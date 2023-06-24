Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 червня – 2 липня 2023 року

Тиждень нагадує кардіограму: то догори, то донизу, то зліт, то падіння. Важливо навчитися маневрувати у ситуаціях та інформаційних потоках, перемикати свій стан, вчасно переходити з балансу на гнучкість.

Дні зростального допомагають подолати складності, тому можна спланувати найважливіші справи другу половину тижня (29 червня – 2 липня). У цей час добре закривати поточні справи, наводити лад у своєму житті, виправляти помилки, відвідувати державні інстанції, підписувати юридичні документи. День сили – 29 червня.

26 та 27 червня – напружені дні, планетарні енергії сприяють підвищеним заторам на дорогах, затримкам під час доставляння товарів, непорозуміння у взаєминах. Все ламається, документи втрачаються, оточення дратує своєю поведінкою. Утримайтеся від ексцентричних вчинків та різких висловлювань у ці два дні! Великий ризик ошуканства, ілюзій, отруєнь та інфекційних захворювань.

27 червня о 03:23 за київським часом Меркурій входить на знак Рака, але зберігаються складні енергії попереднього дня. Самотність та конфлікти з родичами негативно позначаються на стані здоров'я. Вразливість, сонливість та плаксивість можуть бути підвищеними. Відмовтеся від сумнівних пропозицій. Увечері можуть накрити похмурі думки та образи. Дозвольте собі розслабитися, прийміть розслаблювальну ванну з морською сіллю та трав'яний чай.

28 червня з'єднання Венери та Чорного Місяця у Леві. Таємне стає явним, потаємне – відомим. Бажання – оманливі, а перше враження – помилкове. Цього дня будьте уважними, якщо збираєтеся активувати чи справити приємне враження на інших людей – результат може бути протилежним. Будь-які дії підсвічені Чорним Місяцем, будьте пильні!

29 та 30 червня, а також 1 липня – сприятливі дні, які підходять для нових починань та кардинальних змін. Вдалими є оновлення інтер'єру в будинку, заняття з дітьми, спілкування з батьками. Гарний час для сімейних справ, романтичних зустрічей, душевних розмов, творчості, кіновечорів та фотосесій.

2 липня Уран у напруженості з Венерою може принестинеприємності у взаєминах.День може зробити неприємні сюрпризи. Але водночас він насичений енергіями, які допомагають долати перешкоди, але за умови прояву сили волі, перемагаючи власне "не можу" і "не хочу".

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ОВЕН

Не пускайте справи на самоплив, і геть зайву самовпевненість! Не час ледарювати та розслаблятися. Є шанс добре попрацювати, просунути справи вперед, швидко вирішити якісь давні питання. Підвищується кмітливість, посилюються лідерські риси. Добре займатися інтелектуальною та творчою діяльністю. Використовуйте момент: подавайте документи, розміщуйте оголошення, проходьте співбесіди.

ТЕЛЕЦЬ

Акуратніше з саморекламою і хвастощами, особливо на початку тижня, оскільки великий ризик відкрити себе не з найприємнішого боку – показати виворот. Можуть з'явитися неуважність та дратівливість, що зіпсує настрій та спровокує сварки. Не чіпляйтеся до близьких через дрібниці! У другій половині тижня підхожий час для справ, де потрібна уважність та вміння сконцентруватися на важливих деталях. Будьте обережними на дорогах і дивіться під ноги!

БЛИЗНЯТА

Протягом усього тижня схильні діяти імпульсивно, тому спробуйте перетворити свою психічну силу на фізичну активність і направити її в потрібне русло. Внутрішні емоції, агресія, нетерпимість можуть перешкодити задуманому, створити перешкоди та спровокувати сварки. Начальство може підкинути вам роботи, сімейні – перекласти відповідальність. Якщо вам вдасться опанувати себе, то є шанс продавити ситуацію і протистояти ворожим обставинам.

РАК

Від початку тижня може здаватися, що справи стоять на місці, а ви намагаєтеся увійти до зачинених дверей. Відкладіть походи інстанціями, як мінімум, до середи, а краще – четверга. Від цього дня чудовий період для планування важливих справ, вирішення фінансових питань, угод купівлі-продажу. Якщо ви ще не вирішили, куди вирушити в подорож на майбутню відпустку, то подумайте над поїздкою зараз — трапиться хороший і недорогий варіант.

ЛЕВ

Протягом усього періоду дотримуйтесь принципу: не вдалося сьогодні – вдасться наступного разу. Накресліть план справ і якщо відчуваєте, що йде непросто – перенесіть на другу половину тижня. Свої плани обмірковуйте та перевіряйте ретельніше. Можуть спливти помилки та ситуації, до яких необхідно повернутися та виправити. Намагайтеся закрити проблеми до повні 3 липня! Загалом тиждень підходить для спілкування, навчання та романтичних побачень.

ДІВА

Якщо вам потрібно виголосити гарну промову, справити позитивне враження на партнерів, то підготуйте її та виступіть із нею у четвер чи п'ятницю. Протягом тижня добре згадати, що ті, хто вміє вичікувати – отримають своє. Час підходить для кар'єрних досягнень та старанної роботи. Незважаючи на те, що напруження почуттів і ревнощі витатиме в повітрі, відкладіть з'ясування особистих взаємин на більш вдалий час. У цьому випадку підсумками тижня будете задоволені.

ТЕРЕЗИ

Можна поділитися новими ідеями, впровадити новий проєкт, зайнятися рекламою, творчістю чи повчитися чогось нового. Будьте обережними у користуванні електроприладами і не перевищуйте швидкість на дорогах! Початок і завершення травмонебезпечного тижня можуть принести неприємні несподіванки. Середина тижня – гарний час для звернення по юридичну допомогу, до судових інстанцій, поїздок, взаємодії з керівництвом, покровителями.

СКОРПІОН

Період, коли можна чогось досягти хитрістю, хитрощами, але не підлістю! Якщо хочете щось попросити, скористайтесь можливостями цього тижня. Тільки робити це потрібно м'яко. Гарний час для написання текстів, дисертацій, публікацій, де потрібні уява та інтуїція. Ваша увага може перейти на ті сфери життя, які раніше не вимагали особливої уваги. Вечори проводьте якнайспокійніше! Перевантаження загрожує проблемами зі здоров'ям.

СТРІЛЕЦЬ

Наступний тиждень якраз підійде для того, щоб визначитися з відпочинком та поїздками. Тим, хто не збирається відпочивати, саме час обрати напрям в інтелектуальних проєктах та навчальних програмах. Якщо виявити наполегливість, то мета буде досяжна. Ваша активність у найближчі 7 днів зростатиме і досягне піку до кінця тижня. Будьте готовими до деякої нестабільності у роботі техніки та електроніки, можлива участь в аварійних ситуаціях на дорозі.

КОЗОРІГ

Намагайтеся не сумувати і не йти у внутрішні переживання. Ви можете зіткнутися з проблемою вибору. Не час для ухвалення доленосних рішень. Не вдається вникнути у документ – просіть допомоги у колег. Гарний час для роботи в партнерстві, комунікацій, навчання, відвідування цікавих заходів, музеїв та виставок. Щоб не піти у стан образи та невдоволення, проведіть цей тиждень активно. Спортивні навантаження вітаються!

ВОДОЛІЙ

"Поспішиш людей насмішиш"! Цієї народної мудрості потрібно дотримуватись протягом тижня. Все, що ви робите, має бути ґрунтовним і обдуманим. Можуть спливти старі помилки або проблеми, які вимагатимуть вирішення. Зірки рекомендують подбати про збереження інформації та своїх даних, зокрема секретів. Будьте обережними на дорогах та в роботі з технікою. Дрібність та уїдливість можуть призвести до несподіваних реакцій – стежте за своєю мовою!

РИБИ

Життя почне налагоджуватись! Може зненацька прийти осяяння, стежте за своїми думками. Дуже цікавий тиждень, коли можна знайти нові ресурси, рішення для складних завдань і, звичайно ж, кохання! Обов'язково займіться творчістю, рекомендується влаштувати появу у світ, організувати романтичну фотосесію, зайнятися самоосвітою. Але є ризик витратити більше, ніж планувалося. Якщо збираєтеся за закупами, то зважайте на це.

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