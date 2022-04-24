Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25 квітня - 1 травня 2022 року

30 квітня відбудеться Сонячне затемнення в Тельці о 21:41, яке відкриє весняний коридор затемнень (30 квітня - 16 травня 2022 року). Цього тижня відбудеться багато соціально значущих подій, які розкручуватимуться у найближчі півтора року. Здебільшого це матеріальні питання, гроші, майно, а також власні ресурси – фізичне здоров'я, імунітет.

27 квітня Венера з'єднується з Нептуном, цього дня реалізм і буденність підуть на задній план, поступаючись місцем романтиці, любові, творчому натхненню. Навіть найскладніше питання чи ситуація набудуть сприятливого обрису

28 квітня Меркурій у тріні з Плутоном, розслідування та дослідження виявляться ефективними. Пошуки додаткових ресурсів, напевно, приведуть до успіху. Втрачені речі буде знайдено, борги сплачені. Обставини сприяють ухваленню мудрих ділових рішень. Ви зможете навчитися самодисципліни та того, як успішно спричиняти особистий вплив.

30 квітня Меркурій перейде на знак Близнята, де має статус управління – транзит допоможе усвідомити важливі речі, справжні причини того, що відбувається. Люди спокійніше сприймуть серйозні зміни, які відбуватимуться в найближчі два тижні.

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ОВЕН

Найближчий тиждень — не найкращий час розпочинати нові справи, але чудовий період, щоб завершити те, що більше не приносить задоволення. Після коридору затемнень ваше життя зміниться, тому потрібно підготуватися до нового періоду. Внутрішнє життя вирує, посилюється інтуїція, що допомагає отримати розв'язання найскладніших завдань, які раніше здавалися нерозв'язними. Не дивуйтеся дивним збігам обставин, низці подій, у яких відсутня логіка.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини цього тижня визначать майбутні 6 місяців, найближчими днями формуватиметься енергетичне тло подій. Вечір 30 квітня — ідеальний момент, щоб прописати всі свої плани, бажання, надії та мрії. Цей тиждень відкриває великі перспективи для вас у майбутньому. Краще утриматися від нових знайомств цього тижня, поїздки можуть виявитися невдалими. Зосередьтеся на собі та своєму внутрішньому житті, а також приділіть увагу наявним взаєминам.

БЛИЗНЯТА

У день затемнення ваш управитель Меркурій входить у знак своєї сили – до Близнят, тому можете очікувати конструктивних перетворень за багатьма життєвими сферами. Може виникнути бажання виїхати до іншої країни та кардинально змінити своє життя. Одразу після завершення коридору затемнень ви зможете успішно втілити у життя всі свої задуми. У найближчі пів року після затемнення 30 квітня, вас буде супроводжувати талан. Тому поставтеся серйозно до того, що відбувається з вами протягом цього тижня.

РАК

Непростий тиждень, доленосний, оскільки у будь-якому затемненні бере участь ваш управитель – Місяць. Можливе погіршення самопочуття, поганий настрій, вимушена зміна планів. Найкраще, що можете зробити в найближчий тиждень — відпочити, приділити увагу своєму здоров'ю, і, найголовніше — не нервуйте, уникайте спілкування з токсичними людьми. Після закінчення коридору затемнень у вас з'явиться можливість виходу на новий рівень спілкування в соціумі, особливо з іноземцями.

ЛЕВ

У вас точно все буде добре, але цей тиждень ще підкине вам випробувань. Ваш управитель — Сонце, тому Сонячне затемнення 30 квітня ви відчуватимете більше, ніж будь-хто інший. Можуть виникнути проблеми із серцево-судинною системою, з'явитися слабкість та нервозність. Це сонячне затемнення відкриє можливості найчастіших поїздок за кордон. Якщо ви працюєте з іноземними партнерами — співпраця буде плідною, відчуєте результат одразу після закінчення коридору затемнень.

ДІВА

Є можливість зіткнутися з агресією з боку оточення, тому бережіть себе, уникайте екстремальних ситуацій, не реагуйте на провокації. Сприятливий період для навчання, роботи, що потребує точності. Ваш управитель Меркурій від 30 квітня у сильному статусі, тому найближчий тиждень і наступний за ним ідеально підходять для інтелектуальної діяльності. Чудовий час для глибоких роздумів, серйозних професійних змін, перегляду життєвих цілей.

ТЕРЕЗИ

У особистих взаєминах може складатися все не так, як би вам хотілося, не варто покладати великі надії на партнера. Настав час упорядкувати своє життя, зробити те, що довго відкладали, спланувати справи на найближчі 6 місяців. Хороший період для підготовки до нового витка в кар'єрі, можна підшукати курси підвищення кваліфікації і визначитися з планами на кар'єру. Ідіть вперед і будьте сміливішими, доклавши трохи зусиль зараз, ви зможете потрапити в потік талану вже дуже скоро.

СКОРПІОН

Напружений тиждень, як і весь коридор затемнень 30 квітня - 16 травня 2022 року. Будьте обережні зі своїми фантазіями, не варто перебувати в полоні своїх образ і негативних спогадів. Може виникнути бажання висунути претензії до партнера або навіть нагадати себе своїм колишнім коханим. Навряд чи з цієї витівки вийде щось корисне для вашого психічного здоров'я. Можуть загостритись певні хронічні захворювання, особливо пов'язані з обміном речовин в організмі.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень одкровень, набуття сенсу життя у служінні високим ідеалам. Перед вами відкривається прихований, справжній бік людського життя. Можливо, ви опинитеся відповідальною особою щодо теми реалізації соціальної місії, найважливішого проєкту, громадського заходу. З будь-якою роботою ви впораєтеся, тому виявляйте ініціативу, будьте активні у житті поза домом. Що стосується особистого життя, сімейних справ — досить сприятливі дні, ви можете бути спокійні.

КОЗОРІГ

Тиждень насичений подіями, особливо пов'язаними з роботою та документами. Має бути багато зустрічей із різними людьми. Найбільше порушені сфери юриспруденції, оподаткування, фінансів. Зараз закладається фундамент взаємин. Але будьте дуже обережні після ухвалення остаточного рішення, оскільки після коридору затемнень ваші пріоритети можуть бути змінені. Будьте уважні до деталей, не ледарюйте, інакше гарні плани можуть розвалитися.

ВОДОЛІЙ

Багато розмов, листування, зустрічей із новими людьми, які приносять більше втоми, ніж реального бажаного результату. Зараз не найкращий час для планування, краще зосередитися на тому, що маєте зараз. Тиждень підходить для конкретної роботи, яка вже пройшла етап підготовки, а також для громадської діяльності, міжнародних зв'язків. Якщо ви вже залучені в цих напрямах, більшість планів буде реалізовано.

РИБИ

У вас можуть бути великі зльоти та падіння, але водночас тиждень дуже цікавий. Найближчими днями ви можете максимально реалізовувати багато своїх життєвих програм, особливо у професійній сфері. Також закладається маса подій, що сприяють вашій популярності. Намагайтеся працювати у команді, проявляйте активну соціальну позицію і тоді протягом пів року після 30 квітня ви будете у центрі уваги. Емоційний період для сфери індивідуальних взаємин.

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