інформації та правовими органами.

СТРІЛЕЦЬ

Цей період може принести багато хороших досягнень. Ваше вміння, настрій і таланти в робочій команді, сприяють злагодженій роботі та поліпшенню фінансового стану. Повага до оточення, здатність брати відповідальність не лише за себе, а також планування справ і проєктів, допомагають просунутися по кар'єрних сходах. У відносинах з близькими і коханими можуть виникати розбіжності і складності, але в основному через вашу соціальної зайнятості. Стрільці, провідні пасивний спосіб життя, не уявляють, як розпорядитися додали раптом енергією.

КОЗОРІГ

Громадські інтереси виходять на перший план. Деякі звичні, раніше передбачувані ситуації раптово змінюються і вимагають прояснення. Сприятливий період для початку далеких і тривалих поїздок і подорожей. Добре відбуваються наукові дослідження і технологічні розробки. Слушна нагода для звернення в офіційні органи і проведення масштабних заходів. Можна призначити відповідальний виступ або візит до керівництва. Можливо, ви виявите, що ваші ділові, партнерські і службові відносини вимагають перетворень.

ВОДОЛІЙ

Період характеризується значним підвищенням енергії і бажанням розвитку, і це буде провідним мотивом вашої поведінки в професійній сфері. Окрім того, обставини складаються сприятливо для того, щоб зайняти провідні позиції, як в особистих стосунках, так і в колі друзів. Ви можете відчути нову хвилю в любовних стосунках і підтримати їхній вплив, а можете в своєму прагненні до оновлення, скинути пута старих. Хороший період для освіти, отримання знань і підвищення кваліфікації, а також підбивання підсумків і підготовки бази для нових стартів.

РИБИ

Вдалий період для розробки стратегії вашої ділової активності, вирішення юридичних, правових, фінансових питань. Активізуються стосунки з близькими і коханими, ці дні можна використовувати для їхньої гармонізації, а також для пояснень, для сімейних святкувань, одруження. Більше спілкуйтеся, зустрічайтеся з друзями — ви отримаєте задоволення від розваг, прогулянок, участі в культурних заходах. Надана допомога і благодійність, принесе користь надалі. Гарний час для творчої діяльності, демонстрації своїх робіт, просування проєктів.

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