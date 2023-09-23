Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25 вересня – 1 жовтня 2023 року

Тиждень тішить нас хорошими аспектами, завершення вересня – початок жовтня – час дуже непоганий! Загальне енергетичне тло – сприятливе, з'являється визначеність із багатьох питань. Люди тверезо дивляться на партнерів, на фінанси та необхідні витрати.

Практично весь тиждень гендерні планети – Венера та Марс – у гармонійній взаємодії, але точний аспект між ними станеться не зараз. А це означає, що у любовній сфері бажана подія відбувається не так швидко. Не квапте події, будуйте плани відповідно до астрологічної погоди – і тоді все складеться найкращим чином!

25 вересня ретро-Юпітер у гармонійному аспекті з Меркурієм, що сприяє отриманню корисної інформації, оформленню документів, підписанню договорів. З'являється можливість правильно сфокусувати свої бажання та потреби, що дозволить грамотно трансформувати своє життя.

29 вересня повня в Овні о 12:57 за київським часом сприяє досягненню бажаного через активність, керівні та організаційні здібності та незалежність. Розкриваючи лідерські якості та творчий потенціал, можна досягти грандіозних успіхів.

У суботу та неділю можна вирішити складні завдання, усунути проблеми, застосовуючи неординарний підхід. У цьому випадку позитивний результат не змусить на себе довго чекати.

Гармонійний аспект між ретро-Ураном та Меркурієм 30 вересня завершить справи, що почалися ще у третій декаді серпня 2023 року.

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ОВЕН

Підвищена інтуїція, вище несвідоме і ваші внутрішні бажання об'єднуються, будні стають набагато позитивнішими. Має сенс приділити увагу самопізнанню, роботі над собою, аналізу своїх слів та вчинків. Тиждень ідеально підійде для самовдосконалення, до того ж як фізичного, так і морального чи інтелектуального. Повня у вашому знаку зодіаку відкриває перед вами безліч нових можливостей! Завершення вересня сприятливе для вас, особливо з особистих питань.

ТЕЛЕЦЬ

Меланхолійний стан душі спонукатиме вас як до самоаналізу, так і до аналізу навколишніх людей і того, що відбувається навколо, в результаті чого ви зможете дійти правильних висновків. До повного дня хороший час для того, щоб будувати далекосяжні плани і запускати довгострокові проєкти. Проведіть тиждень максимально активно, не упускаючи всіх можливостей, що відкриваються перед вами. Єдине обмеження – уникайте авантюр та азартних ігор, будьте обережними та гранично уважними у фінансових питаннях.

БЛИЗНЯТА

Планетарні енергії протягом тижня заряджатимуть вас енергією і спонукатимуть до підкорення нових вершин. Намагайтеся зосередитися та направити всі сили на максимально ефективне проведення часу, зосередившись на досягненні результатів у професійній сфері. До кінця тижня навіть найбільш скептично налаштованих Близнят переповнюватиме незрозуміла радість, а гарний настрій і позитивний настрій привертатиме до вас увагу інших людей, особливо представників протилежної статі.

РАК

Тиждень насичений подіями, переважно позитивними. Ви просто зобов'язані використовувати всі можливості, що відкриваються перед вами, з подвоєною силою. Гармонійні аспекти між планетами допоможуть розвинути ваші розумові та творчі здібності до максимального рівня, наділять здатністю до їх реалізації, обдарують силою волі та зроблять вас відкритими та відвертими. Вихідні краще присвятити не безтурботному проведенню часу, а заповнити їх вщент вирішенням всіляких накопичених питань.

ЛЕВ

Протягом тижня ви відчуваєте приплив життєвих сил, збільшується концентрація, з'являється здатність до багатозадачності. Весь цей досить сприятливий період ви знаходитимете підтвердження правильності своїх переконань і гаряче відстоюватимете їх за необхідності. Гарний час для виконання всіх професійних завдань, що підвисли, кардинальних дій у соціальній життєвій сфері. Ваші харизма та красномовство будуть на висоті, суттєво полегшуючи вам вирішення як побутових, так і робочих питань.

ДІВА

З одного боку, енергії планет допоможуть вам розкрити заховані глибоко таланти, а з іншого – мучитимуть ваш розум протиріччями та сумнівами у власних силах. Підвищується ваша тяга до комфорту та облаштування будинку. Ближче до вихідних ноги самі понесуть вас до магазину побутової техніки, де ви докладно обговорюватимете з консультантом плюси та мінуси сучасних інженерних розробок. Тиждень ідеально підходить для наведення ладу та краси, як у вашій оселі, так і на робочому місці.

ТЕРЕЗИ

Повня в опозиційному знаку і дні до і після (28 – 30 вересня) певною мірою дратуватимуть ваше сприйняття життя, розхитуючи нерви та збільшуючи імпульсивність. З'являється схильність робити необачні вчинки та говорити необдумані слова, а за хвилину жалкувати про свою поспішність, намагаючись виправити становище. Щоб не зіпсувати сприятливі тенденції, що намічаються на початку тижня, найкраще провести день повні 29 вересня на самоті або обмеживши своє коло спілкування до мінімально можливого.

СКОРПІОН

Не відмовляйте собі в задоволенні пробігтися магазинами і зробити корисні закупи, зокрема дорогі. Повня зарядить вас бадьорістю та бажанням реалізувати свій потенціал. Водночас з'явиться неконтрольоване метання від одного залу до іншого, що не дозволяє закінчити нічого раніше розпочатого. Із метушнею, наведеною очманілим в Овні Місяцем, можна впоратися тільки з холодною головою, дотримуючись плану й обсмикуючи себе під час спроби переключитися з не до кінця вирішеного питання на інше.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини змушують вас ухвалювати безкомпромісні рішення та рубати щиру правду всім поспіль не лише серед близьких у домашній атмосфері, а й людям, пов'язаним з вашою професійною діяльністю. Від цього залежить ваш фінансовий добробут найближчим часом. У день повні варто навіть через силу змушувати себе бути м'якшими і уважнішими до оточення. Якщо хочете зберегти мир і спокій у сім'ї, у сфері ділових взаємин – зважайте на думку та потреби інших людей!

КОЗОРІГ

Рідкісна можливість надається найближчими днями — нарешті ви відпочинете і наберетеся сил перед новим цікавим періодом. Намагайтеся поїхати до батьків, провести час із дітьми чи романтичним партнером. Можна тільки порадіти, що не потрібно вирішувати жодних важливих робочих завдань і більшу частину тижня можна повалятися на дивані за переглядом фільмів, не думаючи ні про що глобальне. Також тиждень чудово підходить для початку нового етапу, як в особистому житті, так і в професійній сфері.

ВОДОЛІЙ

Самовпевненість стане самодостатністю, а нерішучість – здатністю тверезо оцінювати ситуацію та здійснювати виважені вчинки. Провести тиждень в активному спілкуванні, оточивши себе і однодумцями, і незгодними з вашою думкою, буде максимально правильним та ефективним. Ви станете тактовнішими і ввічливішими, спілкування буде розслабленим і плідним, домовитися і знайти прийнятний компроміс зможуть навіть непримиренні сторони. Тиждень сприятливий і для романтики.

РИБИ

Тиждень особливо сприятливий для тих, хто перебуває в пошуку другої половини або хоче суттєво покращити стосунки з теперішнім партнером, досягти гармонії у сімейному житті. Якщо все добре в особистому житті, можна використовувати цей час для пошуку співпраці, поїздок за кордон, реклами та просування бізнесу. Фінансові вкладення та розумова праця в цей період принесуть максимальну віддачу вже незабаром, а отримання нових знань даватиметься без особливих зусиль.

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