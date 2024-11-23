Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25 листопада - 1 грудня 2024 року

Цей тиждень обіцяє бути насиченим: Марс та Плутон формують опозицію, додаючи динаміки у розвиток світових процесів. Аспект приносить сплеск інтенсивної енергії, конфронтацій та потужних трансформацій, а також посилення протистоянь між країнами чи великими політичними гравцями.

Перший тиждень напруженого аспекту між Плутоном та Марсом, енергія якого поступово наростає і досягне максимуму в період від 1 до 6 січня 2025 року. Починається період жорстких рішень та ризикованих кроків, риторика та дії стають більш провокаційними. Тиск на світову економіку, проблеми в енергетичній сфері та суперечки навколо ресурсів можуть стати ключовими темами найближчих 1,5 місяця.

27 листопада Сонце та Марс у гармонійному аспекті (тригон) дасть потужний потік позитивної енергії. Це єдиний сприятливий день тижня, тож варто запланувати максимум справ на цей період. Сонце символізує життєву силу, впевненість та самовираження. Марс відповідає за ініціативу, активність, сміливість та фізичну енергію. Тригон між ними створює гармонійний союз, коли воля (Сонце) та дія (Марс) перебувають у ідеальній злагоді.

На тлі ретроградного Меркурія 1 грудня відбудеться молодик у 10-му градусі знака Стрільця, який відкриває новий місячний цикл і дає приплив енергії, сприяє підвищенню мотивації. У кожного з'явиться можливість зробити крок уперед до своєї мети.

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ОВЕН

Аспекти тижня дають приплив енергії, роблять Овнів витривалішими та рішучими. Сприятливий період для занять спортом, активного відпочинку, фізичної діяльності. У разі зваженого підходу та самовладання зможете досягти успіху в особистих ініціативах. Будь-які дії, які вимагають сміливості чи рішучості, будуть даватися легше. Це стосується як кар'єри, так і особистих стосунків. Можливе прискорення чи успішне завершення складних проєктів.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень складний, але і "сидіти склавши руки" точно не варто. Це час для фінансових питань та зміцнення матеріальної бази. Активність варто спрямувати на вирішення кризових ситуацій. Дійте сміливо, але продумано. Заняття спортом допоможуть збалансувати потік енергії. Робіть акцент на стратегічне планування та намагайтеся знайти баланс між імпульсивністю та логікою. Уникайте зайвої марнотратності. Нині не час для великих закупів.

БЛИЗНЯТА

На початку тижня концентруйтеся на кар'єрних завданнях, а від п'ятниці переходьте на особисті справи. Відчиняються двері для спілкування та навчання. Гарний період для переговорів та короткострокових поїздок. Але уникайте серйозних суперечок та ухвалення важливих рішень, особливо пов'язаних із грошима та владою. У другій половині тижня присутня атмосфера романтики та легкості. Намагайтеся провести хоча б один вечір із коханою людиною або займіться творчою діяльністю.

РАК

Ви сповнені енергії на початку тижня, але не перестарайтеся. Багато Раків зіткнуться з внутрішніми кризами, пов'язаними з переробкою старих травм, образ або бажанням позбутися обмежень. Це період сильної особистої трансформації. У вівторок займіться фінансами, а в п'ятницю — своїми проєктами. Неділю краще присвятити дому та близьким. Використовуйте енергію тижня для звільнення від непотрібного, будь то в особистому житті чи професійному.

ЛЕВ

Леви в центрі уваги, але комунікація з оточенням вдається важко. Ви менш схильні до компромісів, але бажання досягти справедливості зростає. Робіть акцент на навчанні та розвитку. Уникайте відкритих конфліктів. Зосередьтеся на особистій меті. Понеділок принесе натхнення для нових проєктів. Четвер потребує обережності у переговорах, особливо з іноземцями. Вихідні підходять для відпочинку, відновлення сил та зміцнення сімейних зв'язків.

ДІВА

Не піддавайтеся на провокації, зберігайте спокій та шукайте конструктивні рішення. Зосередьтеся на перетвореннях та змінах, але обережність у діях не завадить. З огляду на напруженість періоду важливо бути уважним до деталей, особливо в роботі з технікою. Цей період має уроки, пов'язані з управлінням потужними енергіями. Він спонукає представників знака Діви знаходити баланс між силою волі та здатністю до глибокого оновлення.

ТЕРЕЗИ

Будьте активні та діяльні у починаннях – успіх не змусить на себе чекати. Період непростий, але якщо відповідально працювали протягом кількох попередніх тижнів, то фортуна обдарує вас своєю увагою. Можливо, вдасться отримати несподівану премію, просунутися кар'єрними сходами, укласти вигідний контракт. Відновиться інтерес до проєктів ідей, які з різних причин було відкладено. З'явиться натхнення для творчої діяльності, покращаться стосунки з колегами.

СКОРПІОН

У колективі на вас чекають конфлікти на тлі зіткнення інтересів, прагнення створити для себе вигідні умови. У бізнесі зараз період невизначеності та рутинного клопоту. Виявіть терпіння, перечекайте цей час із мудрістю — і ви будете винагороджені новими можливостями, які зірки обіцяють наступного місяця. Якщо знайдете підтримку від впливової людини, то надовго застрахуєте себе від проблем. Підприємцям боятися нічого, вкладені раніше у бізнес гроші почнуть "працювати" на вас.

СТРІЛЕЦЬ

Заробити допоможе ваше творче мислення. Якщо ви в глухому куті, знайдіть нестандартний підхід у своїй роботі. Є можливість, що вам повернуть старий обов'язок. У житті — сімейний спокій і гармонія, у всякому разі подружжя проживе цей тиждень без суперечок і сварок. Можливі непорозуміння з дітьми, які у кожному конкретному випадку можуть виглядати по-різному, тут все залежить від віку дітей, а також від минулих ситуацій. Але в будь-якому варіанті від вас знадобляться не лише увага, а й гроші.

КОЗОРІГ

Можливо, доведеться зіткнутися зі старими проблемами, які вкотре нагадають про себе. Самотнім людям варто призначати побачення. Усуніть страхи через давні невдачі – вони заважають вам відкрити серце для нового кохання. Для закоханих цей період непоганий, можливе повернення колишнього партнера чи бурхливий розвиток нового роману. Сварки можуть чергуватись з примиреннями, але, найімовірніше, ситуація розвиватиметься в стилі "милі посваряться — краще помиряться".

ВОДОЛІЙ

Аспекти тижня додають стабільності та впевненості. Слухайте свою інтуїцію. Робота вимагатиме уваги. Зосередьтеся на нових зв'язках та ідеях. До вихідних приділіть час налагодженню взаємовигідного співробітництва. Тиждень підходить для роботи над партнерськими взаєминами. Вівторок та п'ятниця – найкращі дні для вирішення фінансових питань. Субота принесе романтичний настрій. Від неділі займіться домом та емоційним відновленням.

РИБИ

Для вас тиждень дуже продуктивний. Труднощі, звичайно, є, але завдяки вашим зусиллям вони будуть подолані. Як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. Щоденна рутина дуже обтяжує, але без неї не вдасться реалізувати масштабні проєкти. Натомість у творчості зупинки не передбачається. Настає період серйозних змін, тому встигніть завершити розпочаті минулого місяця справи. На вас чекають нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, прибуткові підробітки.

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